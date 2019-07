Smach Z, primeras impresiones de la consola portátil

Smach Z, la potente consola portátil programada originalmente para el sistema operativo Steam OS de Valve está cerca de llegar al mercado y los primeros análisis apuntan muy bien. Su precio es otra cosa.

Después de múltiples retrasos, los desarrolladores de Smach Z prometieron su disponibilidad en la segunda parte de 2019; acudieron a las ferias comerciales donde permitieron a los asistentes probar la consola y entregaron prototipos para análisis. Uno de ellos ha llegado al youtuber The Phawx, que ha comenzado a publicar vídeos detallados que muestran lo que la máquina puede hacer hasta ahora.

Los resultados obtenidos por el probador no están nada mal teniendo en cuenta que utilizó un prototipo con la versión base de la consola y no la versión final. Obtuvo 20 cuadros por segundo jugando al Sekiro: Shadows Die Twice con una configuración de gráficos baja y con la resolución de pantalla en HD. También buenas puntuaciones en 3D Mark frente a una GPD Win 2 con procesador Intel Core m3-7Y30 y gráficos Intel HD 615.

The Phawx señaló que el prototipo que estaba probando tiene un TDP de 15 vatios, lo que significa que el chip puede no estar a la altura de su potencial. Pudo lograr que funcionara a 25 vatios, pero la consola se calentó demasiado. También pudo mejorar el rendimiento al deshabilitar dos de los cuatro núcleos de CPU (que no son realmente necesarios para juegos) para permitir que los núcleos de CPU restantes y la GPU funcionasen a velocidades más altas sin generar más calor.

Otras de las conclusiones hablan de una consola que no es exactamente del tamaño de bolsillo, ya que es más grande que una Nintendo Switch. Hay una salida DisplayPort, pero no HDMI, por lo que probablemente será más fácil de conectar a un monitor que a un televisor. Hay un ventilador (con velocidad configurable en la BIOS), pero Phawx dice que no fue lo suficientemente ruidoso como para molestar. .

Sus especificaciones son las conocidas. Dispone de cuatro botones de juego, cuatro botones de disparo, dos botones de acción, un joystick y dos paneles hápticos que pueden ser personalizados con una botonera más clásica, de forma similar a como se puede hacer en el controlador oficial Steam de Valve. La compañía dice que los usuarios deberían poder obtener de 2 a 7 horas de duración de la batería mientras juegan, dependiendo de los títulos que estén usando. La recarga completa de la batería se produce en 45 minutos con un cargador USB-C de 60W.

Con el SoC de AMD mencionado, monta una pantalla FullHD de 6 pulgadas de diagonal y su conectividad es muy completa con Wi-Fi ac y Bluetooth; un puerto USB Type C y otro USB Type A; salida Display Port, un jack para auriculares y una cámara web para videoconferencia en las configuraciones superiores de la consola.

Disponibilidad y precio SMACH Z

SMACH Z ofrece la opción de usar sistemas operativos Windows 10 Home o una distribución Linux específica con soporte para Steam, denominada “Smach OS Linux”. Se comercializará en varios acabados de color y configuraciones de hardware según memoria y almacenamiento, con un precio ligeramente rebajado sobre el oficial como promoción de lanzamiento para los clientes que la reserven ahora:

SMACH Z : 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. 699 euros.

: 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. 699 euros. SMACH Z PRO : 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. 899 euros.

: 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. 899 euros. SMACH Z ULTRA: 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. 1.099 euros.

En cuanto a disponibilidad, la versión final de la consola se entregará lo largo de 2019. Tiene buena pinta, aunque su precio no es económico y, por otro lado, los smartphones siguen canibalizando la venta de consolas portátiles y la industria sigue avanzando en el juego en movilidad con modelos como el Black Shark 2 Pro y ASUS ROG Phone II.