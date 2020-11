Los nuevos Mac con ARM no podrán usar gráficas dedicadas externas, lo que junto a las limitaciones de la GPU integrada limitará su capacidad para ejecutar videojuegos. O aplicaciones profesionales que las necesiten. No es una prioridad para Apple y seguramente tampoco para la mayoría de los potenciales compradores de estos equipos, pero el soporte para las eGPU hubiera añadido mayores posibilidades.

Hablar de «juegos en PC» ha sido tradicionalmente sinónimo de juegos en Windows. Microsoft ha aprovechado la altísima cuota de mercado de Windows en el escritorio, lo que junto al control sobre los OEM, componentes como las librerías multimedia DirectX y en los últimos tiempos una integración casi completa con su ecosistema Xbox, ha logrado acaparar casi la totalidad del segmento de videojuegos en ordenadores personales.

Apple tampoco ha mostrado interés en cambiar esta realidad. Aunque jugar en Mac es posible por varias vías y el anuncio del servicio Apple Arcade ha abierto un nuevo camino de negocio para la firma de Cupertino, Apple no tiene un equipo específico para juegos, la mayoría de Mac solo montan integradas y las dedicadas que ofrecen en opción no son las más potentes y elevan el precio a cotas pocas razonables. El resultado es que los grandes estudios no tienen al Mac como una plataforma relevante y el catálogo de juegos (como el de Linux) sigue siendo muy reducido respecto a Windows.

Los Mac con ARM van a dar «poco juego»

Las gráficas dedicadas externas (eGPU) son una buena manera de abarcar casi cualquier tarea informática, con un solo equipo. La idea subyacente es atractiva. Puedes usar un portátil o convertible de gama media en movilidad y cuando llegues a la oficina o al escritorio de tu hogar, conectarlo a la eGPU para aumentar su potencial. Este tipo de accesorios permite montar gráficas dedicadas para juegos y también profesionales, obteniendo un rendimiento razonable sin tener que gastar en un portátil específico (mucho más caro), un PC de sobremesa o una estación de trabajo.

Los Mac con ARM no podrán usar gráficas dedicadas externas según confirman medios estadounidenses. Y ello a pesar de los puertos USB Tipo C con soporte para la interfaz Thunderbolt que sobre el papel permitiría usarlas. Se desconoce si la cuestión radica en la arquitectura de ARM utilizada o es que simplemente no se considera un punto de interés.

Aunque Apple no ha aclarado oficialmente la situación del soporte, ha eliminado su solución preferida, la eGPU Blackmagic, de la lista de accesorios compatibles para los nuevos Mac con ARM. Ello quiere decir que el jugador tendrá que contentarse con las prestaciones de la GPU integrada en el propio SoC Apple M1, el primero desarrollado bajo el programa Apple silicon.

Más allá que Apple ha conseguido un gran rendimiento en sus chipsets para dispositivos móviles y que la GPU del M1 promete una potencia bruta de 2,6 TFLOPs, olvídate de ejecutar juegos con cierto nivel.

Quizá ese sea el enfoque real para los nuevos Mac, pero, en mi opinión, Apple podría haber sido más agresiva y ofrecer soporte a estas gráficas externas (que ofrece en los modelos con Intel) para uso por los usuarios que así lo pretendieran. Su capacidad hubiera aumentado enormemente y los primeros portátiles Apple con ARM serían más atractivos para los que también quieren jugar en Mac.