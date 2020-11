Se acercan unas fechas que, en las circunstancias actuales, van a ser bastante complicadas, y Zoom se ha dado cuenta de ello y ha adoptado una medida que, sin duda, es de agradecer. De este lado del Atlántico, todavía falta alrededor de un mes para que empecemos a ponernos todos muy nerviosos con los preparativos para el festival de comidas y cenas que, cada año, nos trae la Navidad, pero si cruzamos el charco, nos encontramos con que tan solo faltan 11 días para que llegue el 26 de noviembre y, con él, una de las festividades más icónicas de la cultura estadounidense: Acción de gracias.

En la situación actual de Estados Unidos, con un Trump saliente y que parece más preocupado por impugnar el proceso electoral que en gobernar el país y proteger a sus ciudadanos, es una incógnita lo que ocurrirá dentro de once días. ¿Volveremos a ver las ya tradicionales imágenes de atascos interminables? ¿Podrán reunirse las familias sin límite alguno de asistentes? Y, aunque las autoridades lo permitan, ¿qué hará la población? ¿Aprovechará que puede hacerlo para hacerlo o, por el contrario, y de manera preventiva, adoptarán medidas de autoprotección como evitar grandes encuentros familiares?

Pensando en este segundo caso, en el de grupos reducidos y, por lo tanto, familias que no se podrán reunir alrededor del pavo, Zoom ha decidido eliminar temporalmente, entre la medianoche del día 26 y hasta la madrugada del día 27, la limitación de 40 minutos para las reuniones virtuales en el servicio, una medida que la compañía ha anunciado a través de su cuenta de Twitter con este mensaje. De esta manera, podrán establecerse reuniones familiares y de grupos de amigos que duren todo el día, para celebrar juntos tan relevante fecha.

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don’t get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG

