Amazon Fire TV Cube, análisis: más rápido e inteligente que nunca

Amazon sigue en la pelea por conquistar el salón de casa. Hace unas semanas ha renovado su línea de dispositivos Fire TV y ha presentado por primera vez en España su Amazon Fire TV Cube, que en esta segunda generación, llega a nuestro país con interesantes novedades. Como en el caso del Fire TV Stick, el Cube tiene capacidad para reproducir vídeos 4K Ultra HD HDR, pero a partir de ahí, comienzan las diferencias.

En primer lugar, hablemos del almacenamiento. Frente a los 8GB que ofrecen los sticks que Amazon ha posicionado hasta ahora, el Cube crece hasta los 16 GB, lo que nos asegura que no tendremos problemas no ya con las aplicaciones, sino sobre todo, con los juegos. No es que 16 GB sean lo ideal, pero en realidad, difícilmente vamos a necesitar más. Y si lo necesitamos, siempre podemos introducir una tarjeta de memoria o una unidad USB de hasta 128 GB.

En la que una de sus características más interesantes, encontramos que Alexa no solo se integra en el mano a distancia sino en el propio «cubo». Dicho de otras forma, podremos directamente hablar con nuestra televisión sin necesidad de apretar ningún botón.

¿Y qué tal funciona? En realidad, sorprendentemente bien. Si contamos con las skills de vídeo apropiadas y las aplicaciones que nos interesa, navegar incluso por los canales de la TDT es más rápido que lo que podría resultar con un mando tradicional. La mayoría de las órdenes las reconoce sin problemas y casi siempre ofrece una respuesta adecuada a las órdenes más habituales.

Otra cosa es entrar en el terreno de las preguntas «complejas». Porque pese a que casi siempre entiende lo que le decimos, los resultados a veces son… sorprendentes. Por ejemplo, si le pedimos que nos muestre «comedias españolas», nos ofrecerá dos o tres resultados correctos que complementará con una selección de títulos aleatorios (bien comedias de otros países, bien películas que no tienen nada que ver).

Y en general en cualquier búsqueda que hagamos, Alexa complementará los resultados con esos títulos que por lo que sea, Amazon quiere promocionar. En este sentido, el control por voz funciona mucho mejor para órdenes concretas, tipo «Quiero ver ‘The Office'» que como motor de recomendaciones.

Lo más interesante sin embargo resulta comprobar cómo Alexa es además es capaz de tomar el control de la televisión en su conjunto, pudiendo apagarla o encenderla con comandos de voz, cambiar de canal dentro de algunas aplicaciones, subir el volumen…etc. La IA de Amazon se integra en la mayoría de las aplicaciones que hemos instalado y aunque es interesante (si por ejemplo le decimos «Pon The Crown», entenderá que nos estamos refiriendo a la serie de Netflix), también resulta frustrante cuando no nos acaba de entender, por lo que no podemos perder el mando de vista.

Modelo Amazon Fire TV Cube Dimensiones 86,1 x 86,1 x 76,9 mm Peso 465 gramos Procesador Hexa-Core (Quad-Core a 2,2 GHz como máximo y Dual-Core a 1,9 GHz como máximo) GPU

ARM Mali G52-MP2 (3EE), 800 MHz Almacenamiento interno 16 GB Memoria RAM 2 GB Puertos HDMI, alimentación, micro USB y compatibilidad con infrarrojos mediante cable

La televisión más rápida

Teniendo una Smart TV en casa con la que estoy bastante satisfecho, reconozco que no acababa de ver la utilidad de un dispositivo adicional como el Amazon Fire TV Cube. Pronto descubres sin embargo que contar con un dispositivo hexacore (Quad-Core a 2,2 GHz como máximo y Dual-Core a 1,9 GHz como máximo, con 2 GB de RAM) marca la diferencia, no solo en la experiencia de navegación en general sino a la hora de ejecutar las aplicaciones.

Si bien Netflix es Netflix y funciona bien casi sobre cualquier cosa, aplicaciones como Movistar+, Filmin o RTVE a la carta, realmente se benefician de ese extra de potencia. Tanto que me atrevo decir que Movistar funciona mejor sobre este dispositivo que sobre el descodificador que proporciona la compañía. Aplicaciones que en una Smart TV solo se desempeñan de forma correcta, en el dispositivo de Amazon «vuelan».

Uno de los elementos más interesantes, el receptor IR, lo encontramos sin embargo fuera del cubo. Aunque resulta llamativo que Amazon no lo haya integrado dentro del cuerpo principal (deberemos conectarlo a un puerto micro USB del propio cubo), tiene varias funciones útiles, más allá de recibir las órdenes del mando del Fire TV.

Por ejemplo, gracias a este receptor no tendremos que utilizar el mando que nos proporciona Amazon, ya que resulta compatible con la mayoría de los que se proporcionan en las televisiones modernas…por lo que si no vamos a utilizar el botón «Alexa» del mando, no hay ningún problema para olvidarnos por completo de él.

Además gracias a que contamos con este receptor IR y que el Cube está provisto de HDMI-CEC también podemos utilizar Alexa para controlar el resto de dispositivos que forman parte de nuestro «Home Cinema», como pueden ser barras de sonido, reproductores de Blue-Ray, o incluso, nuestra consola de videojuegos. Eso sí, para un dispositivo que cuesta más de 100 euros, el incluir un cable HDMI en la caja no hubiese supuesto ninguna molestia.

Otra característica a destacar es que Fire TV Cube dispone de conectividad Bluetooth 5.0, por lo que si nuestro televisor no lo tiene de forma nativa, podemos aprovechar esta funcionalidad para conectarlo con facilidad con otros dispositivos como altavoces o auriculares inalámbricos con poco esfuerzo. Si además de el Fire TV Cube tenemos uno o dos altavoces Amazon Echo, podemos activar la opción «Home Cinema», de modo que el sonido de nuestra televisión se proyecte a través de los Echo.

Dentro de la caja que acompaña a este dispositivo, también contamos con un adaptador ethernet, que puede resultarnos interesante de utilizar si tenemos el router cerca de la televisión o la señal WiFi que recibimos es débil. En nuestro caso, no hemos tenido la necesidad de usarlo y la experiencia de visitando siempre se ha mantenido estable.

Más una ventana de promoción para Amazon que un centro de ocio digital

Si eres usuario de Amazon Prime Video o si Amazon Prime Video es tu plataforma VOD preferida estás de suerte. Este es justo el dispositivo que necesitas. Si no lo eres…las sensaciones son tal vez algo menos buenas.

Por supuesto que antes de ponerlo en marcha, sabíamos que Fire TV era una ventana para la promoción de los contenidos y otros servicios de Amazon…pero tal vez no esperábamos que lo fuera hasta ese punto. Al poder instalar otras aplicaciones como Netflix, Movistar, Filmin, etc. esperábamos que Fire TV Cube facilitara la cada vez más complicada tarea de descubrir contenidos, de modo que no tuviéramos que entrar en cada aplicación para buscarlos.

Y esto es algo que hace…de forma muy limitada. Es cierto que de vez en cuando, Amazon recomienda algún contenido de su competencia en el banner superior de la pantalla y que si le preguntamos acerca de un actor concreto, o de una película, puede realizar búsquedas dentro de algunas de las aplicaciones que hemos instalado (no en todas) pero partir de ahí…más vale que nos acostumbremos a una recomendación constante de contenidos de Amazon Prime Video.Digámoslo ya: el que no sea ese hub inteligente de contenidos de todas las plataformas, es lo que tal vez resulta más frustrante en una experiencia que en general es muy buena.

Por otro lado, la interfaz de usuario igualmente aunque ha mejorado con respecto a las primeras versiones, sigue siendo algo confusa. Por ejemplo «Mis vídeos» no se distingue prácticamente en nada de «Mis películas» a menos que hayamos conectado una tarjeta de memoria o un dispositivo USB en el que haya contenido multimedia. El menú «Apps» muestra las aplicaciones que podemos instalar, pero si queremos acceder a una parrillas de las aplicaciones que hemos instalado, solo podremos hacerlo desde la sección «Mis apps y juegos» del menú inicial, mostrándose a modo de tira «infinita», lo que a poco que hayamos instalado algunas aplicaciones, el scroll también puede serlo.

A partir de ahí, el resto de la interfaz funciona con claridad y salvo que nos hubiese gustado el poder personalizar la pantalla inicial, no podemos ponerle más pegas. La navegación, repetimos, resulta realmente fluida y una vez que nos acostumbramos a «dónde está todo», resulta complicado volver a nuestra «televisión tradicional» por muy inteligente que nos parezca.

¿Se puede jugar con el Fire TV Cube? Se puede, desde luego. La experiencia en este caso es similar a la que ofrece un smartphone de gama media. La mayoría de los títulos disponibles son sencillos pero es cierto que Amazon ni quiere, ni en estos momentos puede, rivalizar con una consola. En un futuro no muy lejano, tal vez podríamos ver cómo se integra con servicios como «Amazon Luna«, su plataforma cloud de videojuegos… y entonces podríamos estar hablando de otra cosa.

Conclusiones

Amazon Fire TV Cube es un buen centro multimedia con ventajas evidentes frente a una Smart TV al uso: rendimiento, variedad y calidad de las aplicaciones instaladas, interfaz pulida y bien diseñada…La integración con Alexa, si bien es desigual en función de las aplicaciones o lo que preguntemos, funciona en general de forma correcta y la experiencia de controlar la televisión utilizando únicamente con la voz nunca ha estado más cerca.

El que se integre con tanta facilidad con otros dispositivos Amazon y que también sirva como hub con el que controlar otros dispositivos (inteligentes o no) de nuestro hogar, también es otro punto que le favorece.

En su contra juega en cambio una excesiva dependencia de los servicios de Amazon y que no haya una mayor integración de los contenidos de terceros para ofrecer una experiencia más completa a interesante. Sin esta integración, no resulta tan sencillo justificar una inversión de más de cien euros, pero desde luego si Amazon Prime Video es una de esas plataformas a las que estamos «enganchados», puede ser un dispositivo ideal.