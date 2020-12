El lanzamiento del SoC Apple M1 ha sido una de las sorpresas más importantes de 2020. Ya sabíamos que la compañía de la manzana llevaba tiempo trabajando para iniciar su transición a la arquitectura ARM, un movimiento complicado que, por fin, ha comenzado, y que tiene un objetivo muy claro: hacer que todo «quede en casa».

Tim Cook lo tiene claro, quiere todos el ecosistema de productos Apple utilice hardware propio, una meta que ya ha conseguido casi por completo con sus dispositivos móviles, y que espera cumplir con su serie Mac a medio y largo plazo. El SoC Apple M1 es el primer paso en esa dirección, y de momento las primeras pruebas de rendimiento confirman que ha sido un movimiento acertado.

Según una nueva información, la llegada del SoC Apple M1 ha animado a AMD a recuperar un proyecto que nació en 2016 de la mano de Jim Keller, y que conocíamos como «K12 FFX». Dicho proyecto iba a ser un chip basado en la arquitectura ARM v8 de 64 bits a nivel de CPU, y equipado con una GPU Radeon personalizada y adaptada para ofrecer un buen equilibrio en términos de rendimiento y de consumo.

Combinar núcleos ARM de alto rendimiento con una GPU Radeon de última generación basada en la arquitectura RDNA 2 podría ser una apuesta ganadora, y acabaría marcando un punto de inflexión importante en el sector, sobre todo si se mantienen unos niveles aceptables de consumo y de eficiencia térmica, es decir, una baja demanda energética y unas bajas temperaturas de trabajo.

Así es como se define, de momento, a este interesante chip de la compañía de Sunnyvale. Es importante tener en cuenta que hablamos de un proyecto que estuvo en desarrollo hace cuatro años, y que, por tanto, podría haber sido objeto de diversos cambios, pero su idea base no se habría visto afectada. Esto quiere decir que se mantiene el concepto de integrar una CPU ARM de 64 bits y una GPU Radeon para crear un SoC potente con un consumo muy contenido.

Sé lo que estáis pensando, que el SoC Apple M1 es mucho más que una CPU y una GPU compartiendo encapsulado, y sí, tenéis razón, ya que integra otros elementos como la memoria DRAM. La fuente de la noticia también ha querido aclarar esta cuestión, y asegura que esa alternativa de AMD tendría dos versiones: una que vendría también con una cantidad determinada de memoria RAM que trabajaría de forma unificada, y otra versión que carecería de dicha memoria.

Muy interesante, sin duda, no solo porque confirma que Apple ha tomado el camino correcto con su nuevo SoC, sino también porque un chip de este tipo permitirá la creación de una nueva generación de ordenadores portátiles y de convertibles, impulsaría el desarrollo de la emulación ARM-x86 y serviría, además, para motivar a Microsoft a seguir potenciando y mejorando Windows 10 sobre ARM.

Durante las últimas semanas hemos ido viendo numerosas patentes que confirman que AMD quiere ir más allá del clásico diseño de CPUs MCM. La compañía tiene abiertos varios frentes con ideas muy interesantes, entre las que podemos destacar, por ejemplo, el concepto de CPU x86 con estructura big.LITTLE, un diseño que es todo un clásico en el sector móvil, y que utiliza también el SoC Apple M1.

El futuro de los procesadores, y de los SoCs en general, pinta muy interesante. Estoy convencido de que en los próximos años acabaremos viendo una apuesta por la especialización que partirá de esa base big.LITTLE que todos conocemos, y que llevará las configuraciones de varios bloques de núcleos al PC.

AMD has an M1 competitor in prototype stages, one version with integrated RAM, and one without it

he said «almost ready»

but -imo- idk

leak is only a few days old, the chip idk

— Mauri QHD (@MauriQHD) November 28, 2020