CD Projekt RED ha liberado un nuevo e importante parche para Cyberpunk 2077 que corrige una larga lista de errores y fallos que afectaban tanto a NPCs como a determinadas misiones, y ha introducido, además, mejoras a nivel técnico que resuelven un problema que afectaba a los procesadores AMD de cuatro y seis núcleos con tecnología SMT.

En mi análisis técnico de Cyberpunk 2077, utilicé un Ryzen 7 3700X con 8 núcleos y 16 hilos, y como os dije en su momento no vi ningún problema en el uso de la CPU. La carga de trabajo escalaba perfectamente en dicho procesador, no tenía problemas relacionados con un uso ineficiente del SMT. Con este parche, CD Projekt RED ha explicado que el problema estaba limitado a los procesadores de cuatro y seis núcleos, y que ya ha quedado totalmente resuelto.

Por otro lado, el estudio polaco ha confirmado la eliminación del ajuste «memory_pool_budgets.csv», que en teoría permitía modificar el gestor de memoria para permitir que Cyberpunk 2077 consuma una mayor cantidad y así mejorar, supuestamente, el rendimiento. Digo supuestamente porque, tal y como ha confirmado CD Projekt RED, esto no tenía ningún impacto real en la gestión de memoria, y no mejoraba el rendimiento. Todas las historias que se formaron a su alrededor son falsas, y las supuestas ganancias de rendimiento un efecto placebo.

El parche 1.05 de Cyberpunk 2077 es un primer paso importante

No hay duda de que Cyberpunk 2077 ha sido un proyecto muy complicado. Como dije en su momento, CD Projekt RED pecó de ambiciosa al centrar este título en generaciones y plataformas muy dispares. PS4 y Xbox One tienen un hardware muy limitado, tanto que adaptar un título del calibre de Cyberpunk 2077 sin asumir sacrificios importantes resulta prácticamente imposible.

Esa realidad dejaba al estudio polaco dos opciones, cancelar la versión para la generación anterior de consolas, una decisión que, a mi juicio, habría sido la más acertada, o lanzar dicha versión a sabiendas de que iba a ser un auténtico desastre. CD Projekt RED optó por esta última, y el resultado ha sido una enorme polémica que ha generado un malestar tan grande que tanto Sony como Microsoft están ofreciendo reembolsos.

CD Projekt RED prometió resolver este entuerto, pero seamos realistas, el hardware de PS4 y Xbox One es el que es y no da para más, así que no esperéis ningún milagro a nivel técnico en la versión para ambas consolas. Otra cosa muy distinta son las correcciones de fallos y de errores, que obviamente sí es posible en todas las versiones del juego.

Entre los ajustes específicos que trae el parche de Cyberpunk 2077 para PC también podemos destacar la supresión del uso de instrucciones AVX y los ajustes en los reflejos generados mediante trazado de rayos para normalizar su nivel de brillo. En cuanto a consolas, se ha mejorado la nitidez de la imagen al jugar con el granulado y la aberración cromática activados.