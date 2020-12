A veces llueve sobre mojado, y parece que en el caso de Cyberpunk 2077 hablamos de inundación sobre inundación. Y es indudable que una parte (importante) de sus problemas está directamente relacionada con sus prácticas «cuestionables» en el lanzamiento del que estaba llamado a ser el juego del año, pero por otra parte también es cierto que hay gente que pretende hacer el agosto a cuenta del título de CD Projekt Red, ensuciando todavía más una imagen que, a estas alturas, no cotiza demasiado alto.

El desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077 para las consolas base de la anterior generación se ha traducido en críticas a la compañía, Sony y Microsoft devolviendo el dinero a los compradores decepcionados y, como supimos ayer mismo, algunos inversores planteándose demandar a CD Projekt Red por haber ocultado información sobre el estado real del desarrollo para PlayStation 4 y Xbox One. Una información que, de haberse hecho pública antes del lanzamiento, habría penalizado sustancialmente sus ventas, pero a cambio habría evitado la crisis de imagen, las devoluciones y los posibles problemas legales.

Todos estos, como decía antes, son problemas de Cyberpunk 2077 de los que podemos responsabilizar directamente a CD Projekt Red, pero también hay otros en los que el estudio es otra víctima más, y tal es el caso de la versión del juego que recientemente apareció en diversos repositorios para Android. Una inesperada sorpresa, ya que el estudio no había hablado en ningún momento de una versión para dispositivos móviles.

Desgraciadamente, y como suele ocurrir en estos casos, tras una tentadora e inesperada sorpresa, en realidad se encuentra una amenaza de seguridad. Tal y como informó la experta en ciberseguridad Tatyana Shishkova a través de su cuenta de Twitter, una descarga que pretendía hacerse pasar por la (inexistente) versión de Cyberpunk 2077 para Android, es en realidad un patógeno que, una vez instalado en el dispositivo, cifra los datos del mismo y exige un rescate de 500 dólares para que la víctima pueda recuperar sus archivos.

Afortunadamente, un poco de investigación ha permitido a Shishkova averiguar el modo en el que los afectados pueden averiguar la clave de descifrado de este ransomware que se hace pasar por Cyberpunk 2077 sin tener que pagar el rescate, tal y como explica en este otro tweet. Y es que, afortunadamente, la clave se encuentra en el propio malware, por lo que es posible averiguarla y emplearla para descifrar los archivos.

Esta es una de esas ocasiones de oro para recordar que un elemento clave en la seguridad es actuar con prudencia. Si CD Projekt Red en ningún momento ha hablado de una versión de Cyberpunk 2077 para Android, si el supuesto juego no se encuentra en Google Play pero sí en repositorios de terceros y si tampoco hay mención alguna a esta versión en la web de la desarrolladora… lo mejor es pasar de largo.

❗️ RC4 algorithm with hardcoded key (in this example – «21983453453435435738912738921») is used for encryption. That means that if you got your files encrypted by this #ransomware, it is possible to decrypt them without paying the ransom. https://t.co/Lj1hD1SvRK

— Tatyana Shishkova (@sh1shk0va) December 17, 2020