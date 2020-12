Las series más pirateadas de 2020 fueron…

‘El Mandaloriano’ encabeza el listado de series más pirateadas de 2020 compilado por TorrentFreak. La serie de Disney+ acaba con la era de ‘Juego de Tronos’, la exclusiva de HBO convertida en una de las imprescindibles de la nueva era del streaming y que había dominado esta estadística durante los últimos siete años de manera consecutiva.

Los datos de TorrentFreak solo incluyen las estadísticas de los rastreadores públicos de BitTorrent, por lo que puede quedarse bastante alejada de la realidad de la piratería de contenido multimedia. Según los datos de tráfico de temporadas anteriores recogidos por la compañía especializada en vigilancia de piratería, MUSO, las descargas de torrentes sólo constituyen una pequeña fracción del total, sobre el diez por ciento.

La mayor parte del tráfico pirata se genera por servicios de streaming no autorizados. Además, los datos excluyen plataformas como Usenet y países como China que alcanzan el mayor nivel de piratería, por lo que el total del volumen del contenido pirata sería muy superior.

Series más pirateadas de 2020

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick and Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

La lista suena bastante real, aunque repetimos, lo que se mueve en las redes torrent es una parte mínima del total de contenido pirateado. Los motivos son los de costumbre, desde el usuario que no paga absolutamente por ningún servicio y piratea a saco, al que sí pagaría, pero no tiene acceso desde la región que vive. O el contenido que quiere no se incluye en el servicio que el proveedor ofrece para cada país y que suele variar.

Vaya como ejemplo la serie que encabeza el listado, ‘The Mandalorian’, que no fue estrenada al mismo tiempo en todo el mundo y muchos seguidores de la saga de Star Wars no resistieron la tentación de descargarla por métodos alternativos.

Además, cada año que pasa aumenta la cantidad de servicios en streaming disponibles y el presupuesto del consumidor no alcanza para poder sufragar los costes de las suscripciones. Y no solamente por el apartado de series y películas. Este modelo de distribución de contenido que apuesta por el streaming, la nube y lo digital, ha llegado para quedarse y alcanza a la música (Spotify…) o al software (Office 365, Adobe Cloud…). Si sumamos lo que está llegando de juegos (Stadia, xCloud…) y los propios servicios de los estudios de juego ya es imposible mantenerse al día.