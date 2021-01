¿Cuáles son, ahora mismo, los mejores procesadores que existen en el mercado de consumo general? Es una pregunta complicada, ya que para contestarla tenemos que distinguir entre distintos perfiles y tipos de usuario, y también tenemos que tener en cuenta otro aspecto muy importante: el presupuesto de cada uno de ellos.

Esto nos lleva a una realidad muy simple, y es que el mejor procesador para un usuario que solo quiera jugar a sus títulos favoritos, y que tenga un presupuesto bajo, no coincidirá con el mejor procesador para otro usuario que quiera, además, hacer streaming o trabajar con aplicaciones pesadas. Cada tipo de usuario necesita de un procesador concreto acorde a sus necesidades reales, sin más.

En esta guía hemos tenido en cuenta esa realidad, y por ello hemos seleccionado los que son, a día de hoy, los siete mejores procesadores de consumo general valorando no solo su relación precio-rendimiento, sino teniendo en cuenta, además, el tipo de usuario al que se dirigen. Por ello, junto a cada modelo que hemos elegido, encontraréis una descripción que os ayudará a tener claro qué potencial tiene, con qué tipo de cargas de trabajo desarrolla todo su valor y a qué perfil de usuario se orienta.

Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Dicho esto, empezamos, aunque antes de entrar directamente en materia vamos a repasar con vosotros una serie de nociones básicas que son importantes para entender mejor las claves de este artículo.

Los mejores procesadores disponibles: consideraciones previas

El valor de un procesador, lo que hace que este se convierta en uno de los mejores, o de los peores, que existen en el mercado es, en general, su relación precio-prestaciones. Por ejemplo, un procesador puede ser el más potente del mercado, pero también el más caro. Si no logra justificar la diferencia de precio frente a otro modelo inferior, ofreciendo una mejora de rendimiento acorde, no merecerá ser considerado como una buena opción.

Con esto claro, debemos abordar otro concepto importante, el mínimo óptimo para una determinada tarea. Que un procesador tenga un buen valor en relación precio-prestaciones no lo convierte en una buena elección para cualquier perfil de usuario. Cada uno tenemos nuestras propias necesidades, y por tanto debemos buscar un procesador con un buen valor precio-rendimiento que sea, además, suficiente para cumplirlas. Tan importante es no excedernos, ya que gastaremos dinero de forma innecesaria (no amortizaremos la inversión), como no quedarnos cortos (podríamos tener problemas a corto plazo).

Por ejemplo, un «gamer» tendrá suficiente con un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos en la mayoría de los juegos actuales, pero un jugador más exigente necesitará uno con seis núcleos y doce hilos. Al mismo tiempo, otro usuario que quiera hacer «streaming» mientras juega, o ejecutar aplicaciones profesionales exigentes, unificando trabajo y ocio en un mismo PC, podría llegar a necesitar una CPU de ocho núcleos y dieciséis hilos.

El número de núcleos importa, pero también importan otros aspectos del procesador, como la plataforma en la que se integra, el IPC que ofrece y los requisitos térmicos (refrigeración) que tiene. Podríamos profundizar en estas cuestiones, pero tendríamos que dedicarles tanto tiempo que daría para hacer un artículo completo.

La plataforma determina el soporte de tecnologías avanzadas y las posibilidades de ampliación. En este tema, AMD lleva la delantera, gracias al soporte que ha recibido el socket AM4, y también al soporte de overclock incluso en chipsets económicos y a la implementación del estándar PCIE Gen4. Sobre el IPC, a partir de los Ryzen 3000 o Core serie 6000 ya nos movemos en niveles óptimos, así que en general es un tema que no debe preocuparnos demasiado.

Sobre los requisitos térmicos, es un tema más importante de lo que parece. Si tenemos un presupuesto muy ajustado, puede salirnos mucho más rentable comprar un procesador que rinda un poco menos, pero que genere menos calor y que venga con un sistema de refrigeración incluido. El ahorro puede ser muy grande, ya que las soluciones AIO de calidad con radiador de 240 mm rondan entre los 130 y los 150 euros.

Por ejemplo, si vamos a jugar y queremos un procesador Intel, el Core i5 10400F es una solución mucho más interesante en valor precio-prestaciones que el Core i5 10600K, ya que ofrece un rendimiento similar a un precio mucho más bajo, y viene además con un sistema de refrigeración modesto pero totalmente funcional.

Dicho esto, estamos listos para entrar a ver la lista de los siete mejores procesadores que podemos comprar, ahora mismo, en el mercado de consumo general. Están ordenados de menor a mayor precio, ya que, como hemos dicho, su valor real varía en función de las necesidades de cada tipo de usuario, y por ello no podemos ordenarlos de forma jerárquica. Tened en cuenta que nos limitamos a modelos nuevos, y disponibles en stock.

1.-Intel Core i3-10100F por 84,99 euros.

Arquitectura Comet Lake-S en proceso de 14 nm++.

4 núcleos y 8 hilos a 3,6 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo.

Sin GPU integrada.

6 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios. Incluye ventilador.

Socket LGA1200 (chipset 400).

No soporta overclock.

Es uno de los mejores procesadores que podemos comprar ahora mismo porque ofrece un alto rendimiento a un precio muy contenido. Gracias a su alto IPC, y a sus cuatro núcleos y ocho hilos, es capaz de mover prácticamente cualquier juego actual sin problemas.

Perfil de usuario ideal: jugadores con presupuestos reducidos, principalmente. También puede dar mucho de sí con aplicaciones profesionales que no requieran de un alto número de hilos.

Es una buena opción para montar un PC potente pero de bajo coste, y para acompañar tarjetas gráficas de gama media. Con tarjetas gráficas de gama alta nos acabará haciendo cuello de botella, sobre todo en resoluciones inferiores a 4K.

2.-Intel Core i5-10400F por 139,90 euros.

Arquitectura Comet Lake-S en proceso de 14 nm++.

6 núcleos y 12 hilos a 2,9 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo.

Sin GPU integrada.

12 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios. Incluye ventilador.

Socket LGA1200 (chipset 400).

No soporta overclock.

Este es, sin duda, uno de los mejores procesadores de gama media económica que podemos encontrar ahora mismo, ya que ofrece un rendimiento excelente tanto en juegos como en aplicaciones que requieren de una capacidad de paralelizado relativamente alta.

Perfil de usuario ideal: sobre todo jugadores que quieran un procesador potente y con una buena vida útil, pero tengan un presupuesto algo limitado, aunque no tan ajustado como para tener que ir a por un Core i3 10100F.

Gracias a sus seis núcleos y doce hilos, puede dar mucho de sí incluso en aplicaciones profesionales, y ofrece un valor muy sólido en todos los sentidos. Podríamos utilizarlo para acompañar, incluso, tarjetas gráficas de gama alta.

3.-Intel Core i7-9700F por 251,34 euros.

Arquitectura Coffee Lake Refresh en proceso de 14 nm+.

8 núcleos y 8 hilos a 3 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo.

Sin GPU integrada.

12 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios. Incluye ventilador.

Socket LGA1151 (chipset 300).

No soporta overclock.

Este procesador se ha convertido en un valor interesante gracias a las continuas bajadas de precio que ha recibido. Aunque está limitado a un hilo por núcleo, ya que no cuenta con la tecnología HT de Intel, sus ocho núcleos físicos y su alto IPC lo convierten en un chip muy potente, capaz de mover cualquier juego actual de forma óptima, y con una larga vida útil.

Perfil de usuario ideal: es una buena opción, sobre todo, para aquellos que ya tengan un equipo compatible basado en el socket LGA1151 y que quieran actualizar a un procesador más potente sin tener que hacer una gran inversión. Con todo, un matiz, y es que el sistema de refrigeración que trae de casa queda algo justo, y por ello sería una buena idea montar un modelo más capaz (basta con un ventilador económico de 20 a 30 euros).

Si vas a montar un PC nuevo y quieres elegir Intel a toda costa, sale más rentable montar un Core i5 10400F e invertir los más de 100 euros que ahorras en otros componentes, o en caso de que quieras un chip de ocho núcleos, deberías ir a por el modelo que vamos a ver a continuación.

4.-Intel Core i7-10700 por 299,90 euros.

Arquitectura Comet Lake-S en proceso de 14 nm++.

8 núcleos y 16 hilos a 2,9 GHz-4,8 GHz, modo normal y turbo.

Con GPU integrada.

16 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios. Incluye ventilador.

Socket LGA1200 (chipset 400).

No soporta overclock.

Sin duda uno de los mejores procesadores que ofrece Intel ahora mismo en relación precio-prestaciones dentro de la gama media-alta. Es un chip todoterreno que puede prácticamente con cualquier cosa, y que ofrecerá una larga vida útil.

Perfil de usuario ideal: jugadores exigentes que quieran disfrutar de un alto rendimiento tanto en juegos actuales como futuros, y que quieran despreocuparse de tener que actualizar incluso a largo plazo, ya que sus 8 núcleos y 16 hilos y su alto IPC garantizan un buen rendimiento durante años. Puede, incluso, con aplicaciones profesionales exigentes.

Es una buena opción para montar un PC de alto rendimiento manteniendo un presupuesto equilibrado. El Ryzen 7 3700X también ofrece un valor interesante, pero es un poco más caro y debido a su menor IPC, y a sus menores frecuencias de trabajo, queda un poco por debajo del Core i7 10700F.

5.-AMD Ryzen 5 5600X por 349,90 euros.

Arquitectura Zen 3 en 7 nm.

6 núcleos y 12 hilos a 3,7 GHz-4,6 GHz.

Sin GPU integrada.

32 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios. Incluye ventilador.

Socket AM4 (chipset B450 o superior).

Soporta overclock.

Es un procesador muy potente, tanto que podemos considerarlo como la mejor opción a día de hoy para sacar el máximo partido a tarjetas gráficas tope de gama jugando en resoluciones 1080p y 1440p. En dichas resoluciones, el cuello de botella lo marca la CPU, y el Ryzen 5 5600X es uno de los mejores procesadores en este sentido gracias a su alto IPC. Si tenéis dudas sobre los procesadores Ryzen, os animo a revisar este artículo.

Perfil de usuario ideal: jugadores exigentes que quieran disfrutar del máximo rendimiento sin tener que hacer una inversión disparatada, y sin tener que esperar para empezar a amortizarla. Gracias a su elevado IPC, y a sus seis núcleos y doce hilos, encaja a la perfección con cualquier tarjeta gráfica actual, incluso con las RTX 3090 y RX 6900 XT.

Si tenemos un presupuesto más generoso y nuestro objetivo primordial es jugar, el Ryzen 5 5600X es una compra más interesante que otros chips más potentes en multihilo, como el Ryzen 7 3700X, por ejemplo. Tened en cuenta que, ahora mismo, no aprovecharemos el Ryzen 7 3700X de forma óptima en juegos, pero el Ryzen 5 5600X marcará una gran diferencia desde el primer momento, gracias a las mejoras que trae la arquitectura Zen 3.

6.-AMD Ryzen 9 3900X por 449,90 euros.

Arquitectura Zen 2 en 7 nm.

12 núcleos y 24 hilos a 3,8 GHz-4,6 GHz.

Sin GPU integrada.

64 MB de caché L3.

TDP de 105 vatios. Incluye ventilador.

Socket AM4 (chipset B350 o superior).

Soporta overclock.

Con este procesador nos encontramos ante una solución todoterreno bastante interesante, ya que gracias a su configuración de 12 núcleos y 24 hilos, y a su alto IPC, es capaz de ofrecer un buen rendimiento en juegos, y también en aplicaciones profesionales muy exigentes.

Perfil de usuario ideal: profesionales con presupuestos relativamente ajustados, jugadores que quieran unificar trabajo y ocio en un único PC, y también aquellos que quieran jugar y hacer streaming con todas las garantías. Uno de los mejores procesadores para montar un PC de gama alta tipo «navaja suiza».

Si solo vamos a utilizar el PC para jugar, este procesador dará la talla de sobra, pero representa una inversión muy elevada que no estaremos aprovechando. En ese caso, sería mejor optar por un Ryzen 5 5600X, por ejemplo.

7.-AMD Ryzen 7 5800X por 475,99 euros.

Arquitectura Zen 3 en 7 nm.

8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Sin GPU integrada.

32 MB de caché L3.

TDP de 105 vatios. No incluye ventilador.

Socket AM4 (chipset B450 o superior).

Soporta overclock.

Uno de los mejores procesadores del mercado de gama alta, y mi procesador favorito para montar, a día de hoy, un PC muy potente que sea capaz no solo de ofrecer el máximo rendimiento en juegos, sino también de brillar en aplicaciones profesionales. Su rendimiento en juegos es fantástico, puede con aplicaciones multihilo exigentes sin ningún problema, y tiene asegurada una larga vida útil.

Perfil de usuario ideal: jugadores exigentes que quieran disfrutar del máximo rendimiento y olvidarse de tener que actualizar el PC en años. Podemos emparejarlo con cualquier tarjeta gráfica actual de gama alta sin ningún tipo de problema.

El Ryzen 7 5800X representa una inversión importante, eso salta a la vista, pero ofrece un rendimiento tan alto que merece ser considerado como uno de los mejores procesadores de su categoría, y obviamente de su rango de precios.