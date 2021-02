Starlink doblará la velocidad y reducirá la latencia en 2021

Aunque todavía se encuentra en fase de pruebas, Starlink, el servicio de acceso a Internet vía satélite de SpaceX va avanzando a muy buen ritmo, y además hace tan solo dos semanas supimos que el programa de pruebas ya ha llegado a España. Hay que recordar, eso sí, que el servicio 24/7 todavía no está garantizado, y que aunque el ritmo de despliegue de satélites para mejorar el acceso al servicio es destacable, todavía falta un tiempo hasta que el servicio sea tan confiable como para depender únicamente de él para la conexión a Internet.

Aún así, la propuesta de Starlink resulta muy interesante, especialmente en lugares a los que todavía no han llegado las conexiones de fibra óptica, y más aún en los (afortunadamente cada vez menos) lugares en los que ni siquiera es posible contar con una conexión ADSL en condiciones, y que tienen que recurrir a conexiones como 4G para una conexión doméstica, sufriendo la limitación en el consumo de datos que éstas llevan asociada.

Así, para lugares en los que la conexión a Internet mediante fibra no es posible, y más aún para aquellos en los que no hay opciones de conexión rápida e ilimitada, el servicio que ofrece Starlink proporciona actualmente entre 50 Mbps y 150 Mbps con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos (aunque en bastantes casos no llega a alcanzar esos niveles) con consumo ilimitado de datos (si bien la compañía se reserva el derecho de restringirlo si detecta usos abusivos), por un pago inicial de 499 euros que incluye todo el equipo necesario, y una cuota mensual de 99 euros.

Teniendo en cuenta que hablamos de una conexión vía satélite residencial, los valores actuales de Starlink ya parecen bastante razonables, pero eso no significa que se vayan a quedar ahí. Los planes de la compañía son ambiciosos, y según ha publicado hoy Elon Musk, su fundador, en Twitter, a lo largo de este 2021 van a experimentar un importante crecimiento, hasta el punto de multiplicarse por dos antes de que termine el año.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year

El mensaje de Musk se encuentra en la respuesta a un hilo de un usuario, en el que este describe el proceso de instalación del kit de acceso a Internet de Starklink, y en el que muestra el resultado de un test de velocidad que muestra 130 Mbps y una latencia de 34 segundos. En la respuesta podemos leer que en algún momento de este año la velocidad se multiplicará por dos, hasta alcanzar los 300 Mbps, y que la latencia descenderá por debajo de los 20 milisegundos, unas prestaciones que no tienen nada que envidiar a muchas conexiones de fibra óptica comercializadas en la actualidad.

También, en otro tweet en el que un usuario preguntaba por la cobertura de Starlink, Musk responde que el objetivo de Starlink es gran parte de la superficie terrestre a lo largo de 2021, y completar las regiones restantes a lo largo del año que viene. Una vez logrado ese hito, el siguiente paso es incrementar la densidad de la red, con el fin de ofrecer las condiciones necesarias para crecer en número de usuarios sin que esto se traduzca en un descenso en las prestaciones del servicio.

Most of Earth by end of year, all by next year, then it’s about densifying coverage.

Important to note that cellular will always have the advantage in dense urban areas.

Satellites are best for low to medium population density areas.

