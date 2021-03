El Apple M1 es capaz de minar Ethereum: ¿Es rentable?

Minar Ethereum se ha convertido en un negocio muy lucrativo, sobre todo tras el enorme auge que ha experimentado dicha criptodivisa, un crecimiento que, como sabrán muchos de nuestros lectores, se ha visto afectado por el «boom» del Bitcoin. Sí, ambas criptodivisas están más unidas de lo que parece, tanto que cuando una sube, la otra también lo hace, y a la inversa.

Para minar Ethereum no necesitamos nada especial, aunque para obtener un buen resultado es imprescindible recurrir a tarjetas gráficas que sean capaces de conseguir una buena tasa de MH/s manteniendo, además, un consumo energético relativamente bajo. El precio de venta también influye, ya que cuanto menor sea el coste del equipo para minar Ethereum antes lo amortizaremos, y antes empezaremos a obtener beneficios netos.

Se comenta que, con la llegada de Ethereum 2.0, será imposible minar Ethereum utilizando tarjetas gráficas, algo que, de confirmarse, podría generar una «avalancha» de tarjetas gráficas al mercado de segunda mano, y que obviamente acabaría beneficiando a los jugadores de PC, ya que la criptominería con tarjetas gráficas ha sido, sin duda, la gran culpable de que ahora mismo sea imposible comprar una tarjeta gráfica sin tener que pagar precios de locura.

La GPU del SoC Apple M1 puede minar Ethereum, pero no es rentable

Como anticipamos en el título del artículo, el SoC Apple M1 puede minar Ethereum, pero no es posible utilizarlo de forma directa, ya que no se encuentra en la lista blanca de «ethminer». El ingeniero de software Yifan Gu, pudo superar esa limitación utilizando un proceso que explica al detalle en su blog oficial, y la verdad es que los resultados son muy claros: no vale la pena.

La GPU del SoC Apple M1, que tiene una potencia de 2,6 TFLOPs en FP32, solo fue capaz de conseguir un rendimiento de 2 MH/s. Según sus pruebas, esto le generaría una rentabilidad aproximada de 14 centavos de dólar, una cifra a la que habría que descontar el desgaste que generaría tener todo el día funcionando su MacBook Air. Al mes, el beneficio neto, sin descontar dicho desgaste, sería de 4,34 dólares, y de 52,08 dólares en una base anual.

A efectos comparativos, creo recordar que la GTX 1060 de 6 GB NVIDIA era capaz de obtener entre 17 y 23 MH/s, así que, como podemos ver, la diferencia es tan grande que la GPU del SoC Apple M1 no es capaz de llegar, ni siquiera, al nivel de una tarjeta gráfica de hace casi cinco años.