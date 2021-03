Google Chrome en Android estrena, finalmente, versión de 64 bits. Y estoy seguro de que más de una persona que no presta demasiada atención a estas cosas se habrá sorprendido al saber que la versión del navegador de Google para Android que, hasta ahora, han estado empleando los usuarios, es la de 32 bits, pese a que tanto el hardware como el sistema operativo de la inmensa mayoría de los dispositivos actuales han sido diseñados pensando en los 64 bits.

Han pasado ya años desde la llegada, en octubre de 2014, de Android Lollipop, el primer Android de 64 bits que, no obstante, y al igual que han hecho el resto de sistemas operativos, ha mantenido durante años la compatibilidad con los 32 bits, para que todo el software de 32 bits siguiera funcionando con normalidad, pese a que esto repercuta negativamente en el rendimiento de los dispositivos. Google Chrome en Android es un ejemplo de lo inverso, es decir, de cómo un desarrollador se ha mantenido en los 32 bits para proporcionar compatibilidad con dispositivos antiguos. Y esto, sin duda, habrá sido agradecido por muchos.

Lo que me llama la atención, sin embargo, es que la empresa del buscador no haya adelantado el lanzamiento de la versión de 64 bits de su navegador para su sistema operativo para dispositivos. Porque hablamos de su propio ecosistema, el que controla y, aunque es cierto que hay centenares de fabricantes que participan del mismo, que a día de hoy los usuarios de Google Chrome en Android sigan empleando una app de 32 bits, en vez de poder escoger si prefieren la de 64, me parece una limitación que no termino de entender.

No critico, y espero que no se me malinterprete, esta retrocompatibilidad. La obsolescencia programada es uno de los males de nuestros tiempos, por lo que mantener el binario de 32 bits para quienes lo necesiten me parece elogiable (además de una inteligente estrategia de mercado), pero hace años que los usuarios de Chrome en Android deberían haber tenido la posibilidad de dar el salto a los 64 bits. Algo que no ha sido posible hasta ahora, y que incluso en el presente queda limitado para unos pocos.

Y es que, como podemos leer en MSPowerUser, algunos usuarios de Google Chrome en Android han empezado a recibir, como actualización del navegador, la versión de 64 bits de Chrome 89, un movimiento esperado desde el anuncio de Chrome 85 para Android que, finalmente, ha empezado a llegar con unos meses de retraso que, probablemente, también retrasará las fechas previstas por Google para la transición a los 64 bits, un proceso que Apple ya llevó a cabo hace años en iOS, y más recientemente también en MacOS X con la llegada de Catalina.

Ahora bien, verás que hablo de algunos usuarios, y es que el despliegue de la versión de 64 bits del navegador solo está llegando, de momento, a usuarios cuyos smartphones cuenten con Android 10 o superior y un mínimo de ocho gigabytes de RAM. Unos mínimos que permitirán emplear la versión de 64 bits de Chrome en Android a los usuarios de los Google Pixel 5, pero que dejan fuera a quienes han optado por un Google Pixel 4a 5Gl, presentado por la compañía hace solo unos meses.

No termino de entender esta limitación, ¿acaso un smartphone con 4, 5 o 6 gigas de RAM no es capaz de correr una app de 64 bits en un dispositivo con dicha arquitectura y en un sistema operativo también de 64 bits? Me pregunto si la razón de esta limitación será ir realizando un despliegue progresivo, y que en posteriores versiones de Chrome en Android será posible sacarle todo el partido a los 64 bits sin necesidad de tener un tope de gama. Y espero que así sea.