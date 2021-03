¿Definirías Telegram como una red social? Para la mayoría de sus usuarios, y especialmente para quienes lo empleamos desde hace ya años, la respuesta instintiva es que no. Telegram, al igual que Whatsapp, Signal y servicios similares, es una solución de mensajería instantánea, la evolución lógica de los mensajeros para PC que tan populares fueron durante la primera década de este siglo, y a los que estos servicios tomaron el relevo, aún no termino de tener muy claro por qué.

Es decir, sí que entiendo que estos servicios se hayan popularizado tanto, lo que no me termina de entrar en la cabeza es la razón por la que las empresas responsables de los servicios más populares de mensajería para PC, como Microsoft y Yahoo!, no supieron dar este paso a tiempo, ya fuera con sus propios servicios o tirando de talonario, como hizo Facebook con Whatsapp. Tenían una posición muy consolidada que, a día de hoy, es solo un recuerdo del pasado.

Sea como fuere, los servicios de mensajería para smartphone han evolucionado sustancialmente desde su aparición y, respondiendo a la pregunta del principio, se han esforzado en convertirse en algo más de lo que eran, tratando de incorporar a su ADN algunas funciones que, efectivamente, entran de lleno en el campo de las redes sociales. Desde buscar a personas cercanas para charlar con ellas hasta, y aquí es dónde encontramos la parte mollar del asunto, convertirse en un punto de encuentro de desconocidos con algo en común.

En el caso de Telegram primero llegaron los grupos, en los que todos los miembros pueden participar en la conversación, y luego los canales, en los que solo los administradores pueden publicar contenido temático, de interés para todas las personas que se han unido al mismo. ¿Quieres un ejemplo de canal? Pues no dejes de visitar el MuyComputer, en el que podrás saber de inmediato todo lo que publicamos, para que no se te escape nada de la actualidad que más te interesa.

And Telegram is bringing voice chats for channels now.

Clubhouse is everywhere 😱 https://t.co/u5cSB6VSCy pic.twitter.com/WspFNlZI11 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2021

Así, en esta transmutación de servicio de mensajería instantánea a red social, algo que encaja muy bien con los planes de los responsables de Telegram de empezar a monetizar el servicio, lo último que sabemos, por un tweet de WABetainfo, es que Telegram estaría trabajando en añadir una función de salas de voz similares a las de Clubhouse, el servicio de moda desde mitades del año pasado, y del que ya te hablamos hace unos meses.Todavía no se sabe nada sobre sus funciones, fechas previstas para su llegada, si el despliegue será universal o progresivo… solo que están trabajando en ello, que no es poco.

No resulta sorprendente, ni mucho menos. Hace unas semanas supimos que Twitter también está trabajando en una función similar a Clubhouse, y aunque de momento no haya filtraciones ni indicios en este sentido, apostaría a que no son los únicos. Por ejemplo, es un modelo que encajaría muy bien dentro del catálogo de servicios de Facebook, Google podría sacar partido a todos sus servicios y crear una plataforma muy rica en funciones… lo dicho, me extrañaría que nadie más, solo Telegram y Twitter, se estuvieran moviendo en este sentido.

Será interesante, eso sí, ver la aproximación que hacen tanto Telegram como Twitter al modelo de Clubhouse: ¿será una copia literal o, por el contrario, encontrarán la manera de personalizarlo y, de este modo, adaptarlo a lo que ofrecen hoy en día? Y es que añadir elementos y funciones es algo que no siempre funciona, y si no que se lo pregunten a Spotify. Un servicio en el que, sin duda, encajaría mejor un función como Clubhouse que las historias de Instagram.