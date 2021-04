La telemetría de Android, entendiéndola como la recogida de datos y envío de los mismos al desarrollador del software, es abundante. Y lo mismo podemos decir de otros sistemas operativos, móviles como el iOS de Apple o de escritorio como el Windows 10 de Microsoft.

En una era de conectividad total, la telemetría se lleva a cabo en cualquier tipo de dispositivo y bajo cualquier sistema, de una u otra manera. Los fabricantes lo explican con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los sistemas, la experiencia del usuario, y el mantenimiento y seguridad de los equipos.

La telemetría no tiene por qué ser negativa de por sí… Siempre que únicamente se recopilen datos de carácter técnico, sin identificación del usuario, el proceso se lleve a cabo de manera transparente y solicitando previamente la autorización del usuario y esos datos se usen para los motivos expuestos. Y no otros, sea publicidad o espionaje. El problema es que los usuarios están escamados ante las violaciones masivas y constantes del derecho a la privacidad y de usos irresponsables (por ser suave) de las empresas.

¿Hasta dónde llega la telemetría de Android y la de iOS?

El investigador Douglas Leith del Trinity College en Irlanda, ha llevado a cabo un estudio sobre Android e iOS y las conclusiones son las esperadas para los más críticos con esta telemetría. Android envía 20 veces más datos a Google que iOS a Apple, asegura, aunque la recopilación de datos de ambos es preocupante porque está fácilmente vinculada al nombre de un usuario, la dirección de correo electrónico, los datos de la tarjeta de pago y posiblemente a otros dispositivos que tiene el usuario.

Además, las conexiones constantes a los servidores back-end necesariamente revelan la dirección IP del dispositivo y, por extensión, la ubicación geográfica general del usuario. Tanto iOS como Android, dice el investigador, transmiten datos de telemetría a sus naves nodrizas incluso cuando un usuario no ha iniciado sesión o ha configurado explícitamente la configuración de privacidad para optar por no participar en dicha recopilación.

Ambos sistemas operativos también envían datos a Apple y Google cuando un usuario hace cosas simples como insertar una tarjeta SIM o navegar por la pantalla de configuración del teléfono. Incluso cuando están inactivos, los dispositivos se conectan a su servidor back-end cada 4,5 minutos como promedio. Solo en los EE. UU., Android recopila colectivamente alrededor de 1,3 TB de datos cada 12 horas. Durante el mismo período, iOS recolecta alrededor de 5,8 GB.

No solo los sistemas operativos recopilan y envían datos. Las aplicaciones o servicios preinstalados también establecen conexiones de red, incluso cuando no se habían abierto o usado. Mientras que iOS envió automáticamente datos a Apple desde Siri, Safari e iCloud, Android recopiló datos de Chrome, YouTube, Google Docs, Safetyhub, Google Messenger, el reloj del dispositivo y la barra de búsqueda de Google.

Google y Apple no están de acuerdo

Google ha impugnado el estudio, explicando que ha utilizado métodos defectuosos para medir los datos recopilados por cada sistema operativo. La compañía también sostuvo que la recopilación de datos es una función central de cualquier dispositivo conectado a Internet:

«Identificamos fallos en la metodología del investigador para medir el volumen de datos y no estamos de acuerdo con las afirmaciones del artículo de que un dispositivo Android comparte 20 veces más datos que un iPhone… Según nuestra investigación, estos hallazgos están desviados en un orden de magnitud, y compartimos nuestras preocupaciones sobre la metodología con el investigador antes de su publicación», dijo un portavoz de Google.

«Esta investigación describe en gran medida cómo funcionan los teléfonos inteligentes. Los automóviles modernos envían regularmente datos básicos sobre los componentes del vehículo, su estado de seguridad y programas de servicio a los fabricantes de automóviles, y los teléfonos móviles funcionan de manera muy similar. Este informe detalla esas comunicaciones, que ayudan a garantizar que el software iOS o Android esté actualizado, que los servicios funcionen según lo previsto y que el teléfono sea seguro y funcione de manera eficiente», explican.

El portavoz de Apple fue más escueto repitiendo el mantra de costumbre que sale siempre desde Cupertino con estos temas, en el sentido que Apple proporciona transparencia y control para la información personal que recopila, que el informe se equivoca, que Apple ofrece protecciones de privacidad que evitan que la compañía rastree las ubicaciones de los usuarios y que informa a los usuarios sobre la recopilación de datos relacionados con la ubicación.

Estudio de la telemetría de Android y iOS

Leith realizó sus mediciones usando un Google Pixel 2 con Android 10 y un iPhone 8 con iOS 13.6.1. El iPhone fue liberado usando el exploit Checm8 y el Pixel tenía habilitados los servicios de Google Play. En total, el estudio disponible aquí , midió la cantidad de datos que recopilaron los dispositivos en distintas situaciones como:

en el primer inicio después de un restablecimiento de fábrica.

cuando se insertó o quitó una tarjeta SIM.

cuando los teléfonos estaban inactivos.

cuando se accedió a la pantalla de configuración general del sistema.

cuando la ubicación estaba habilitada o deshabilitada.

cuando el usuario inició sesión en la tienda de aplicaciones preinstalada.

Tú lo valoras. El investigador asegura que la recopilación de datos por parte de ambos sistemas operativos es preocupante y está fácilmente vinculada al nombre de un usuario. «Actualmente, hay pocas opciones realistas, si es que hay alguna, para evitar este intercambio de datos», concluyó.

¿Solo en móviles?

No. La privacidad en Windows 10 fue un punto polémico desde su llegada y uno de los aspectos que limitaron la extensión del sistema operativo. La primera versión era terrible y las críticas no se hicieron esperar (algunas furibundas que hablaban directamente de ‘gran hermano’ y de espionaje de todo lo que hacía un usuario) por una telemetría que recopilaba una gran cantidad de datos y lo hacía sin la necesaria transparencia sobre el uso de esa información personal.

Microsoft prometió mejoras y la verdad es que han ido llegando con cada actualización del sistema, aunque el usuario debe enfangarse en su gestión nada más instalarlo. Como a Google y a Apple, a Microsoft le queda camino por recorrer. Investigadores del regulador oficial de datos holandés publicaron un informe donde identificaron una «recopilación de datos personales a gran escala y encubierta» en las suites ofimáticas de Microsoft y en Windows 10.

La Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania también expresó su preocupación sobre los datos que envía el sistema operativo Windows y algunas escuelas alemanas llegaron a prohibir el uso de Windows 10 y Office 365 por cuestiones de privacidad. Los datos hoy son oro puro y de su recopilación no se libra ningún proveedor de software o de hardware.

Personalmente no me importa esta telemetría siempre y cuando cumpla con unas normas básicas de uso, sean de carácter técnico y no personales, no se pueda identificar al usuario si él no lo quiere, el proceso se lleve a cabo de manera transparente y solicitando previamente la autorización y los datos se usen para los motivos expuestos. ¿Será posible algún día?

