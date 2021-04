Los Ryzen 5000G completarán la gran familia de procesadores que AMD está construyendo en torno a su arquitectura ZEN 3. A falta de su presentación oficial, nos llega información filtrada de tres de estos modelos que la compañía comercializará buscando la eficiencia, integración y el bajo coste.

No todos los usuarios necesitan el alto rendimiento de las CPUs de sobremesa. O no pueden gastar el alto coste que exigen, teniendo en cuenta además que requieren un gasto adicional en gráficas dedicadas. Y ya sabes cómo está el mercado gráfico por varias causas (criptominería, baja producción…), sin inventario y con precios de venta en retail elevadísimos que no invitan a la compra.

Estos Ryzen 5000G son perfectos como alternativa para integradores de sistemas, fabricantes OEM y también para usuarios. Se trata de APUs, unidades de procesamiento acelerado como las llama AMD y que incluyen CPU, GPU y controladora de memoria en la misma die del integrado. Ello permite abaratar costes y reducir el precio de venta final.

APU Ryzen 5000G, versiones

Tres modelos han sido filtrados. Todos tienen un consumo TDP de 65 W y el mismo recuento de núcleos de sus predecesores de la serie 4000. Las mejoras llegan de las propias de la arquitectura ZEN 3 como hemos visto en la serie «U» para portátiles, los chips Cezanne fabricados en procesos tecnológicos de 7 nm que ofrecen un salto importante en el IPC, aumento de frecuencia de trabajo, más memoria caché y mayores prestaciones gráficas de la mano de la serie Vega. Por lo que conocemos podemos destacar:

AMD Ryzen 7 5700G . Una APU con 8 núcleos y 16 hilos, frecuencias de trabajo desde 3,8 a 4,6 GHz, 16 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8.

. Una APU con 8 núcleos y 16 hilos, frecuencias de trabajo desde 3,8 a 4,6 GHz, 16 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8. AMD Ryzen 5 5600G . Una APU con 6 núcleos y 12 hilos, frecuencias de trabajo desde 4.0 a 4,2 GHz, 8 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8.

. Una APU con 6 núcleos y 12 hilos, frecuencias de trabajo desde 4.0 a 4,2 GHz, 8 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8. AMD Ryzen 3 5300G. Una APU con 4 núcleos y 8 hilos, frecuencias de trabajo desde 3,9 a 4,4 GHz, 16 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8.

Interesantes estas Ryzen 5000G para los usuarios que no necesiten las grandes CPUs que además de un precio más elevado, requieren como decíamos inversión adicional en gráficas dedicadas y mayor nivel en todo el resto de componentes, sean memorias RAM, SSD o fuentes de alimentación para suministro de energía. Estas APUs serán ideales para montar sobremesas de bajo coste, AIOs, mini-PCs para escritorios o equipos de cine en casa.

El análisis de muestras de ingeniería previas como la del vídeo siguiente ha mostrado como estas APUs, además de cumplir con tareas informáticas básicas y multimedia, permitían ejecutar grandes juegos actuales con resoluciones hasta FHD.

Tendremos que esperar a ver las frecuencias de trabajo definitivas que fija AMD y el nivel de esas GPUs Vega 8 que podrían ser suficientes para un buen grupo de usuarios. Y todo ello con un consumo y precio bastante reducido sobre una torre típica. No tenemos precio ni fecha de lanzamiento, pero no tardaremos demasiado en ver estas APUs de la mano de algunos integradores.