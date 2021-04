Si no has instalado la última actualización de Windows 10 quizá serás mejor que la aplaces hasta que Microsoft publique un parche para solventar distintos problemas que están lastrando la experiencia de los jugadores en PC.

No son pocas las veces que te hemos recomendado aplazar la instalación de estas actualizaciones para limitar los potenciales errores. A pesar del intento de Microsoft para mejorar en la estabilidad, el ecosistema de Windows es un ‘monstruo’ en número de aplicaciones, controladores y componentes de hardware de los 900 millones de equipos donde se instala. Microsoft no es capaz de ajustar todo al 100% y la historia se va repitiendo con cada actualización: soluciona problemas, pero provoca otros.

La última actualización de Windows 10 ha puesto en jaque a la comunidad de jugadores. Las quejas han llegado al notar caídas significativas en rendimiento, velocidades de fotogramas inestables, tartamudeos e incluso bloqueos completos del sistema con «pantallas azules de la muerte» cuando jugaban a títulos triple-A como Doom Eternal, Red Dead Redemption 2, Overwatch y Call of Duty: Warzone.

Otro grupo de jugadores están experimentaron problemas con la función de sincronización vertical (V-Sync) que previene el conocido screen tearing cuando la tasa de refresco del monitor no es capaz de alcanzar los FPS que salen de la tarjeta gráfica. También se han reportado problemas en equipos que tenían el cliente de la plataforma social Discord ejecutándose en segundo plano mientras jugaban.

De momento no se ha aclarado si estos problemas están relacionados con configuraciones de hardware específicas. Es habitual que estos errores aleatorios no se manifiesten en todos los equipos. Personalmente, con el sistema parcheado al máximo desde el primer día, no he sufrido ninguno de los problemas reportados.

Más allá de juegos, se han reportado problemas específicos en dispositivos como Surface Pro 7 y Surface Studio 2, que vieron cómo la actualización no se instalaba incluso después de varios intentos, arrojando códigos de error 0x800f0984 y 0x800f081f. No se conoce si está relacionado con problemas con el sistema de nombre de dominios DNS, también reportados.

Revertir la actualización de Windows 10

Parece ser que el parche que está causando los problemas es el KB5001330. Si lo has instalado y te has encontrado con los problemas anteriores, la solución es desinstalarlo de la siguiente manera:

Abre la aplicación de Configuración

Haz clic en ‘Actualización y seguridad’

Clic en ‘Windows Update’

Clic en ‘Ver historial de actualizaciones’

Accede a ‘Desinstalar actualizaciones’ y marca KB5001330 para desinstalarlo.

Otra buena manera de prevenir este tipo de errores que se repiten con cada actualización es contar con puntos de restauración que nos permitan revertir el sistema operativo a un punto anterior. Aplazar estas actualizaciones es otra medida a considerar.