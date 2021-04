Como sabrán nuestros lectores habituales, ChiaCoin es una criptodivisa que mantiene todas las claves, a nivel básico, de otras monedas de este tipo, como el Bitcoin o el Ethereum, aunque presenta una importante particularidad, y es que para minarla no se utilizan tarjetas gráficas o unidades ASIC especializadas, sino que todo el trabajo recae en unidades de almacenamiento.

El minado de ChiaCoin no se produce mediante la resolución de operaciones complejas, sino que se completa almacenando su cadena de bloques, y sus transacciones. Cuando se empezó a hablar de esta criptodivisa lo primero que nos preguntamos fue qué iba a ser más importante, si el rendimiento (la velocidad de las unidades de almacenamiento) o la capacidad. Esta era una distinción importante, ya que daría mayor protagonismo a los SSDs o a los discos duros, y ahora hemos podido confirmar que lo importante, es la capacidad.

No hay ninguna duda, de hecho Tom´s Hardware ya ha confirmado una importante subida de precio en algunos discos duros de alta capacidad de firmas como WD y Seagate. Por ejemplo, el WD Gold de 18 TB costaba, hace una semana, 877 dólares, y ahora ronda los 1.231 dólares. El Seagate Exos X18, también de 18 TB, costaba 646 dólares, y ha subido a los 1.077 dólares. Los modelos más afectados son aquellos con capacidades muy elevadas, un tipo de unidades de almacenamiento que, de momento, no tienen apenas presencia en el mercado de consumo general.

¿Afectará ChiaCoin a las unidades SSD y HDD de menor capacidad?

Podemos estar seguros de que no lo hará ni a corto ni a medio plazo, pero no me atrevo a decir que no vaya a hacerlo a largo plazo, y la razón es muy simple. Pensad, por un momento, en lo que ha ocurrido en el sector del minado de criptodivisas con tarjetas gráficas, los mineros fueron primero a por los modelos más rentables, y al final, cuando se vieron sin más opción tras agotar el stock, acabaron haciéndose incluso con las tarjetas gráficas menos rentables.

Pues bien, cuando se empiecen a agotar las unidades de almacenamiento de 16 TB o más, los mineros podrían acabar poniendo el punto de mira en unidades de almacenamiento de menor capacidad, hasta llegar a un nivel en el que los modelos más demandados en el mercado de consumo general acaben sufriendo el impacto del minado de la ChiaCoin. Todavía es pronto para anticipar nada, pero me atrevería a decirte que si tenías pensado comprar unidades de almacenamiento, no deberías dormirte en los laureles.

Antes de terminar creo que es necesario hacer un inciso. Entiendo que la crisis que vive el sector de las tarjetas gráficas de consumo general pueda desviar mucho la atención, pero debemos ser conscientes de que ChiaCoin podría acabar produciendo una escasez muy marcada de unidades de almacenamiento en general. Estos componentes son esenciales para el correcto funcionamiento de cualquier PC y portátil, así que obvia decir que el impacto de una crisis de este tipo en el sector tecnológico internacional podría llevarnos a una situación extremadamente complicada.