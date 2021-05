Ha tardado, pero ya está disponible, por fin, la demo de Resident Evil Village para PC. Para descargarla solo tenéis que entrar en la página web oficial del producto en Steam, aunque tened en cuenta que tiene un limitador de tiempo, lo que significa que solo podréis jugarla durante 60 minutos. El tiempo no se detiene en ningún momento, lo que hace que la experiencia resulte un poco «agobiante» si nos proponemos aprovechar el tiempo al máximo.

Si te has descargado la demo de Resident Evil Village y no has podido disfrutarla como querías porque la inexperiencia, los nervios y el temporizador te lo han impedido no te preocupes, puedes reiniciar el temporizador siguiendo estos pasos:

Desactivamos la función Steam Cloud (la nube de Steam) para la demo de Resident Evil Village.

Tenemos que descargar Steam SAM (Steam Achievement Manager, o gestor de logros de Steam).

Eliminamos los archivos de guardado locales asociados a Resident Evil Village ubicados en la ruta «Letra de unidad de instalación\Steam\userdata\<tu identificador de Steam>\1541780\remote\win64_save\».

Abrimos Steam SAM y seleccionamos la demo de Resident Evil Village.

Eliminamos los logros y estadísticas y confirmamos.

Este proceso acaba con cualquier resto de uso de la demo, y gracias a ello nos permite volver a jugarla. Tened en cuenta que el temporizador seguirá estando presente, pero al menos iréis un poco más preparados para disfrutarla en condiciones.

Rendimiento de la demo de Resident Evil Village: Es muy asequible

Los requisitos finales de Resident Evil Village confirmaron que se trataba de un juego aparentemente exigente, pero lo cierto es que solo con cumplir los requisitos mínimos ya podremos jugarlo bastante bien. Vamos a ver varios resultados de rendimiento para que os hagáis una idea de lo que podréis esperar en función de la configuración que tengáis.

Un PC basado en una GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB de VRAM, un procesador Core i3 10100F y 8 GB de memoria RAM puede mover Resident Evil Village sin problemas en 1080p con una mezcla de ajustes en calidad alta (1 GB de texturas), TAA, oclusión ambiental y el resto de efectos en medio (luces volumétricas, por ejemplo), podemos mantener un buen nivel de fluidez, aunque el rendimiento es muy variable y oscila entre los 35 FPS en exteriores los más de 90 FPS en algunas zonas interiores.

Subimos el listón, pero sin salirnos de las configuraciones más razonables y más utilizadas a día de hoy. Un PC equipado con un Ryzen 5 3600, 16 GB de RAM y una GTX 1060 de 6 GB puede moverlo en 1080p con calidad alta (4 GB de texturas) y algunas cosas en medio manteniendo medias bastante estables de más de 60 FPS incluso en exteriores. La experiencia es muy buena. Si tenemos una RX 580 de 8 GB podemos elevar la calidad de las texturas sin problemas (6 GB es el nivel recomendado), y subir el resto de efectos gráficos a niveles altos sin tener que preocuparnos por la fluidez.

El rendimiento es muy variable, y esto hace que resulte complicado establecer medias totalmente fiables. Con todo, tanto con la RX 580 de 8 GB como con la GTX 1060 de 6 GB podemos disfrutar de medias estables de más de 60 FPS incluso en exteriores, siempre que utilicemos resolución 1080p y afinemos los ajustes gráficos. En ciertas localizaciones interiores, podemos llegar a superar los 100 FPS.

En líneas generales, Resident Evil Village se muestra muy asequible. El consumo a nivel de CPU es bajo, lo que permite podamos jugarlo sin ningún problema con un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos, 8 GB de RAM (tiene a ocupar entre los 7,2 y los 7,8 GB de memoria). Como ocurrió con las entregas anteriores de la franquicia basadas en el RE Engine, Resident Evil Village tiene una fuerte dependencia de la GPU y de la memoria gráfica. Para jugarlo en condiciones es imprescindible contar con 4 GB de memoria gráfica, y con una GPU al nivel de la GTX 1050 Ti o mínimamente inferior.

Sé lo que estás pensando, ¿y qué hay del trazado de rayos? Pues he probado la demo en una RTX 3080, configurando el juego al máximo, excediendo el máximo de memoria gráfica, ya que mi tarjeta gráfica tiene 10 GB y Resident Evil Village pide, en 1440p y calidad máxima con trazado de rayos, más de 12 GB de VRAM, y el resultado ha sido bueno, aunque con matices. El trazado de rayos da un bocado importante al rendimiento, tanto que en algunos casos me supuso perder casi la mitad de fotogramas por segundo. Sí, hablamos de un bocado de hasta el 50% en rendimiento.

Con trazado de rayos, el rendimiento medio en exteriores rondaba entre los 110 y los 125 fotogramas por segundo, dependiendo de la ubicación en concreto. En interiores, el rendimiento mejora considerablemente (he registrado picos de más de 170 FPS, aunque son puntuales), sobre todo en zonas con una baja carga gráfica, algo totalmente normal. Al desactivar el trazado de rayos, el rendimiento llega a doblarse en algunos casos. En exteriores, por ejemplo, es fácil ver fluctuaciones entre 180 y 220 FPS solo con desactivar el trazado de rayos.

Notas finales: Una optimización a medias

Esa es la impresión que me ha dejado la demo de Resident Evil Village. Es un juego asequible, como hemos dicho, que funciona sin problemas incluso en un PC muy modesto, siempre que no bajemos de ese mínimo que hemos dado (CPU de cuatro núcleos y ocho hilos, 8 GB de RAM y 4 GB de VRAM), pero la implementación del trazado de rayos no se ha ejecutado del todo bien.

No quiero profundizar mucho en este tema, ya que estoy preparando un análisis más técnico que espero compartir con vosotros próximamente, así que me limitaré a decir que la pérdida de rendimiento que debemos asumir para activar trazado de rayos no compensa, sobre todo teniendo en cuenta que su impacto a nivel de calidad gráfica es demasiado «leve». Sí, se deja notar (en algunas escenas más que otras), pero no lo suficiente como para equilibrar la gran pérdida de rendimiento que produce.

Si te preguntas si podrás jugarlo bien en tarjetas gráficas como la RTX 2060 y la RX 6700 XT activando el trazado de rayos la respuesta es sí, siempre que afines la calidad gráfica a niveles razonables. La primera logra una buena fluidez en 1080p, y la segunda en 1440p, aunque para asegurar valores totalmente estables con esas configuraciones es recomendable contar, respectivamente, con una RTX 2070 y una RX 6800-RTX 3070.