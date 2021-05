Parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de las nuevas y controvertidas condiciones de Whatsapp. Desde su anuncio, allá por principios de enero, Facebook tuvo que afrontar críticas que, en su momento, justificó en base a que no había comunicado bien los cambios. A raíz de la polémica, que incluso llevó a a algunos reguladores a afirmar que esas políticas eran incompatibles con sus respectivos marcos legales, Whatsapp retrasó varios meses la aplicación de las nuevas normas.

Dicho anuncio se tradujo, rápidamente, en el movimiento de parte de usuarios de Whatsapp a otros servicios como Telegram, y aunque no sabemos cuántos de ellos habrán abandonado realmente el servicio de Facebook, cabe esperar que dichos movimientos se intensifiquen cuando Whatsapp, finalmente, empiece a aplicar las nuevas políticas. ¿Y cuándo será eso? Pues el próximo 15 de mayo, momento en el que previsiblemente, comenzarán a aplicarse medidas en las cuentas que no los hayan aceptado.

Como ya te contamos en su momento, el despliegue de la limitaciones a las cuentas de Whatsapp que no acepten las condiciones será progresivo. Tras unos días de avisos, los usuarios perderán el acceso a su lista de chats, de modo que solo podrán enviar mensajes o llamar a alguien en respuesta a comunicaciones de terceros, siempre que lo hagan a partir de las notificaciones. Unas semanas después, se eliminará la función de responder, incluso en esos casos.

A partir de ese momento, las cuentas entrarán en una extraña tierra de nadie, pues Facebook no las eliminará, o al menos esto no está contemplado de momento. O, para ser más exactos, no las eliminará siempre que el usuario mantenga un mínimo de actividad. Concretamente tendrá que acceder a la cuenta un mínimo de una vez cada 120 días. En ese punto, podrás exportar tu historial de chats, un informe de tu cuenta y, claro, eliminarla, proceso que será irreversible.

Como ya aclaramos en su momento, las políticas cambian por regiones. En la Unión Europea y Reino Unido, Facebook ha confirmado que Whatsapp no compartirá los datos de sus usuarios con Facebook, si bien sí que se producirán otros cambios en relación con como procesa los datos de los mismos, y de como las empresas pueden utilizar los servicios de Facebook en relación con los chats de Whatsapp.

Si pese a ello, o por simple curiosidad, no quieres seguir empleando Facebook o, al menos, quieres probar algún otro servicio alternativo, aquí te ofrecemos siete interesantes alternativas con las que, si consigues extender su uso a tus contactos habituales, quizá no tengas que aceptar las nuevas condiciones para seguir utilizando Whatsapp.