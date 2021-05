El ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 se presenta como un portátil gaming que apuesta por un marcado enfoque premium, algo que se deja notar no solo en sus especificaciones, sino también en su diseño y en su calidad de construcción.

La potencia es importante, pero cuando hablamos de portátiles gaming esta debe estar debidamente equilibrada y ajustada. ASUS es consciente de ello, y por eso ha optado por afinar al máximo la elección de componentes que utiliza el ROG Zephyrus G15 GA503, un equipo que monta un procesador Ryzen 5000 Mobile de última generación, basado en la arquitectura Zen 3, acompañado de una potente GeForce RTX 3060 en su versión de 80 vatios, aunque puede alcanzar los 95 vatios gracias al turbo dinámico (Dynamic Boost).

Como podemos ver, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 es un portátil prometedor, ¿pero qué puede dar de sí realmente este equipo? Gracias a ASUS España hemos podido probar este portátil durante varias semanas, y hoy estamos listos, por fin, para compartir con vosotros nuestras impresiones.

Poneos cómodos, que hay muchas cosas que leer, aunque ya os adelanto que estamos ante uno de los mejores portátiles de su categoría, tanto por calidad y diseño como por potencia bruta. Ahora sí, empezamos.

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503: Primer vistazo

El ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 adopta una línea bastante discreta y alejada de las estridencias que presentan otros portátiles gaming. Esto es algo que, sin duda, agradecerán muchos usuarios, y que lo convierte en un portátil capaz de adaptarse a cualquier entorno, y de «encajar» incluso en espacios de trabajo. Creo que este matiz es importante porque, con la tendencia de muchos fabricantes a «aligerar» sus portátiles gaming, cada vez más usuarios están optando por unificar trabajo y ocio en un único equipo.

Si eres de los que siguen esa tendencia y busca un portátil potente que sea capaz de mover juegos exigentes, pero no quieres tener que renunciar a un diseño elegante y discreto que te permita utilizarlo como herramienta de trabajo, puedes tener claro que el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 es una opción a tener muy en cuenta. ASUS también ha conseguido reducir el peso y el tamaño sin hacer sacrificios, así que este equipo es, además, más ligero y cómodo de llevar de un lado a otro.

La línea que adopta el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 parte de una base marcadamente angulosa, pero introduce matices ligeramente redondeados en las esquinas que generan un contraste bastante atractivo. En la parte trasera, tenemos una terminación doble que también produce un efecto contraste muy marcado, y que le da un toque preciosista. En la mitad izquierda, vemos un toque brillante con pequeñas perforaciones que genera un juego de colores arcoíris, mientras que en la parte de la derecha tenemos un acabado plano, y justo en el extremo inferior aparece el distintivo ROG de ASUS.

El chasis está fabricado en una aleación de aluminio y magnesio, un material muy ligero que transmite muy buenas sensaciones al tacto, y que contribuye a la refrigeración del equipo. Es, además, muy resistente. El teclado adopta un formato de tipo isla, cada tecla tiene un recorrido de 1,7 mm, una terminación ligeramente cóncava, que se traduce en una mayor comodidad al escribir, y una vida útil de 20 millones de pulsaciones. La retroiluminación es blanca, un detalle que refuerza esa idea de unificar trabajo y ocio a la que hicimos referencia anteriormente.

Queda claro que ASUS ha cuidado al detalle la calidad de acabados, el diseño y el teclado, ¿pero qué hay de la ergonomía? Para facilitar las interacciones, y hacer que estas sean más cómodas y naturales, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 integra la almohadilla táctil debajo del teclado, justo en posición central. Es bastante grande (un 20% más que la generación anterior), y funciona con gran precisión, tanto en los movimientos como en los clics. No debemos pasar por alto, además, el importante papel que juega la bisagra ErgoLift (hasta 180 grados), que eleva ligeramente la posición del teclado para ofrecer una mayor comodidad y mejorar, de paso, la refrigeración.

En el botón de encendido, que está justo a la derecha de las teclas de función, tenemos un lector de huellas dactilares integrado. No es la mejor ubicación posible, pero funciona a la perfección, tanto durante el proceso de configuración como en las posteriores interacciones que he tenido con él. Por lo que respecta al sonido, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 integra seis altavoces compatibles con Dolby Atmos y Hi-Res Audio. Cuatro de ellos son de tipo «woofer», y disponen de cancelación de fuerza para equilibrar el sonido y mejorar la experiencia de uso.

Para completar la experiencia multimedia, ASUS ha integrado una matriz de micrófonos 3D con tres modos de entrada y cancelación de ruido asista por inteligencia artificial. Estos son los tres modos disponibles:

Modo cardioid e: capta el sonido de la parte delantera del portátil y reduce el de la parte trasera. Es la mejor opción para streamings y juegos.

e: capta el sonido de la parte delantera del portátil y reduce el de la parte trasera. Es la mejor opción para streamings y juegos. Modo estéreo : utiliza los canales derecho e izquierdo para capturar un espectro sonoro más amplio, así que es ideal para la música en vivo y otras experiencias inmersivas.

: utiliza los canales derecho e izquierdo para capturar un espectro sonoro más amplio, así que es ideal para la música en vivo y otras experiencias inmersivas. Modo omnidireccional: capta por igual el sonido proveniente de todas las direcciones, así que es excelente para llamadas en grupo.

En cuanto a las conexiones, tenemos un abanico bastante amplio. El ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 cuenta con dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, una ranura de bloqueo Kensington, una ranura para tarjetas microSD (321 MB/s), dispone de una salida HDMI 2.0b, tiene un conector Gigabit LAN (RJ45), dos USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 1.4 y Power Delivery 3.0) y cuenta con un jack de 3,5 mm. Viene con una batería de 90 Wh, es compatible con carga rápida (podemos conseguir hasta un 50% de batería en 30 minutos) y dispone de conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

ASUS ha elegido una configuración muy potente en el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503, como anticipamos al principio del análisis, aunque sobre este tema vamos a profundizar en los siguientes apartados.

Especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

Pantalla de 15,6 pulgadas de tipo IPS, con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, antirreflejos, tasa de refresco de 144 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms. Reproduce el 100% del espectro de color DCI-P3.

con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, antirreflejos, tasa de refresco de 144 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms. Reproduce el 100% del espectro de color DCI-P3. APU A MD Ryzen 7 5800HS , con un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos a 2,8 GHz-4,4 GHz, basado en la arquitectura Zen 3 (7 nm) y GPU integrada Radeon 8 con 512 shaders a un máximo de 2.000 MHz.

, con un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos a 2,8 GHz-4,4 GHz, basado en la arquitectura Zen 3 (7 nm) y GPU integrada Radeon 8 con 512 shaders a un máximo de 2.000 MHz. GPU dedicada NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile basada en el núcleo gráfico GA106, equipada con 3.840 shaders, 120 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado, 120 núcleos tensor, 30 núcleos RT y 6 GB de memoria GDDR6 en su versión de 85 vatios. Puede subir a 95 vatios en modo turbo si la temperatura lo permite.

basada en el núcleo gráfico GA106, equipada con 3.840 shaders, 120 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado, 120 núcleos tensor, 30 núcleos RT y 6 GB de memoria GDDR6 en su versión de 85 vatios. Puede subir a 95 vatios en modo turbo si la temperatura lo permite. 16 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz configurada en doble canal (bus de 128 bits).

configurada en doble canal (bus de 128 bits). Unidad SSD de 512 GB en formato M.2 e interfaz PCIE Gen3 x4.

en formato M.2 e interfaz PCIE Gen3 x4. Batería de 90 Wh compatible con recarga rápida (hasta un 50% de carga tras media hora de recarga). Hasta 12 horas de autonomía reproduciendo vídeo (con el brillo de pantalla reducido).

Conexiones y salidas: dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, una ranura de bloqueo Kensington, una ranura para tarjetas microSD (321 MB/s), una salida HDMI 2.0b, un conector Gigabit LAN (RJ45), dos USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 1.4 y Power Delivery 3.0) y cuenta con un jack de 3,5 mm (combinado, entrada y salida).

Teclado de tipo isla con un recorrido de 1,7 mm, una vida útil de 20 millones de pulsaciones y retroiluminación blanca.

Seis altavoces, dos «tweeter» de 2 vatios y cuatro «woofer» de 2 vatios con tecnología Smart Amp y cancelación de fuerza.

Sistema de refrigeración de alto rendimiento con un diseño antipolvo, seis tuberías de cobre que aceleran la transferencia de calor, ventiladores Arc Flow de 84 aspas y base de contacto de metal líquido de la firma Thermal Grizzly.

Sonido Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos 3D con tres modos diferentes.

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Lector de huellas dactilares.

Windows 10 como sistema operativo.

Medidas: 35.5 x 24.3 x 1.99 cm.

Peso: 1,9 kilogramos.

Precio: 2.199 euros.

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503: Rendimiento y experiencia de uso

Nada más encender el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 nos encontramos con el clásico proceso de configuración de Windows 10. No tiene misterio, y se completa en unos minutos. Las primeras sensaciones que transmite este portátil son muy buenas y el tacto es el propio de un equipo premium. No esperábamos menos teniendo en cuenta la calidad de los materiales utilizados.

La disposición del teclado y la respuesta del mismo es casi perfecta, y lo mismo aplica a la almohadilla táctil. Desde el primero y hasta el último minuto que he estado delante de su pantalla he disfrutado de una precisión absoluta, tanto escribiendo como navegando por la interfaz del sistema operativo con el ratón, aunque para jugar en condiciones a la mayoría de los juegos necesitaremos un ratón, como es evidente.

También destaca desde el principio la acertada ergonomía que consigue la bisagra ErgoLift, y la excelente calidad de la pantalla. Como anticipamos, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 monta un panel IPS de 15,6 pulgadas, lo que se traduce en unos ángulos de visión de 178 grados. No importa si miramos la pantalla de lado o desde arriba, la calidad de la imagen es sublime, y la reproducción del color no se queda atrás.

En cuanto al tamaño, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 utiliza un formato de 15,6 pulgadas, como hemos dicho, pero es un equipo bastante ligero, ya que tiene un peso de solo 1,9 kilogramos, bastante razonable para tratarse de un portátil gaming. El ASUS ROG Strix SCAR 17 que analizamos en su momento, utilizaba un formato de 17,3 pulgadas y pesaba 3 kilogramos, mientras que su versión de 15,6 pulgadas rondaba los 2,5 kilogramos. La diferencia es notable, como podemos apreciar, y el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 es mucho más ligero.

Gracias a su procesador de 8 núcleos y 16 hilos, y a su configuración de 16 GB de RAM en doble canal con un SSD de alto rendimiento, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 mueve tanto el sistema operativo como las aplicaciones más habituales con una fluidez total. Los tiempos de inicio son instantáneos, y en general tenemos la sensación de que el equipo «vuela». Un resultado muy positivo, pero francamente es lo normal en un portátil de este nivel.

El ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 está preparado, además, para lidiar con cargas de trabajo profesionales, tanto a nivel de CPU como de GPU. El Ryzen 7 5800HS tiene un IPC muy elevado y una alta capacidad de paralelizado, gracias a sus 16 hilos de procesamiento (8 procesos + 8 subprocesos). Esto, unido a la GeForce RTX 3060, que es compatible con los Studio Driver de NVIDIA, y que dispone de aceleración de trazado de rayos y de inteligencia artificial, representa toda una garantía a la hora de editar, renderizar y crear contenidos.

Nuestras primeras impresiones han sido muy positivas, ¿pero qué hay del rendimiento? Vamos a descubrirlo. Además de nuestras pruebas habituales, como Cinebench R23 y CrystalDisk Mark, hemos pasado una completa batería de juegos para que os hagáis una idea de lo que puede dar de sí esa combinación Ryzen 7 5800HS + RTX 3060 Mobile.

El Ryzen 7 5800HS ofrece un rendimiento sobresaliente, tanto en monohilo como en multihilo, y gracias a su configuración de 8 núcleos y 16 hilos está preparado para superar, sin problema, la transición a los juegos de nueva generación. Actualmente, el mínimo para jugar con garantías está en cuatro núcleos y ocho hilos, una cifra que este procesador dobla, lo que se traduce en toda una garantía tanto a presente como a futuro.

Especificaciones del Ryzen 7 5800HS

Arquitectura Zen 3 en 7 nm

8 núcleos y 16 hilos a 2,8 GHz-4,4 GHz.

GPU integrada Radeon con 8 núcleos gráficos a 2 GHz.

16 MB de caché L3 y 4 MB de caché L2.

TDP de 35 vatios.

Temperatura máxima: 105 grados.

La unidad de almacenamiento SSD raya a un buen nivel, y hace que tanto el sistema operativo como la mayoría de las aplicaciones respondan de forma instantánea. También juega un papel fundamental a la hora de reducir los tiempos de carga en juegos y en otras aplicaciones. DOOM Eternal, por ejemplo, tiene tiempos de carga de entre dos y cuatro segundos, todo un logro que, obviamente, no sería posible sin un SSD. El rendimiento de dicho SSD está a la altura de lo esperado.

El ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 viene configurado con 16 GB de memoria RAM, una cantidad que es más que suficiente para jugar sin problemas a cualquier título presente, y también futuro. A día de hoy necesitamos, al menos 8 GB de RAM para jugar sin preocupaciones, una cifra que se verá incrementada próximamente debido al reciente lanzamiento de PS5 y Xbox Series X. Contar con 16 GB es, por tanto, otra garantía de rendimiento y de vida útil.

Saltamos ahora a hablar de la tarjeta gráfica. El ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 monta una RTX 3060 Mobile configurada en su versión de hasta 95 vatios, lo que significa que estamos ante la versión más eficiente de todas las posibles. Esto se deja notar en el peso y en las dimensiones del equipo, y también en las temperaturas de trabajo y en el rendimiento.

Especificaciones de la RTX 3060 Mobile

Núcleo gráfico GA106.

3.840 shaders a 1.283 MHz-1.475 MHz.

120 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

120 núcleos tensor.

30 núcleos RT.

Bus de memoria de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6.

La RTX 3060 Mobile está preparada para trabajar con trazado de rayos, gracias a sus 30 núcleos RT, que ejecutan las operaciones asociadas a las intersecciones rayo triángulo, y también las delimitadoras de cuadro, liberando a los shaders de una carga importante. Cuenta también con núcleos tensor, especializados en inteligencia artificial, lo que significa que es compatible con DLSS de segunda generación, una tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que es capaz de combinar imágenes renderizadas a una resolución inferior para dar forma a una imagen de alta calidad, mejorando el rendimiento sin sacrificar calidad de imagen.

En términos de potencia, la RTX 3060 es capaz de ofrecer un buen rendimiento tanto en 1080p como en 1440p. Dado que el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 monta un panel FullHD, vamos a centrar nuestras pruebas en dicha resolución.

No hay duda, el rendimiento que ofrece el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 es muy bueno. Cuando nos movemos en resolución 1080p el impacto que tiene la CPU tanto en la tasa media como en la tasa mínima de fotogramas por segundo es muy grande, y en este caso la experiencia ha sido perfecta, ya que en todos los títulos he notado una estabilidad total, sin picos mínimos extraños. Tampoco he avistado problemas de «stuttering» ni de «tearing».

Con la RTX 3060 Mobile en su configuración de 85-95 vatios tenemos potencia suficiente para jugar con garantías a todo en 1080p con todas las garantías, y podemos activar el trazado de rayos sin tener que echarnos a temblar gracias a las mejoras que ha introducido NVIDIA en los núcleos RT de segunda generación, y a la magia del DLSS 2.0 que, como vemos, marca una diferencia notable.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que al tratarse de un panel con resolución 1080p, el DLSS 2.0 se topa con un cuello de botella importante a nivel de CPU cuando bajamos del modo equilibrado. Hay casos menos marcados, como Metro Exodus Enhanced Edition, que por su alta exigencia gráfica se beneficia incluso del modo ultra rendimiento, pero en otros juegos, como Death Stranding, la mejora de rendimiento es nula. Con una resolución base de 1440p no nos habríamos encontrado con esta situación.

En cuanto a las temperaturas, nada que objetar. El sistema de refrigeración que monta el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 es un poco ruidoso cuando trabaja a plena potencia, pero no hay duda de que cumple con su cometido a la perfección.

Como podemos ver en la gráfica adjunta, los valores que registra el Ryzen 9 5800HS son totalmente seguros incluso cuando se encuentra trabajando al 100%, ya que se estabiliza en 94 grados, y la RTX 3060 Mobile obtiene unos resultados excelentes al situarse en la franja de los 86 grados a plena carga, un valor óptimo, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un portátil de 1,9 kilogramos.

Por lo que respecta a la autonomía, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 me ha sorprendido gratamente, ya que es capaz de alcanzar sin problemas esas doce horas de uso por carga de batería que promete, siempre que nos limitemos a tareas ligeras, como navegación web y reproducción de vídeo. En juegos, y con la RTX 3060 Mobile a plena carga, su autonomía se reduce a entre una y dos horas, dependiendo de cada juego en concreto.

Notas finales: Potencia y movilidad sin sacrificios

Tras probar durante todo este tiempo el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503, tengo claro que la compañía taiwanesa no se ha limitado a crear un equipo potente, ha perseguido también otros valores en términos de diseño, de calidad de construcción en general y de movilidad (pesa solo 1,9 kilogramos), manteniendo además un amplio abanico de opciones de conectividad.

En general, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 me parece un portátil gaming casi redondo, con un enfoque muy acertado y una ejecución sobresaliente que se deja notar en todos sus aspectos, incluyendo desde alto tan simple como el buen tacto que transmite el portátil hasta otras claves más complejas, como por ejemplo el sistema de refrigeración, su equilibrada configuración a nivel de CPU y de GPU, y también en detalles premium como el uso de metal líquido para reducir la temperatura de trabajo del procesador.

Por lo que respecta al rendimiento, el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 logra un resultado excelente. Se mueve con total soltura en juegos actuales, y gracias a su RTX 3060 nos permite disfrutar de los últimos avances del sector, incluyendo el trazado de rayos, una tecnología muy exigente que marca una gran diferencia, y cuyo impacto a nivel de rendimiento podemos compensar en ciertos juegos activando el DLSS 2.0.

Con todo, tiene un par de carencias que creo que debemos tener claras. Por un lado, el panel 1080p actúa como un factor limitante a la hora de aplicar configuraciones de DLSS 2.0 agresivas, por lo que ya hemos apuntado, y por otro lado, el SSD de 512 GB puede quedarse corto si instalamos varios juegos.

Buen rendimiento, buenas temperaturas y una larga vida útil por delante, especialmente con el alto grado de adopción del estándar DLSS 2.0 que estamos viendo durante los últimos meses, pero debemos reconocer, además, que el ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 es un portátil muy capaz en otros frentes. Gracias a la integración que ha llevado a cabo NVIDIA con los drivers Studio, este equipo puede trabajar con muchas aplicaciones profesionales de forma totalmente óptima, y la calidad de su pantalla, y de su teclado, hacen que escribir e interaccionar con el equipo durante largas sesiones de uso sea realmente cómodo. Su precio es alto, ya que esperamos que ronde los 1.700-1800 euros, pero ofrece un valor bastante acorde a lo que cuesta.