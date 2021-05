Galaxy Watch 4 llegará a los consumidores en el mes de agosto en dos versiones, estándar y ‘Active’, con novedades en diseño, características y lo más destacado, por primera vez gobernados por el sistema operativo Wear OS de Google.

Samsung domina con solvencia la venta de smartphones a nivel mundial con la base software de Android, pero no ha podido repetir el éxito en otros segmentos móviles como el de wearables donde arrasa Apple con sus Watch. Parte del problema radica en la estrategia de usar para este segmento un sistema operativo propio, Tizen OS, que no atrae a terceros desarrolladores y que no aprovecha el gran ecosistema de Google.

Los más viejos del lugar recordarán que Tizen OS era uno de los prometedores sistemas ‘Linux móviles’ que deberían haberse convertido en alternativa a Android. Sucesor de MeeGo -surgido a su vez de los proyectos Maemo de Nokia y Moblin de Intel- tiene el patrocinio de la Linux Foundation y la Fundación LiMo, incluye kernel Linux y está basado en HTML5 y otros estándares web.

Samsung lo ha adaptado muy bien a sus relojes (y a sus televisores) y ha producido una buena cantidad de software para la plataforma. Sin embargo, un sistema operativo independiente como este se enfrenta a limitaciones en términos de expansión de contenido, como el ecosistema de aplicaciones que sí puede ampliar Google y los miles de desarrolladores que trabajan para Android ya que Wear OS es una variante de éste.

Galaxy Watch 4, la gran alternativa a Apple Watch

Si los competidores de Apple en smartwatches (Samsung, Huawei, Xiaomi, Fitbit…) quieren frenar a los Apple Watch, la estrategia más inteligente es unir fuerzas en torno a Google y el Wear OS que ha mejorado convenientemente los últimos años.

El cambio del sistema operativo será lo más novedoso, pero no lo único, con la capacidad de medir los niveles de azúcar en sangre como el nuevo avance en unos wearables cada vez más enfocados a proporcionar seguimiento y datos de la actividad física y de la salud. Galaxy Watch 4 ofrecerá una arsenal de estas funciones, incluyendo las típicas de monitor de frecuencia cardíaca y electrocardiograma, así como otras más avanzadas como el oxígeno en la sangre SpO2 y VO2 Max GPS.

Samsung ofrecerá versiones diferentes para atender las necesidades de cualquier consumidor, la estándar y la Active, diferenciadas por el tamaño de la esfera (seguramente 41 y 45 milímetros) y su grado de conectividad, solo con Wi-Fi o la que añade soporte para redes móviles. No sabemos el SoC que incluirá, pero Samsung tiene chipsets Exynos para aburrir en cualquier nivel. No habrá cambios en memoria RAM (1 GB) ni en almacenamiento interno (8 GB).

Se espera que Samsung presente los Galaxy Watch 4 en el mes de agosto en el Unpacked veraniego donde también veremos la nueva generación de smartphones plegables. Te lo contaremos.