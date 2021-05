Seguro que en los últimos días has escuchado hablar de la variante india, una nueva mutación del coronavirus que se suma a las variantes británica, sudafricana y brasileña, que tan en vilo nos mantienen desde hace ya bastantes meses, y especialmente desde que empezaron a llegar las primeras vacunas y, con ellas, las dudas sobre si serían igualmente efectivas frente a las mismas. Ahora bien, hay una potencial excepción a lo que he dicho al principio, y podría darse si vives en India.

La asociación de nombres de variantes de enfermedades con países es algo que no suele resultar agradable, sea por las razones que sea, ya hablemos de la variante india del coronavirus, pues es en el país asiático donde se ha detectado por primera vez o hablemos de la gripe española de 1918, que ni se originó en España ni tuvo mayor incidencia en nuestro país que en otros del resto de una Europa que, en aquel momento se encontraba devastada por varios años de guerra.

Así, gobiernos y ciudadanos tienen que ver cómo el nombre de sus países se asocia al de una enfermedad, algo que no resulta plato de buen gusto y, por ejemplo, en el caso de la gripe española, somos muchos los que siempre que alguien la menciona, tenemos una especie de resorte mental que se activa y nos lleva a contar, de manera automática, el origen de dicho nombre. Con las mutaciones de los patógenos, como en este caso con la variante india, tiende a ocurrir lo mismo, solo que en estos casos la réplica suele consistir en apelar a que ser el lugar en el que se ha identificado por primera vez no significa necesariamente que se haya desarrollado allí.

Ahora bien, una cosa es la reacción que nosotros, como ciudadanos de un país en concreto reaccionemos de esa forma, y otra muy distinta es que sean las autoridades quienes lo hacen. Y ese es el caso que estamos viendo con la variante india de la COVID-19, cuya denominación científica es B.1.617. Y es que según podemos leer en The Verge, El gobierno de la India ha enviado avisos a las plataformas de redes sociales, exigiendo que eliminen el contenido que el que se emplea el término variante india.

Según una comunicación que no se ha llegado a hacer pública, el gobierno indio señala que la Organización Mundial de la Salud no reconoce el término «variante india» para referirse a la cepa B.1.617. Y es cierto que la comunidad científica desaconseja el uso de nombre de países, regiones, personas, etcétera para la identificación de virus, otros patógenos y enfermedades. El problema es que el sistema de nomenclatura empleado en la comunidad científica no está cerca, en absoluto, del habla coloquial, y por lo tanto no facilita identificar las variables rápidamente.

Hablar, por ejemplo, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede dejar con cara de extrañeza a muchas personas, mientras que hablar del síndrome de las vacas locas es algo universalmente entendido, y lo más curioso es que ni siquiera son exactamente lo mismo, pues ésta última es la que afecta al ganado, mientras que la segunda tiene su origen en la primera y es la que sí que puede afectar a humanos. Ah, ni siquiera la enfermedad de las vacas locas se llama así, su nombre es encefalopatía espongiforme bovina.

Así pues, y aunque es comprensible que el gobierno indio no se sienta demasiado cómodo con esa denominación de B.1.617, parece un tanto extremo que exhorte a las redes sociales a vetar el uso de variante india para referirse a esta mutación del patógeno. Si tienen dudas que nos consulten a nosotros, que llevamos más de un siglo viviendo con eso de la gripe española.