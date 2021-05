Un iPod Touch 2021 ha aparecido en el horizonte de las especulaciones de Internet de la mano de uno de los editores de MacRumors. Es un especialista en productos de Apple y ya ha acertado en el pasado algunos lanzamientos de productos de la marca. Por descontado, no hay confirmación alguna de esta información, ni la habrá porque Apple lleva sus lanzamientos en un extremo secreto salvo que interese lanzar alguna filtración… como hacen todos los fabricantes.

No parece ser el caso, pero como antiguo usuario de estos dispositivos (y potencial comprador de los nuevos) me ha llamado la atención como para compartirlo con vosotros. Ya sabes que los iPod han caído en desgracia en el cuartel general de Cupertino. No ha pasado solo con Apple. De manera general ha sucedido con la línea de reproductores musicales portátiles del resto de fabricantes, incluyendo uno tan grande en este segmento como Sony.

Los motivos son conocidos. La llegada masiva de móviles inteligentes y su enorme versatilidad ha reducido a su mínima expresión a otros grupos de productos como las cámaras compactas, consolas portátiles y también estos reproductores musicales que tuvieron su época gloriosa, pero cuya sangría de ventas fue igual de contundente a medida que se vendían smartphones por millones.

Hace cinco años publicamos un especial cuando se cumplieron 15 años del lanzamiento del primer iPod donde nos preguntábamos si la línea de reproductores de audio digital portátil de Apple tenía futuro. La respuesta era y sigue siendo claramente que no. Dos años después Apple retiró del mercado los iPod nano y suffle para «simplificar nuestra línea de producto». Ello no quiere decir que la compañía no comercialice alguna versión en el futuro.

iPod Touch 2021, ¿relanzamiento en otoño?

Poco después de que Steve Jobs iniciara su segunda etapa en una Apple que pasaba por los peores momentos de su historia, comprobó que su compañía se estaba quedando fuera de la industria de la música. El primer paso fue la compra de la aplicación de gestión musical «SoundJam» que terminaría convirtiéndose en iTunes y el segundo formar un equipo de dirección para comercializar un reproductor. La línea iPod cumplirá 20 años el próximo 23 de octubre de 2021, por lo que sería un buen momento para reactivar la línea.

Los iPod Touch son los únicos que quedan y la mejor manera de lanzar una actualización. El momento más allá del aniversario es interesante. El servicio Apple Music no para de crecer y los auriculares inalámbricos AirPods dominan en ventas, mientras que la reciente noticia del soporte de audio sin pérdida en Apple Music, lograría una gran experiencia auditiva en un iPod Touch 2021 que tuviera conector para auriculares de 3,5 mm que Apple ha eliminado de iPhone, combinado con un buen convertidor digital analógico, DAC.

Además, hay que recordar que estos dispositivos no solo sirven para música, sino que pueden ejecutar aplicaciones o juegos (se rumoreó en el pasado su relanzamiento como consola portátil), navegar por Internet, realizar videollamadas o reproducir contenido de vídeo. Sin olvidar las novedades que pudieran llegar de la tecnología de Realidad Aumentada en la que está trabajando Apple.

Lo dejamos aquí. ¿Crees posible un nuevo iPod Touch o a Apple le interesa más vender iPhones? ¿Comprarías el iPod Touch 2021?