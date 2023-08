Chandrayaan-3 aluniza con éxito en el Polo Sur de la Luna

Hoy era el día previsto para un hito en la historia de la exploración lunar, y Chandrayaan-3 ha conseguido anotarse el tanto, en un partido que, de repente, parece estar especialmente peleado. Así, la agencia espacial india (ISRO, Indian Space Research Organisation), pasa a formar parte del muy reducido grupo de países que, en algún momento de la historia, han logrado recorrer la distancia que separa a la Tierra y su satélite natural y, lo que sin duda es más complejo, completar un aterrizaje exitoso en la misma.

El vuelo de la misión se inició el pasado 14 de julio, cuando se produjo el lanzamiento de la Chandrayaan-3, que además de las fases de lanzamiento y propulsión cargaba con un módulo de aterrizaje y un rover lunar. Llegar hasta la órbita de la Luna no era una acción especialmente compleja, y de hecho la ISRO ya lo había conseguido previamente con la misión Chandrayaan-2. Sin embargo, la fase de alunizaje, que es sin duda la más compleja, salió mal en aquella ocasión (el módulo de alunizaje se desvió de la ruta de descenso prevista, pero la sonda que lo acompañaba sí que permaneció en la órbita, tal y como estaba planeado).

Así, la tensión de las últimas horas casi se podía cortar con cuchillo y tenedor, pues era mucho lo que se jugaba la agencia espacial, y lo hacía además tan solo un par de días después de que LUNA-25, una misión de la agencia espacial rusa con el mismo objetivo, acabara en desastre, ocasionado por un fallo que impidió que el aterrizador siguiera la trayectoria prevista. Este fracaso de Roskosmos ha puesto en tela de juicio la capacidad actual de Roskosmos a la hora de acometer nuevos proyectos de exploración lunar.

Chandrayaan-3 Mission:

‘India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!’

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023