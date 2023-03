Siguiendo los pasos de Twitter primero, de Facebook e Instagram después, YouTube le ha levantado al «castigo» a Donald Trump, que ya puede volver a publicar contenido a través de su cuenta oficial en la plataforma de Google.

Al igual que en el resto de redes sociales, Google suspendió la cuenta de Donald Trump en YouTube a raíz del asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, en el que una muchedumbre de partidarios del todavía presidente intentó «evitar la certificación de las elecciones presidenciales» celebradas un par de meses antes y en las que Joe Biden resultó ganador. Un incidente auspiciado por Trump que se saldó con cuatro muertos, decenas de detenidos y destrozos en las instalaciones.

La reacción de todos los altavoces de Donald Trump en Internet, léase todas las cuentas oficiales en redes sociales gestionadas por el equipo de relaciones públicas de Trump, pero también por él mismo en el caso de Twitter, donde era un usuario muy activo, fue la misma: la expulsión definitiva o temporal ante un ataque a las instituciones tan insólito, como desproporcionado en la presunción de sus posibles efectos.

Salvaguardar la imagen y prevenir, antes que curar, fueron las motivaciones para que los gigantes de Internet le vetaran el espacio a Donald Trump, aun cuando un mes más tarde del asalto al Capitolio sería absuelto por el Senado de Estados Unidos por «incitación a la insurrección». Así, el magnate y expresidente de Estados Unidos ha estado ausente de las principales redes sociales unos dos años. Hasta ahora.

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 17, 2023