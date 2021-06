Warner Bros prepara una nueva película de El Señor de los Anillos. Tal y como suena, pero con un matiz importante: se tratará de una película de anime, basada eso sí en una historia nueva… pero más vieja que la contada en la trilogía original de J.R.R. Tolkien y llevada a la gran pantalla por Peter Jackson hace dos décadas ya.

La producción del largometraje la comparitá Warner Bros con New Line Cinema y el guion lo firmarán Jeffrey Addiss y Will Matthews (Cristal Oscuro: La era de la resistencia), aunque la dirección quedará en manos de expertos del medio como Kenji Kamiyama, responsable entre otros de los OVA de Ghost in the Shell o Cyborg 009, mientras que la animación correrá a cargo de Sola Entertainment, de cuyo estudio han surgido obras como Halo Legends(Warner Bros) o Ultraman (Netflix), pero también la horrorosa Los Caballeros del Zodíaco (Netflix), así que habrá que cruzar los dedos para que les salga bien la aventura.

Esto es al menos lo que aseguran en Deadline, donde también adelantan el títulos y la trama principal de la película, que se llamará El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of thr Rohirrim) y situará su acción 250 años antes ed los hechos acontecidos en la famosa batalla del abismo de Helm, núcleo y colofón de El Señor de los Anillos: Las dos torres.

Si eres muy fan de la fantasía de Tolkien, quizás recuerdes cómo se alude al abismo de Helm como escenario inexpugnable de antiguas batallas. Pues bien, una de esas batallas, protagonizada por un antiguo rey de Rohan, será el motivo sobre el cual gire la historia de El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim.

No hay más. Esto es todo lo que se sabe por ahora, por lo que habrá que esperar a que la idea madure y comience a desarrollarse. Porque también podría terminar por quedarse en nada. No obstante, parece que la intención de Warner Bros es aprovechar el tirón de la serie de El Señor de los Anillos que prepara Amazon, cuya producción -que no su rodaje- ya debería estar bastante avanzada.

La serie de El Señor de los Anillos de Amazon, de hecho, sí parece ser una apuesta a la altura del legado de la trilogía de Peter Jackson, al menos por la inversión realizada hasta el momento por la compañía. En ambos casos, sin embargo, todavía no hay fecha de estreno ni siquiera prevista. al fin y al cabo, Un mago nunca llega tarde. Ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Pasará lo mismo con estas nuevas adaptaciones.