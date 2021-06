El juego de ‘Stranger Things’ llega a ‘SMITE’

Netflix ha publicado un adelanto del juego de Stranger Things, y por el juego de Stranger Things nos referimos a la incursión del éxito serial en SMITE, ya que como seguramente sabrán los fans de la serie, el universo fantástico ideado por los hermanos Matt y Ross Duffer en el terreno del gaming hace mucho tiempo que se dio.

De hecho, si la serie se estrenaba en 2016, en 2017 aparecía el primer juego de Stranger Things, un free to play para móviles al estilo de The Escapists y The Legend of Zelda, pero con las limitaciones propias del medio, a pesar de lo cual gustó bastante. Si te interesa, lo sigues pudiendo encontrar en Gogle Play Store o la App Store de Apple.

El lanzamiento de este primer juego de Stranger Things se dio a modo de promoción de la segunda temporada de la serie y, probablemente debido al momento y a su gratuidad, funcionó mejor que el juego de Stranger Things que precedió al estreno de la tercera temporada de la serie, un título más contundente en lo visual y lo jugable, pero que se mantenía en en ecosistema móvil y por el que había que pagar.

Este nuevo juego de Stranger Things no tendrá nada que ver con lo ya visto, ya que no es tal, sino un complemento más de SMITE que, eso sí, contará con el hecho de basarse en la franquicia de Netflix y discurrir en el mismo escenario de la serie. «Abastécete de waffles y disfruta de la música de los 80: mira el primer juego de Stranger Things en SMITE que llegará este julio», publicaba Netflix vía Twitter:

Stock up on waffles and pump up some ’80s music: Watch the first gameplay from Stranger Things in @SMITEGame, dropping this July. #GeekedWeek pic.twitter.com/9JhDitx0sq

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021