2020 fue un año inusual por muchos motivos, todos derivados por la misma razón: la pandemia de coronavirus que sigue sin dejarnos en paz. Y entre tanta irregularidad, se dio un hecho cuando menos curioso: no se estrenó en todo el año ninguna películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), algo que no sucedía desde 2009.

Ya en 2021 y con la pandemia campando a sus anchas por todo el mundo, el UCM se reactivó, pero no en las salas de cine que lo hicieron grande, sino en la nueva plataforma de vídeo bajo de demanda de la dueña de Marvel Studios, Disney+. Tres series llevan ya publicadas ahí, y con una acogida excelente todas ellas: Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki, a la que aún le quedan por dar sus últimos coletazos.

Parece claro, no obstante, que el SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse y cuanto antes nos adaptemos a la nueva realidad -que no nueva normalidad- mejor parta todos. Dicho y hecho, en Marvel Studios han tenido a bien reanudar su calendario de lanzamientos y la elegida ha sido la única que podía ser, una peli que se esperaba desde el año pasado. Así, Viuda Negra acaba de estrenarse en cines y en Disney+, a esta le seguirán Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Eternals…

… Pero antes, en exclusiva para Disney+ se estrenará ¿Qué pasaría si…?, un clásico de los cómics de Marvel adaptado a la pequeña pantalla en formato de serie de animación con el que rellenar los huecos mientras llegan las producciones de peso, pero sin alterar en modo alguno todo lo que vaya a derivar de las tramas presentes y futuras del canon del UCM. Tal y como se hizo en los cómics, vaya, donde funcionó bastante bien el invento.

Aquellos venerables What if…?, ¿Qué pasaría si…? Si la historia que todos conocemos, hubiese sido diferente. Pero no solo diferente en el sentido de este superhéroe mató a aquel, y no al revés, o este no estuvo donde debería haber estado… Diferente así y de otras muchas formas. O lo que es lo mismo, la fórmula perfecta para volver a freír lo ya frito las veces que se deseen y alguna más, sin perder por ello el interés de los más fanáticos.

Al menos, así es como funcionaba ¿Qué pasaría si…? en el mundo de los cómics allá por los años ochenta y noventa del pasado siglo. Cómo lo hará en el actual mundo del VOD, lo veremos a partir del próximo 11 de agosto, fecha en la que se estrenarán los 10 episodios de la serie, cuyo tráiler de lanzamiento pues ver a continuación.