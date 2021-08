Registry Explorer es un editor del registro alternativo al regedit oficial de Windows. Disponible en GitHub, es gratuito y de código abierto y tiene el objetivo de facilitar la tarea de edición y ofrecer mayores funciones para usuarios avanzados y administradores que lo usan.

Como sabrás, el registro de Windows es un componente fundamental para el sistema operativo, ya que controla por completo el funcionamiento de un PC, su aspecto, la ejecución de las aplicaciones, el comportamiento de sus componentes o el acceso a todas las funciones.

Se trata de una base de datos jerarquizada en forma de árbol donde el sistema operativo almacena la información necesaria para la gestión de las aplicaciones instaladas, dispositivos de hardware o la configuración del usuario o los usuarios que usan el ordenador personal. Aunque Microsoft lo mejoró en Windows 10 y las versiones servidoras Windows Server, ha tenido muy pocos cambios desde su estreno en Windows 98 para reemplazar a los archivos .ini basados en texto que se utilizaban en los archivos de configuración de MS-DOS y Windows 3.x.

Windows ofrece una aplicación interna llamada regedit que permite visualizar el archivo de registro, realizar los cambios pertinentes en el mismo o introducir nuevas claves. Lo cierto es que es una herramienta de «otra época» que Microsoft no lo ha mejorado nada para facilitar/desmitificar su uso. Quizá consciente de los resultados no siempre positivos de tocar el registro (si no se sabe lo que se está haciendo) o usar lo que llamamos «limpiadores del registro» para mejorar el rendimiento del equipo, impedir los rastros de entradas defectuosas o corruptas, e incongruencias que se van acumulando en el mismo con el mero uso del equipo.

Editor del registro alternativo

El desarrollador Pavel Yosifovich de Windows Internals ha lanzado una versión más avanzada que regedit. Está disponible como un proyecto de código abierto en GitHub y también como una versión precompilada (en fase beta) que se puede descargar y utilizar directamente.

Después de ejecutar la herramienta descargada, «RegExp.exe» de apenas 1 Mbyte, te encontrarás en una vista de todas las secciones del registro, los cinco grandes grupos de claves del árbol jerarquizado que los usuarios pueden expandir para ver las subclaves y acceder a los valores de registro al igual que veríamos en el editor estándar de Windows.

Sin embargo, donde este editor del registro alternativo brilla es en el modo oscuro incluido, la capacidad de copiar y pegar claves y valores en diferentes ubicaciones, un botón para deshacer cambios o una función de búsqueda mucho más avanzada que la de regedit, ya que permite buscar y mostrar todos los resultados de búsqueda en un solo cuadro de diálogo y abrir esa clave o valor del Registro automáticamente con un doble clic del ratón.

Para mejorar la seguridad y en previsión de que un cambio en el registro provoque fallos en Windows (recomendamos siempre hacer una copia previa del mismo) la aplicación se inicia por defecto en un ‘Modo de solo lectura’ que impide realizar cambios hasta que se desactive este modo.

Una lista de funciones de este Explorador del registro es:

Mostrar el registro real (no solo el estándar).

Ordenar la vista de lista por cualquier columna.

Iconos clave para colmenas, claves inaccesibles y enlaces.

Detalles clave: hora de la última escritura y número de claves / valores.

Muestra los valores expandidos MUI y REG_EXPAND_SZ.

Búsqueda completa (Buscar todo / Ctrl + Mayús + F).

Editor hexadecimal mejorado para valores binarios.

Funciones de Deshacer / Rehacer.

Copiar / Pegar claves y valores.

Si te gusta este editor del registro alternativo, puedes configurarlo para que reemplace automáticamente al Windows Regedit interno y convertirlo en la aplicación predeterminada para abrir y manejar archivos .reg. Nos ha gustado Registry Explorer para el que te recomendamos la prueba correspondiente.