El pasado mes de marzo se produjo el lanzamiento del ASUS ZenBook 13 OLED (UX325), un equipo con el que la compañía taiwanesa renovaba su catálogo de ultraportátiles premium, apostando por mantener un diseño elegante y atractivo centrado en los valores clásicos de la gama ZenBook, y por ofrecer un alto nivel de rendimiento y un buen nivel de prestaciones sin comprometer, por ello, la autonomía ni la movilidad.

Siendo sincero, la verdad es que me sorprende ver el punto al que hemos llegado. El ASUS ZenBook 13 OLED es un ultraportátil que no se limita a ofrecer un alto nivel de rendimiento y una movilidad sobresaliente, sino que además integra un conjunto de características y de funciones avanzadas que lo convierten en uno de los mejores equipos de su clase, como vamos a descubrir en este análisis. Hay mucho que leer, pero ya os adelanto que de todos los ultraportátiles que he tenido la oportunidad de analizar recientemente, el ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) se ha convertido, por méritos propios, en uno de mis favoritos.

Antes de entrar en materia, queremos dar las gracias a ASUS España por prestarnos una unidad del ASUS ZenBook 13 OLED, y por dejarnos trabajar sin prisas y con total libertad. Ahora sí, podéis poneros cómodos, que vamos a empezar ahora mismo con el análisis. ¿Preparados? ¡Pues allá vamos!

ASUS ZenBook 13 OLED (UX325): Primer vistazo

El ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) es un ultraportátil que, como anticipamos, hace suyos todos los valores del lenguaje de diseño ZenBook. Esto se traduce en una línea marcadamente angulosa, acompañada de una presentación limpia con toques minimalistas, sin excesos, y con la clásica terminación en forma de círculos concéntricos en la parte trasera.

La calidad de construcción del ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) está fuera de toda duda. ASUS ha utilizado un chasis de aluminio, y ha sabido afinar al máximo sus puntos clave. Así, tenemos un teclado que se extiende de extremo a extremo, lo que nos deja unas teclas amplias y bien distribuidas que facilitan enormemente las tareas de escritura, y hacen que trabajar sea realmente cómodo, incluso durante largas jornadas de uso. Justo debajo, se ubica una almohadilla táctil situada en posición central, cuyo tamaño es bastante generoso. Esto facilita las interacciones, y permite un uso más natural del equipo.

El teclado es de tipo chiclet, tiene retroiluminación en un elegante color blanco que, ciertamente, encaja de maravilla con el diseño del ASUS ZenBook 13 OLED (UX325), y tiene un recorrido de 1,4 mm. Por su parte, la almohadilla táctil puede trabajar como un pad numérico, gracias a la integración de la tecnología ASUS NumberPad 2.0. Podemos activar y desactivar dicha tecnología en cualquier momento con una simple pulsación.

La pantalla utiliza un panel OLED con resolución FullHD y adopta la terminación NanoEdge, todo un acierto por parte de ASUS, ya que reduce los bordes de forma notable y nos deja una relación pantalla-cuerpo del 88%. Esto nos permite disfrutar de una experiencia más inmersiva en cualquier situación.

En la parte inferior de la pantalla, vemos que el ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) utiliza la bisagra ErgoLift, todo un clásico en los equipos del gigante taiwanés, y un valor seguro, ya que nos permite conseguir un ajuste perfecto en función de cada superficie, y de nuestras necesidades, mientras mejora el flujo de aire y mantiene una ergonomía sobresaliente.

El ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) es un portátil muy ligero y muy compacto, pensado para los que necesitan un equipo que puedan mover fácilmente y con total comodidad, pero que no quieran tener que renunciar, por ello, a un buen rendimiento. Este modelo tiene un peso de apenas 1,07 kilogramos, lo que significa que podemos moverlo sin problemas con una mano, y monta una pantalla de 13,3 pulgadas, un tamaño que, como recordaréis los que me leéis a diario, considero como el mínimo para trabajar de forma óptima durante varias horas.

En general, las sensaciones que transmite el ASUS ZenBook 13 OLED (UX325) al tacto son muy buenas, encajan con lo que cabe esperar de un ultraportátil premium y tiene una terminación sólida que transmite confianza y fiabilidad. Sin embargo, lo más interesante es que ASUS ha conseguido mantener un precio muy ajustado, ya que el modelo que hemos tenido la oportunidad de analizar está disponible por 1.099 euros. Esto lo convierte en una opción muy interesante para los que quieren disfrutar del valor de un ultraportátil de gama alta, pero sin tener que hacer un desembolso enorme.

ASUS ZenBook 13 OLED (UX325): Especificaciones

Antes de entrar a contaros nuestra experiencia con el ASUS ZenBook 13 OLED (UX325), vamos a repasar, al detalle, todas sus características técnicas para que tengáis una visión más clara de lo que ofrece este ultraportátil.

Pantalla FHD (1.920 x 1.080 píxeles) OLED de 13,3 pulgadas y 400 nits de brillo con certificación Pantone. Reproduce el 100% del espectro de color DCI-P3.

Terminación NanoEdge, proporción pantalla-cuerpo del 88%. Ángulos de visión perfectos en 178 grados.

Tecnología de reducción de luz azul y certificación TÜV Rheinland para mejorar la experiencia de uso, y reducir la fatiga visual.

Bisagra ErgoLift, que eleva ligeramente la posición de escritura para mejorar la ergonomía y la refrigeración.

Procesador Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake) con cuatro núcleos y ocho hilos a 2,8 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo.

GPU integrada Intel Iris Xe G7 Gen12 con 96 unidades de ejecución.

16 GB de memoria RAM de tipo LPDDR4X soldada en placa.

Unidad SSD PCIE Gen3 con una capacidad de 512 GB.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.

Conector USB 3.2 Gen1 Type-A, dos puertos Thunderbolt 4 (USB Type-C, compatible con DisplayPort), salida HDMI 2.0a y lector de tarjetas microSD.

Cámara frontal con resolución HD e infrarrojos, compatible con Windows Hello. Podemos utilizarla para activar el reconocimiento facial.

Teclado de tipo chiclet extendido de extremo a extremo, con un recorrido de 1,4 mm por pulsación y retroiluminación.

Almohadilla táctil con tecnología ASUS NumberPad 2.0.

Altavoces estéreo integrados con sonido envolvente y amplificador inteligente, certificación Harman/Kardon y tecnología SonicMaster.

Matriz de micrófonos ASUS ClearVoice con tecnología de cancelación de ruido asistida por inteligencia artificial. Compatibles con Cortana y Alexa.

Tecnología ASUS ClearVoice Speaker, que filtra el ruido ambiental de la entrada de audio.

ASUS WiFi Smart Connect, una tecnología que selecciona automáticamente la mejor red Wi-Fi para que siempre disfrutemos del mayor rendimiento posible.

Certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810G.

Batería de 67 Wh compatible con recargar rápida (hasta un 60% en 49 minutos). Hasta 13 horas de autonomía por cada carga de la batería.

Módulo de plataforma segura (Firmware TPM). Está listo para actualizar a Windows 11.

Medidas y peso: 30,42 x 20,3 x 1,39 cm, 1,07 kilogramos.

Windows 10 como sistema operativo preinstalado.

Precio: 1.099 euros.

La certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810G representa una garantía importante, ya que significa que el ASUS ZenBook 13 OLED (UX325):

Ha funcionado sin problemas a una presión equivalente a 15.000 pies.

Superó cuatro pruebas de caída por cada lado y superficie mientras estaba encendido.

Fue sometido a pruebas de funcionamiento con temperaturas de -25 a -33 grados Celsius.

Superó una prueba de vibración de 5-500 Hz en tres ejes, aleatorio, de dos horas de duración por eje.

ASUS ZenBook 13 OLED (UX325): Nuestra experiencia

Nada más sacarlo de la caja, lo que más me sorprende del ASUS ZenBook 13 OLED es su tamaño y su peso. No hay duda de que es un equipo que hace honor al concepto de ultraligero, hasta tal punto que podemos moverlo con una mano, incluso estando abierto, sin tener que hacer el menor esfuerzo. Las sensaciones que transmite al tacto también son muy buenas, gracias a su acabado en aluminio, y el diseño está tan cuidado que en todo momento parece que estamos ante un portátil mucho más caro.

Al iniciar el proceso de configuración de Windows 10, lo siguiente que me sorprende es la calidad de la pantalla. El panel que monta el ASUS ZenBook 13 OLED raya a un nivel tan bueno que se deja notar incluso con el clásico fondo azul de la interfaz de configuración guiada de dicho sistema operativo. Solo tenéis que fijaros en la galería que encontraréis justo debajo de estas líneas (haced clic para ampliar), la calidad de imagen y la reproducción del color son sobresalientes, y lo mismo aplica a los ángulos de visión.

La bisagra ErgoLift nos ayuda a encontrar la posición idónea en cualquier momento, sin importar la situación en la que nos encontremos, y esto se traduce en una ergonomía muy buena, y en unas interacciones más naturales, tanto con el teclado como con la almohadilla táctil. La respuesta de ambos es casi perfecta, de hecho debo reconocer que me sorprendió lo rápido que me adapté al teclado, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un equipo de 13,3 pulgadas, y que en mi día a día utilizo un teclado mecánico. No hay duda de que el diseño de extremo a extremo ha sido clave en este sentido.

El ASUS ZenBook 13 OLED nos permite trabajar de una manera muy cómoda, y gracias al ASUS NumberPad 2.0 podremos sacar adelante, de una manera fluida y en menos tiempo, cualquier carga de trabajo que nos obligue a utilizar grandes cantidades de números. Podemos activarlo y desactivarlo con un simple toque.

Escribir, y trabajar, con el ASUS ZenBook 13 OLED es más cómodo y productivo de lo que cualquiera podría esperar de un portátil de 13,3 pulgadas. Esto es posible gracias a una serie de claves que ya hemos desgranado en los párrafos anteriores:

Pantalla OLED de primer nivel.

Teclado y almohadilla táctil sobresalientes.

Excelente ergonomía.

Teclado de extremo a extremo y NumberPad 2.0.

En materia de rendimiento, el ASUS ZenBook 13 OLED no se ve afectado en absoluto por las limitaciones clásicas de un formato de 13,3 pulgadas. Podríamos pensar que, para mantener ese formato y reducir el peso a poco más de un kilogramo, ASUS iba a tener que hacer importantes sacrificios, pero nada más lejos de la realidad. Realizando tareas básicas, abriendo archivos y navegando por Internet, el equipo «vuela», todo responde al instante y la experiencia de uso es perfecta porque, además, el sistema de refrigeración trabaja de manera silenciosa.

Si activamos el perfil de alto rendimiento (podemos controlarlo a través de la herramienta MyASUS), el ruido aumenta, pero se mantiene en un nivel más que aceptable, y el Core i7-1165G7 puede desarrollar todo su potencial. Como podemos ver en la imagen adjunta, en CPU-Z logra superar sin problemas al Intel Core i7-7700K, un chip con un TDP mucho mayor que alcanza, además, velocidades más elevadas.

En Cinebench R23, el Intel Core i7-1165G7 que monta el ASUS ZenBook 13 OLED también logra un resultado muy bueno, y cumple de sobra con nuestras expectativas. No tenemos nada que objetar en este sentido, es un rendimiento fantástico para un portátil de su tamaño, y de su peso.

La unidad SSD utilizada en el ASUS ZenBook 13 OLED no está al nivel de las soluciones más potentes del mercado, de eso no hay duda, pero es más que suficiente para disfrutar de una experiencia de uso totalmente fluida. Por otro lado, debemos tener en cuenta el conjunto de especificaciones del ASUS ZenBook 13 OLED y su precio de venta, es evidente que no podía alcanzar el sobresaliente en todos los aspectos.

Con la GPU integrada Intel Xe Gen12 podemos disfrutar de un rendimiento bastante bueno en algunos juegos, siempre que no sean demasiado exigentes, pero es importante recordar que el ASUS ZenBook 13 OLED no es un portátil para jugar, sino que está centrado en la movilidad y el trabajo.

El abanico de conectores que incluye el ASUS ZenBook 13 OLED es más que suficiente para cubrir las necesidades de casi cualquier tipo de usuario, y gracias a los dos conectores Thunderbolt 4 (USB Type-C) podremos utilizar, sin problema, soluciones de almacenamiento externas de alto rendimiento.

La autonomía ha entrado dentro de lo que esperaba, con 11 horas de media por carga de batería con una carga ligera de trabajo (ofimática y conexión Wi-Fi activa). Obviamente, si aumentamos la carga de trabajo y obligamos al equipo a funcionar a toda potencia de forma sostenida durante mucho tiempo, la autonomía puede reducirse a unas 3 o 4 horas, pero obviamente este tipo de escenarios se salen de lo normal.

El apartado multimedia (sonido, cámara y micrófono) cumple, aunque no termina de estar al mismo nivel que el resto de elementos del ASUS ZenBook 13 OLED, y el procesador registra unas temperaturas de trabajo perfectamente estables. Como sabrán muchos de nuestros lectores, el Intel Core i7-1165G7 utiliza un modo turbo agresivo que obtiene un primer pico máximo de rendimiento, lo que hace que el chip alcance una temperatura muy alta, y luego se ajusta para mantenerse en unos valores seguros.

Intel Core i7-1165G7: 36º C en reposo.

Intel Core i7-1165G7: 62º C de media.

Intel Core i7-1165G7: 94º C pico máximo.

Notas finales: Uno de los mejores ultraligeros de su gama

Lo tengo muy claro, el ASUS ZenBook 13 OLED es uno de los mejores ultraportátiles que podemos encontrar dentro de su categoría (formato de 13,3 pulgadas), y de su rango de precios. Es un equipo ligero, con un diseño cuidado al milímetro que ofrece, además, una alta calidad de construcción, una pantalla fantástica, una alta autonomía y un rendimiento sobresaliente.

Si buscas un portátil ultraligero, priorizas la movilidad y la ligereza, pero no quieres renunciar por ello a una potencia adecuada a los tiempos que corren, y tienes un presupuesto ajustado no lo dudes, el ASUS ZenBook 13 OLED debería estar, sí o sí, en tu lista de candidatos a compra.

ASUS ha hecho un excelente trabajo con este equipo, y ha demostrado que es posible equilibrar todos los valores fundamentales, y necesarios, para dar forma a un ultraligero de primera, y manteniendo un precio razonable.

Debo decir, a título personal, que estoy pendiente de renovar mi portátil, y tengo claro que, si tuviera que hacerlo ahora mismo, me inclinaría a favor del ASUS ZenBook 13 OLED. Por 1.099 euros ofrece un valor muy sólido, y logra marcar una diferencia importante frente a sus principales a través de su cuidado diseño, y del excelente panel OLED que monta. Recomendable, sin duda.