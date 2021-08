Confirmado de manera oficial hace ya unas semanas, por fin entramos en la recta final y últimas horas antes de la celebración del evento Galaxy Unpacked de Samsung, en el que se espera la compañía presente sus nuevos teléfonos plegables Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3, junto con algunos nuevos complementos como los relojes inteligentes Galaxy Watch 4, y los auriculares inalámbricos Galaxy Buds2, todos ellos adelantados ya en detalle.

Sin embargo, esto no quita para que el evento de Samsung todavía guarde algunas incógnitas y sorpresas interesantes, por lo que no debemos ignorarlo. De hecho, queremos aprovechar la ocasión para realizar un pequeño repaso sobre cómo seguir el evento en directo para no que no os perdáis detalle.

Cuándo es el Galaxy Unpacked

Más conocido ya como el Galaxy Unpacked del 11 de agosto, este evento de presentación tendrá lugar este mismo miércoles, dando comienzo a las 16:00 horas (horario de la península española), con una duración todavía por determinar.

Dónde ver el Galaxy Unpacked

Como suele ser costumbre, Samsung retransmitirá el evento completo a través de la web oficial, con un acceso totalmente gratuito para cualquier usuario en todas partes del mundo. Además, esta retransmisión también estará disponible en los canales oficiales de YouTube de la compañía, donde también podremos verlo más tarde en diferido.

Por otra parte, también podremos seguir el evento en las redes sociales de la compañía a través del hashtag #SamsungUnpacked, además de cómo no, nuestro resumen en directo con todas las novedades presentadas.



Qué esperar del Galaxy Unpacked

Como bien adelantábamos antes, las dos atracciones principales de este evento serán los teléfonos plegables de nueva generación, con la presentación de los Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3, y la primera confirmación oficial de su precio y fecha de disponibilidad.

Bajo el curioso lema «¿Es ‘bueno’ es lo suficientemente bueno?«, y basándonos en nuestras propias especulaciones, todo apunta a que Samsung se siente lo suficientemente confiada para mostrar un salto generacional lo suficientemente importante como para finalmente normalizar este formato plegable entre los dispositivos de consumo, más allá de su actual carácter exclusivo.

Aunque además de los teléfonos, Samsung también presentará sus nuevos smartwatches Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch Active 4, que saltándose toda una generación, destacarán por el gran cambio de sistema operativo para ejecutar el Wear OS de Google con una capa de personalización One UI.

Además, también podremos ver los nuevos Galaxy Buds2, una mejora directa de los auriculares true wireless de la compañía con novedades importantes en el campo de la cancelación activa de ruido, y un precio de salida que apunta a una cifra económica muy atractiva.