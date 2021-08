Ampliando una vez más su familia de mini-ordenadores, hoy nos llegan novedades sobre los nuevos Intel NUC 12 Enthusiast, con el adelanto de que esta nueva generación estaría ultimando los últimos detalles para realizar su entrada al mercado, con un diseño modular y unos componentes de última generación.

Según una diapositiva filtrada por Ice Universe en la red social china Weibo, este mini-PC se presentará un ordenador de escritorio compacto con un procesador Intel de duodécima generación basado en la arquitectura Alder Lake y unos gráficos discretos no especificados.

Así pues, en esta imagen compartida podemos ver las principales especificaciones de este ordenador, que llegará disponible bajo varias opciones de procesadores a elegir entre los Intel Core i5 y Core i7 de 12ª generación, así como opciones de GPU con 8GB, 12GB o 16GB de memoria GDDR6.

Por otra parte, todavía no está claro cual será esta GPU discreta a la que se hace mención, pudiendo no sólo tratarse de las gráficas de NVIDIA o AMD, sino de las propias fabricadas por Intel. Durante los últimos años, hemos visto como los gráficos integrados de la compañía se han vuelto mucho más potentes, pasando Intel ha fabricar sus propias GPUs. Y es que dado que este mini PC mantiene un enfoque «entusiasta» en lugar de otras nomenclaturas como «extreme», es posible que finalmente se opte por un dispositivo íntegramente basado en las tecnologías de la compañía.

De hecho, una de las posibles explicaciones de por qué estas gráficas del Intel NUC 12 Enthusiast aparecen todavía sin especificar, podría venir de que todavía no hayan sido oficialmente anunciadas, apuntando a los próximos gráficos Intel Xe DG2.

En cuanto al resto de especificaciones filtradas, podemos ver la compatibilidad con hasta 64 GB de memoria DDR4-3200 de doble canal, la presencia de puertos HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 y Mini DisplayPort 2.0, dos puertos Thunderbolt 4, seis puertos USB 3.1 y dos USB 2.0, y una conectividad inalámbrica basada sobre WiFi 6E y Bluetooth 5. Además, como ya es costumbre, contaremos con un soporte que nos permitirá usar el sistema en ambas posiciones vertical y horizontal.

No hay información sobre su precio o fecha de lanzamiento, pero dado que no se espera que los chips Intel Alder Lake de duodécima generación se envíen hasta finales de este año, lo más probable es que no veamos la Intel NUC 12 Enthisiast hasta finales de este año o comienzos de 2022.