A menos de dos semanas de que Samsung presente oficialmente la nueva generación de sus smartphones plegables Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3, estos teléfonos vuelven a convertirse en el centro de atención y las filtraciones, en esta ocasión volviendo a centrarse en sus precios.

Y es que tal y como vimos hace ya unos meses, una de las grandes premisas de estos terminales era que tanto el Galaxy Z Fold3 como el Galaxy Z Flip3 costarían considerablemente menos que sus modelos del año pasado, llegando a reducir su precio en hasta un 20%. Sin embargo, ahora el filtrador Snoopy (@_snoopytech_) ha compartido los que asegura serán los precios finales de ambos terminales a nivel de un minorista europeo, por desgracia, desvaneciendo estas prometedoras expectativas.

Comenzando por el smartphone plegable original de la compañía, no encontramos con que el modelo base del Galaxy Z Fold3, equipado con 256 GB de almacenamiento interno, alcanzaría la friolera de 2.009 euros, aumentados ligeramente hasta los 2.099 euros para la versión de 512 GB. Unos precios no sólo lejos de lo anteriormente avanzado, sino que superarían notablemente incluso los precios de los Galaxy Z Fold 2, independientemente de la conversión de moneda en los diferentes mercados.

Z Fold3 Prices for Europe 256GB = 2009€ 512GB = 2099€ #SamsungUnpacked #ZFold3 pic.twitter.com/xIikVJYJ5k

Z Flip3 Prices for Europe:

8/128GB is 1029€

8/256GB is 1109€#GalaxyUnpacked #ZFlip3 pic.twitter.com/fTCrgn0Few

— Snoopy (@_snoopytech_) July 31, 2021