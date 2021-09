ASUS Vivobook Pro X16, análisis: ASUS reinventa la rueda

El pasado 31 de agosto, la compañía taiwanesa celebró un evento donde presentó el ASUS Vivobook Pro X16, un portátil profesional que se dirige a los creadores de contenido que quiera disfrutar de un buen rendimiento en todos los frentes, y sin tener que renunciar, por ello, a un diseño elegante, un peso contenido y una buena autonomía.

Gracias a ASUS España, hemos tenido la oportunidad de probar el ASUS Vivobook Pro X16 durante varios días, y por fin estamos preparados para contaros cómo ha sido nuestra experiencia con este nuevo portátil profesional que, en el fondo, tiene un matiz «gaming» que es imposible pasar por alto.

No me entendáis mal, el ASUS Vivobook Pro X16 es un equipo elegante y con un marcado carácter profesional, pero al mismo tiempo tiene un marcado toque gaming que emana, principalmente, de su GeForce RTX 3050 Ti Mobile, una solución gráfica que está preparada para dar lo mejor de sí tanto con aplicaciones profesionales como con juegos.

A nivel de hardware, el ASUS Vivobook Pro X16 es, como vamos a ver en las próximas líneas, una auténtica joya. Su calidad de construcción y su diseño también rayan a un nivel sobresaliente, y ASUS ha cuidado al máximo el sistema de refrigeración para conseguir un rendimiento elevado y estable, sin grandes fluctuaciones, algo que, normalmente, ocurre cuando se producen problemas de temperatura o de gestión del TDP disponible.

No quiero extenderme más, hay muchas cosas interesantes que leer, así que ponemos punto y final a la introducción y nos zambullimos de lleno a ver las claves más importantes del ASUS Vivobook Pro X16. Como siempre, poneos cómodos que tenéis una lectura interesante, y larga, por delante.

ASUS Vivobook Pro X16: Primer vistazo

El ASUS Vivobook Pro X16 estrena un importante cambio de diseño que se deja notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja. La versión que hemos analizado viene en color negro, pero también está disponible en blanco. Personalmente, me gusta más el color negro ya que, en general, me resulta más elegante, y creo que se ajusta mejor al público que tiene como objetivo, aunque entiendo que esto es, al final, una cuestión de gustos, y que habrá quien lo prefiera en blanco.

En este equipo, predominan las líneas marcadamente angulosas y un carácter bastante clásico aunque, como hemos dicho, está preparado para ofrecer una buena experiencia en juegos, y es totalmente compatible con DirectX 12 Ultimate, gracias a su GeForce RTX 3050 Ti Mobile, que está equipada con 4 GB de memoria gráfica y tiene un TGP de 50 vatios.

Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, y la solidez que presenta el ASUS Vivobook Pro X16 es sobresaliente. El aluminio se deja notar en todas las superficies, y nos deja ese toque premium que tanto nos gusta. Podríamos pensar que, al tratarse de un portátil de 16 pulgadas su tamaño es bastante grande y que resulta, además, muy pesado, pero nada más lejos de la realidad. ASUS ha ajustado los bordes de la pantalla para conseguir una relación pantalla-cuerpo del 86%, y ha afinado la configuración interna para mantenerlo por debajo de los 2 kilogramos.

Para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece un portátil de 16 pulgadas, la compañía taiwanesa ha integrado un teclado completo en el ASUS Vivobook Pro X16, lo que significa que este viene con un pad numérico situado justo en el extremo derecho. Este detalle será muy importante para ciertos perfiles profesionales, ya que puede ayudar a agilizar determinadas tareas y ciertas cargas de trabajo, y lo mejor es que no ha tenido que comprometer el tamaño de las teclas. En el botón de encendido viene integrado un lector de huellas dactilares.

En general, el teclado transmite una sensación de amplitud realmente única, y la terminación en diferentes tonos nos ayuda a ubicar con más facilidad las diferentes teclas que lo conforman. Y hablando de las teclas, estas tienen un recorrido por pulsación de 1,35 mm y sí, cuentan con retroiluminación en color blanco regulable en intensidad.

Por lo que respecta a la almohadilla táctil, esta se sitúa en posición central, justo debajo del teclado, tiene un tamaño bastante generoso y cuenta con una función única, la ASUS DialPad, una «rueda» virtual que podemos activar y desactivar con un simple toque en la esquina superior derecha de la almohadilla táctil, y que nos permitirá acceder a un conjunto de funciones únicas, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

La pantalla es, sin duda, uno de los elementos más importantes, y más atractivos, del ASUS Vivobook Pro X16. El modelo que hemos podido analizar monta un panel OLED de 16 pulgadas en formato 16:9 que tiene una resolución de 3.840 x 2.400 píxeles, y se integra, como hemos adelanto, en un chasis con unos bordes muy delgados. La calidad de imagen que ofrece es tan buena que, desde el momento en el que llegamos al escritorio de Windows 10 Pro, nos damos cuenta de que no estamos ante un portátil profesional más. Justo en el borde superior vemos una cámara compatible con Windows Hello que, además, podemos bloquear por completo deslizando el obturador integrado.

El ASUS Vivobook Pro X16 tiene certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810H, lo que quiere decir que está preparado para aguantar golpes, choques, caídas, vibraciones, humedades altas y temperaturas muy elevadas, así como temperaturas muy bajas. Esta certificación es toda una garantía de fiabilidad.

ASUS Vivobook Pro X16: Especificaciones clave

Pantalla de 16 pulgadas de tipo OLED con resolución de 3.840 x 2.400 píxeles a 60 Hz, formato 16:10. Certificación TÜV Rheinland, validación Pantone, proporción cuerpo-pantalla del 86%.

Reproducción del 100% del espectro de color DCI-P3, 133% del espectro de color sRGB, contraste de 1.000.000:1, 550 nits de brillo y tasa de respuesta de 0,2 ms. Ángulos de visión perfectos en 178 grados.

APU AMD Ryzen 7 5900HX (Zen 3) con 8 núcleos y 16 hilos a 3,3 GHz-4,6 GHz, modo normal y turbo.

GPU integrada Radeon RX Vega 8 con 512 shaders a 2.100 MHz.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 3050 Ti con 2.560 shaders, 80 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 80 núcleos tensor, 20 núcleos RT, bus de 128 bits, frecuencia de 735 MHz-1.035 MHz, modo normal y turbo, 4 GB de memoria GDDR6 a 11 GHz y TGP de 50 vatios.

32 GB de memoria RAM a 3.200 MHz en doble canal.

SSD de alto rendimiento PCIE Gen3 x4 de 1 TB de capacidad.

Conectores: USB 3.2 Type-C Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-A, dos USB 2.0 Type-A, salida HDMI 1.4, ranura para microSD y jack de 3,5 mm (entrada y salida de audio).

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.

Windows 10 Pro de 64 bits como sistema operativo.

Cámara frontal con obturador físico. Compatible con Windows Hello.

Lector de huellas dactilares.

ASUS DialPad integrado en la almohadilla táctil.

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación. Incluye pad numérico, y tiene un recorrido por pulsación de 1,35 mm.

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación. Incluye pad numérico, y tiene un recorrido por pulsación de 1,35 mm. Incluye las tecnologías ASUS Wi-Fi Master, Clear Voice Mic (reduce el ruido), ClearVoice Speaker (filtra el ruido ambiental).

Altavoces Harman Kardon.

Micrófono de matriz integrado.

Incluye chip TPM (está preparado para actualizar a Windows 11).

Chasis en aluminio.

Sistema de refrigeración ASUS IceCool Plus de doble ventilador con dos caleoductos.

Batería de 96 Wh.

Certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Medidas y peso: 360,5 x 259 x 18,9 mm, 1,95 kilogramos.

ASUS Vivobook Pro X16: Nuestra experiencia

Nada más sacarlo de la caja, el ASUS Vivobook Pro X16 deja claro que es un portátil premium. Las sensaciones que transmite al tacto son fantásticas, y presenta una solidez total en todos sus puntos clave, incluida la bisagra. Una vez que lo encendemos, nos encontramos con una impresionante pantalla OLED en formato 16:10 con resolución de 3.840 x 2.400 píxeles que es perfecta para trabajar.

La nitidez de la pantalla, los ángulos de visión y la reproducción del color son sublimes, de hecho tengo claro que el ASUS Vivobook Pro X16 monta uno de los mejores paneles que he tenido la oportunidad de probar hasta el momento, y esto es mucho decir, la verdad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el formato 16:10 puede dar problemas en algunos juegos, de hecho en las pruebas de rendimiento Red Dead Redemption 2 solo ha funcionado en 3.840 x 1.620 píxeles. Con todo, la experiencia ha sido óptima en la mayoría de los títulos.

El teclado tiene un tacto muy bueno, es amplio y ofrece una experiencia de uso sobresaliente, tanto que, de hecho, no me costó acostumbrarme a su bajo recorrido por tecla, algo que, la verdad, me sorprendió bastante. Obviamente mi velocidad de escritura mejoró conforme pasaban las horas, pero pude escribir bastante rápido, y sin cometer errores, desde que encendí el ASUS Vivobook Pro X16.

Lo mismo aplica a la almohadilla táctil. Está bien posicionada, tiene un tamaño adecuado y ofrece una precisión tan buena que roza la perfección. En la esquina superior derecha tenemos la función de activación del ASUS DialPad, una ruedecita táctil integrada que nos aparecerá en la parte derecha de la almohadilla, y que podremos utilizar para ajustar el volumen y el brillo en Windows 10. La ASUS DialPad también tiene soporte en múltiples aplicaciones profesionales, incluyendo, como no, la suite Photoshop de Adobe. Estas son sus claves más importantes:

Perfiles adaptables para aplicaciones de terceros.

Control práctico de múltiples parámetros.

Soporte en múltiples aplicaciones creativas.

Permite un control del pincel eficiente y preciso.

Compatible con Surface Dial.

Navegaciones fluidas y eficientes.

En cuanto al rendimiento general del equipo no me he llevado ninguna sorpresa, Windows 10 va tan fluido que los tiempos de encendido y de apagado son mínimos, la ejecución de aplicaciones básicas, y la apertura de numerosos archivos y carpetas, es instantánea. Sí, el ASUS Vivobook Pro X16 hace que Windows 10 «vuele», y también ejecuta juegos y aplicaciones profesionales con gran rapidez, gracias a su procesador de 8 núcleos y 16 hilos con un alto IPC, a su generosa cantidad de memoria RAM y a su SSD de alto rendimiento.

Como anticipamos, la GeForce RTX 3050 Ti Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro X16 utiliza una GPU Ampere de última generación, lo que significa que tiene hardware dedicado para acelerar trazado de rayos, y también dispone de hardware especializado en inteligencia artificial. Los núcleos tensor se ocupan de sacar adelante el trazado de rayos, y los núcleos tensor se centran en el DLSS de segunda generación, un algoritmo de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen puede llegar a triplicar el rendimiento.

Dicha GPU también es compatible con la tecnología Resizable BAR, que permite a la CPU acceder a toda memoria gráfica. Esto permite, en algunos casos, mejorar de forma considerable el rendimiento. La GeForce RTX 3050 Ti Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro X16 no es la más potente de su clase, ya que tiene un TGP de 50 vatios, y esto se deja notar en sus frecuencias de trabajo (la memoria GDDR6 funciona, de hecho, a 11 GHz), pero esto tiene una ventaja, y es que permite un mayor equilibrio en términos de consumo y de calor generado, y como vamos a ver a continuación es capaz de ofrecer, a pesar de todo, un buen rendimiento.

El ASUS Vivobook Pro X16 nos ha dejado una primera impresión muy buena en todos los sentidos, pero todavía quedan muchas cosas por ver, así que vamos a pasar al siguiente apartado, donde veremos el rendimiento del equipo en pruebas profesionales y sintéticas, y más adelante continuaremos con el rendimiento en juegos.

ASUS Vivobook Pro X16: Rendimiento en pruebas sintéticas y profesionales

El ASUS Vivobook Pro X16 es un equipo que se dirige, según nos confirmó ASUS, a creadores de contenido que estén empezando en el mundillo, o que ya se dediquen a ello de forma profesional, pero de una manera más casual. Esto podría hacernos creer que el ASUS Vivobook Pro X16 no es capaz de ofrecer un nivel de rendimiento realmente bueno con cargas de trabajo exigentes, pero nada más lejos de la realidad, como vamos a ver a continuación.

Es importante tener en cuenta, además, que la GeForce RTX 3050 Ti Mobile que monta este equipo es compatible con el ecosistema NVIDIA Studio, y que por tanto ofrece un valor muy importante trabajando con numerosas aplicaciones profesionales. En este sentido, tampoco debemos olvidar que varias de esas aplicaciones están preparadas para aprovechar su hardware especializado, los núcleos tensor y núcleos RT, para ofrecer un mayor rendimiento, y reducir el tiempo necesario para completar determinados proyectos.

Empezamos con las pruebas de rendimiento sintéticas para tener un primer vistazo de lo que es capaz de ofrecer el ASUS Vivobook Pro X16. En CPU-Z, vemos que el Ryzen 7 5900HX ofrece un excelente rendimiento, tanto en monohilo como en multihilo. Esto quiere decir que este chip está preparado para ofrecer un desempeño perfecto incluso trabajando con aplicaciones que requieran de un alto nivel de paralelizado, gracias a su alto IPC y a sus 8 núcleos y 16 hilos.

Su buen rendimiento CPU se reafirma en Cinebench R23, donde consigue unas puntuaciones tan buenas en monohilo y en multihilo que se coloca en lo más alto de su categoría.

Pasamos ahora a ver el rendimiento del SSD integrado. Es un modelo PCIE Gen3 x4 de 1 TB que, como vemos en la prueba CrystalDiskMark, raya a un gran nivel, de hecho es uno de los resultados más altos que hemos obtenido hasta el momento en un portátil equipado con una unidad de este tipo. Las temperaturas también rayan a un gran nivel, ya que se mantienen en la franja de los 50 grados.

En las imágenes de GPU-Z podemos ver las especificaciones de las GPUs que monta el ASUS Vivobook Pro X16, la Radeon RX Vega integrada junto al procesador, y la tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 3050 Ti Mobile, así como sus temperaturas y consumos en reposo.

Nos lanzamos ahora a ver los resultados que consigue este equipo en diferentes pruebas profesionales, y empezamos con V-Ray, un motor de renderizado que se utiliza como extensión en algunas aplicaciones de gráficos computacionales tan importantes como 3DS Max, Maya, SketchUp y Nuke. En V-Ray GPU RTX, una prueba que aprovecha los núcleos RT de la GeForce RTX 3050 Ti Mobile (versión de 50 vatios), vemos que obtiene una puntuación de 619, un valor que no está nada mal, ya que una RTX 3070 Mobile de 95 vatios alcanza los 1.501 puntos.

En V-Ray CUDA consigue 487 puntos, un poco menos de la mitad que esa RTX 3070 Mobile de 95 vatios que estamos utilizando como referencia para contextualizar los datos de rendimiento. Finalmente, en la prueba dedicada a la CPU, el Ryzen 9 5900HX consigue 9.067 puntos, un resultado fantástico que confirma lo que ya hemos dicho, que el procesador es capaz de ofrecer un rendimiento de primer nivel.

Nos vamos ahora a Octane Bench. En esta prueba, con la aceleración RTX activada, se mantiene la misma tónica que habíamos visto anteriormente, la GeForce RTX 3050 Ti Mobile rinde alrededor de un 50% menos que una RTX 3070 Mobile. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que aquella tiene un TGP de apenas 50 vatios.

En otras pruebas, como BaseMark GPU y PassMark, registra unas puntuaciones de 4.988 y 5.207,7 puntos. En la primera, ese valor es también la mitad del resultado que obtiene una RTX 3070 Mobile, y en la segunda prueba podemos ver que el ASUS Vivobook Pro X16 destaca especialmente por el buen rendimiento de su CPU y de su SSD, aunque la memoria y la GPU también puntúan «en verde».

Terminamos la ronda de pruebas profesionales y sintéticas con Blender. Hemos activado la tecnología OptiX, que utiliza los núcleos RT de la GeForce RTX 3050 Ti Mobile para reducir notablemente los tiempos de renderizado, y como podemos apreciar los resultados son muy buenos para una tarjeta gráfica de su clase. A efectos comparativos, os recuerdo que una RTX 3070 Mobile con 95 vatios de TGP termina la demo BMW27 en 19 segundos.

ASUS Vivobook Pro X16: Rendimiento en juegos

La GeForce RTX 3050 Ti Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro X16 no lo tiene nada fácil, ya que este portátil utiliza una resolución que no es la ideal para jugar con dicha gráfica, 3.840 x 2.400 píxeles. Sin embargo, he querido pasarle algunas pruebas para que podáis ver el valor que ofrece la tecnología DLSS de segunda generación de NVIDIA.

¿Es capaz una modesta GeForce RTX 3050 Ti Mobile de 50 vatios de mover juegos actuales a esa resolución? La respuesta te sorprenderá, pero es un sí, siempre que ajustemos la calidad gráfica y que utilicemos el DLSS de segunda generación. Los únicos juegos que no pude mover a esa resolución, ni siquiera con el DLSS activado en modo ultra rendimiento, fueron DOOM Eternal y Control, y creo que en ambos casos la culpa fue de la memoria gráfica (los 4 GB se quedaron cortos). Red Dead Redemption 2 simplemente no me daba la opción de ir más allá de 3.840 x 2.160 píxeles.

Los números hablan por sí mismos, y en ellos vemos que incluso Cyberpunk 2077 puede funcionar con fluidez a 3.840 x 2.400 en el ASUS Vivobook Pro X16, gracias al DLSS de segunda generación. Obviamente, el trazado de rayos queda fuera de la ecuación a esa resolución, aunque para demostrarlo quise probar Metro Exodus Enhanced Edition. Dicho título fue demasiado para la GeForce RTX 3050 Ti Mobile a esa resolución, incluso con VRS en 4x, todo en bajo y el DLSS 2.2 en modo ultra rendimiento.

A continuación os dejo un desglose de la configuración exacta de cada juego:

Red Dead Redemption 2 : 3.840 x 2.160 píxeles, calidad alta (optimizada, algunas cosas en ultra, y también en bajo y en medio). DLSS en modo rendimiento.

: 3.840 x 2.160 píxeles, calidad alta (optimizada, algunas cosas en ultra, y también en bajo y en medio). DLSS en modo rendimiento. Outriders : 3.840 x 2.400 píxeles, calidad media y DLSS en modo ultra rendimiento.

: 3.840 x 2.400 píxeles, calidad media y DLSS en modo ultra rendimiento. Metro Exodus Enhanced Edition : 3.840 x 2.400 píxeles, calidad baja, RTX en medio, VRS 4x, DLSS en modo ultra rendimiento.

: 3.840 x 2.400 píxeles, calidad baja, RTX en medio, VRS 4x, DLSS en modo ultra rendimiento. Death Stranding : 3.840 x 2.400 píxeles, calidad media, DLSS en modo ultra rendimiento.

: 3.840 x 2.400 píxeles, calidad media, DLSS en modo ultra rendimiento. Control : 2.560 x 1.440 píxeles (injugable a 3.840 x 2.400), calidad alta, DLSS en modo calidad.

: 2.560 x 1.440 píxeles (injugable a 3.840 x 2.400), calidad alta, DLSS en modo calidad. Cyberpunk 2077 : 3.840 x 2.400 píxeles, calidad baja (texturas en ultra y NPCs al máximo), DLSS en ultra rendimiento.

: 3.840 x 2.400 píxeles, calidad baja (texturas en ultra y NPCs al máximo), DLSS en ultra rendimiento. DOOM Eternal: 2.560 x 1.600 píxeles (injugable a 3.840 x 2.400), calidad alta (sombras en medio por falta de memoria VRAM), DLSS en modo calidad.

ASUS Vivobook Pro X16: Temperaturas, frecuencias máximas y autonomía

Gracias a su buen diseño y a su acertado sistema de refrigeración, el ASUS Vivobook Pro X16 es capaz de funcionar sin mostrar ningún tipo de problema de temperatura, ni siquiera cuando trabaja a plena carga. En este sentido, es importante tener en cuenta que los modos turbo del procesador y de la tarjeta gráfica hacen que, en algunos casos, registremos picos de temperatura elevados, pero esto es alto totalmente normal.

En el caso del Ryzen 9 5900HX, este tiene un arranque que logra un rendimiento pico muy elevado, y también una temperatura muy alta. Sin embargo, cuando toca ese pico de 91 grados empieza a ajustar el rendimiento a la baja para reducir el calor, y se estabiliza en la franja de los 85 grados (trabajando a plena carga, es decir, con un 100% de uso). Por lo que respecta a la GeForce RTX 3050 Ti Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro X16, el consumo ronda entre los 45 y los 50 vatios, y sus frecuencias de trabajo oscilan entre estos tres valores:

Frecuencia mínima: 735 MHz.

Frecuencia media: 1.510 MHz.

Frecuencia máxima: 1.770 MHz.

Por lo que respecta a la autonomía, el ASUS Vivobook Pro X16 registró un máximo de casi 13 horas en la prueba MobileMark 2018, una cifra muy buena para un equipo de 16 pulgadas que monta una configuración de hardware tan potente. Obviamente, si utilizamos el equipo para jugar o para trabajar con aplicaciones exigentes, esa autonomía se reducirá de forma considerable.

Notas finales: El ASUS Vivobook Pro X16 ofrece un valor sólido

Tanto en términos de diseño como de calidad de construcción, el ASUS Vivobook Pro X16 posiciona en lo más alto de su gama. Elegante, con un chasis en aluminio, unas líneas angulosas que le confieren un perfil atemporal y equipado con un teclado en diferentes tonos que rompe, de forma discreta, con la sobriedad y la elegancia que le da el color negro que viste toda la carcasa. ASUS no ha dado puntada sin hilo en este portátil, y ha hecho un excelente trabajo en general.

La pantalla recibe un merecido sobresaliente, de hecho es, junto con el Ryzen 9 5900HX y el SSD, una de las mejores cosas del ASUS Vivobook Pro X16. Los ángulos de visión son perfectos, la reproducción del color es fantástica, la viveza del panel OLED se deja notar desde el primer momento, y el formato 16:10, unido a su resolución de 3.840 x 2.400 píxeles, nos permitirán disfrutar de una experiencia de trabajo soberbia con cualquier aplicación.

El rendimiento raya, como hemos podido ver, a un gran nivel, tanto que el ASUS Vivobook Pro X16 es capaz de mover incluso juegos de última generación manteniendo la resolución de 3.840 x 2.400 píxeles, aunque eso sí, gracias a la magia del DLSS de segunda generación, que se ejecuta en los núcleos tensor de la GeForce RTX 3050 Ti. Por su parte, el SSD ofrece un desempeño tan bueno que es uno de los mejores que hemos visto en un portátil.

La experiencia que ofrecen el teclado y la almohadilla táctil completan un valor excelente que se ve rematado por la ASUS DialPad, un añadido interesante con el que la compañía taiwanesa se ha atrevido a «reinventar la rueda». Por desgracia, no conocemos el precio de venta que tendrá en España esta versión del ASUS Vivobook Pro X16, así que no puedo darle contexto en valor precio-prestaciones. No obstante, por diseño, hardware y prestaciones es, sin incluir el precio en la ecuación, de los mejores equipos que he probado dentro de su clase.