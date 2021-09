Explotando al máximo su utilidad, muchos de nosotros tenemos un familiar, amigo o conocido que de vez en cuando nos sorprende en WhatsApp respondiéndonos con un mensaje de voz en lugar de texto. Sin embargo, no siempre estamos en situación de poder escuchar estos mensajes, rompiendo el flujo de la propia conversación.

Y es que siendo una de las grandes ausencias de la aplicación, teniendo que recurrir hasta ahora a aplicaciones externas de terceros, parece ser que las cosas finalmente están cambiando, ya que WhatsApp está trabajando actualmente en la futura integración de su propia herramienta transcripción de mensajes de voz.

Descubierta y compartida por WABetaInfo en la última versión de pruebas de la aplicación, esta función crearía una pequeña ventana superpuesta en la que podríamos ver toda la conversación transcrita en pequeñas líneas de texto divididas según la marca de tiempo del audio, lo que a su vez nos permitirá localizar el segundo exacto en caso de que detectemos algún error o queramos escuchar alguna frase en concreto.

Por desgracia la información sobre las capacidades de esta función todavía es algo escasa, con la única muestra de una frase sencilla en un audio de pruebas de apenas seis segundos. Aunque sí que podemos ver algunos detalles sobre las implicaciones de su uso.

Cuando se transcribe un mensaje por primera vez, la transcripción se guarda localmente en la base de datos de WhatsApp, por lo que no será necesario volver a transcribirlo si desea ver su transcripción más adelante. Y es que la transcripción se realizará localmente en el teléfono del usuario, por lo que Facebook no tendrá acceso a las grabaciones de audio.

Sin embargo, será utilizada por Apple (y muy posiblemente por Android una vez llegue esta función al sistema operativo de Google) para mejorar su tecnología de reconocimiento de voz. No obstante, una de las ventajas que propone esta función es que será totalmente opcional, anónima y privada, por lo que no deberemos preocuparnos por que se filtren los contenidos de las mismas, y mucho menos si no llegamos a activar la función.

Variando ligeramente con el procedimiento de algunas de sus funciones pasadas, se espera que WhatsApp implemente esta función de manera previa para iOS, aunque tratándose de una funcionalidad actualmente en desarrollo, por el momento no se sabe cuándo comenzará a implementarse la función en una versión final disponible para los usuarios, pudiendo desplazarse entre semanas o incluso meses.