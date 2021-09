Los efectos postsentencia en el caso que enfrentaba a Apple y Epic Games se siguen sintiendo, especialmente en la parte que mordió el polvo con mayor intensidad, véase las reclamaciones de la desarrolladora de videojuegos que quedaron en el aire. Y el altavoz de dichos efectos no es otro que el de siempre, el mismo CEO de Epic Games Tim Sweeney, que ahora denuncia -por redes sociales, no le queda otra- la nueva situación.

En resumen, el juicio se llevó a cabo, las consideraciones de ambas partes fueron tenidas en cuenta y finalmente la juez dictaminó en gran medida en contra de Epic Games, pero dando también un golpe a Apple que puede marcar un antes y un después en la estricta estrategia de usura que la compañía de Cupertino lleva practicando desde siempre. En el caso de Epic Games, lo que más parece escocerles es que sigue sin ser aceptado en la App Store de Appe.

«Fortnite permanecerá en la lista negra del ecosistema de Apple hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales, un proceso que podría durar hasta cinco años», denunciada el CEP de Epic Games, Tim Sweeney, a través de su cuenta en Twitter, compartiendo además el documento enviado por Apple con la confirmación de dicho extremo. O lo que es lo mismo, se va a quedar fuera de los muros de Apple durante mucho más tiempo del esperado.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021