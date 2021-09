Apagón de Internet: ¿Qué es? ¿Me afecta?

Durante las últimas horas, algunos medios de comunicación generalistas han empezado a hablar del apagón de Internet… bueno, como si fuera uno de los siete sellos del Apocalipsis. Nada nuevo bajo el sol, en realidad, ya lo hemos vivido en ocasiones anteriores (en algunas con más razón, en otras con menos) pero siempre desde el amarillismo más seductor e insidioso. Claro, vende más decir «Un meteorito rozará la Tierra, vamos a morir» que «Un meteorito pasará relativamente cerca de la Tierra, no hay peligro».

En algunos casos, incluso, he visto alusiones al apagón de Internet, en las que ni siquiera se explica en qué consiste, por qué va a ocurrir y, lo más importante, quienes se verán afectados por el mismo. Así, creo que lo mejor es evitar sensacionalismos, empezar diciendo que la lista de dispositivos-software es conocida y que en muchos casos el problema se puede resolver con una simple actualización de software y que, en algunos casos, hablamos de dispositivos y sistemas operativos que ya peinan canas, y solo canas.

Dispositivos afectados por el apagón de Internet

Dispositivos con Android Gingerbread 2.3.6 o anteriores.

Dispositivos con iOS 9 o anteriores.

Dispositivos con el OS de Blackberry versión 10.3.2 o anteriores.

Ordenadores con Windows XP Service Pack 2 o anteriores.

Ordenadores con MacOS 10.12.0 o anteriores.

Consolas PlayStation 3 con el firmware 5.0 o anteriores.

Consolas Nintendo 3DS.

Como puedes comprobar, hablamos en general de dispositivos que ya tienen unos años, y con versiones bastante antiguas de sus sistemas operativos. Es decir, que los usuarios de los mismos todavía tienen unas horas para actualizar los OS de los mismos a versiones superiores a las indicadas en la lista superior, y el apagón de Internet dejará de tener efectos para ellos. Es importante ser rápidos, eso sí, especialmente si dicha actualización solo se puede llevar a cabo online pues, de lo contrario, cuando decaiga el certificado del que dependen, ya no podrán conectarse a Internet.

Y es que esa es la razón por la que se va a producir el apagón de Internet. Todos los sistemas operativos de los dispositivos afectados emplean un certificado raíz (un tipo de certificado emitido por las propias entidades certificadoras y que cuenta con un papel clave para garantizar la seguridad de las comunicaciones) antiguo de Let’s Enrypt, y que dejará de ser válido en las próximas horas. Así, el apagón se producirá porque todos los dispositivos que emplean ese certificado para validar el cifrado de las conexiones, ya no podrán hacerlo. El certificado en cuestión es el identificado como IdentTrust DST Root CA X3

Si cuentas con algún dispositivo que se pueda ver afectado por el apagón de Internet, lo que debes hacer es revisar su sistema operativo y, en caso de que sea posible, actualizarlo a una versión que cuente con un certificado raíz más actual. Y en el resto de los casos, es importante tener en cuenta que el dispositivo seguirá funcionando con normalidad, con la única excepción de que no podrá conectarse a Internet. Que es un fastidio, sí, pero no es que los dispositivos vayan a quedar inutilizado, como también he podido leer por ahí.