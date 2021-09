Twitch da un salto de gigante para mejorar los chats

Hay días en los que hablo bien de Twitch, y días en los que hablo mal de Twitch. Y es que, esto es algo que ya he comentado en más ocasiones, es un servicio que me gusta, que me gusta mucho, y que creo que ha sido el principal artífice de una nueva vía de comunicación y creación de contenidos. No estoy diciendo, claro, que hayan inventado los directos, pero sí que han sabido crear una plataforma muy bien pensada, y que ha fomentado la proliferación de este modelo.

Hoy toca hablar bien de Twitch, es más, probablemente sea el día que más ganas tengo de hacerlo, y es que la compañía ha anunciado, en su blog, una nueva medida que permitirá a los streamers establecer una más que sólida medida de defensa frente a las raids de odio, un problema cada vez más serio de la plataforma, y que llevó a streamers y usuarios de Twitch a llevar a cabo la primera huelga que ha experimentado la plataforma.

La medida no es otra que proteger los chats, haciendo que sea posible limitar la participación en los mismos solo ha usuarios que hayan validado sus cuentas de Twitch mediante correo electrónico y/o teléfono móvil. Para este fin, los streamers tendrán que acceder a su panel de control de moderación y, en el mismo, encontrarán el nuevo apartado:

En el mismo, como puedes comprobar, puedes seleccionar si deseas que sean obligatorias una o las dos validaciones, así como realizar un ajuste fino de cada uno de los filtros, seleccionado si quieres que se apliquen sin excepción o, por el contrario, si quieres permitir que los usuarios con cierta antigüedad, tan sea en Twitch en general o en tu canal en particular, estén exentos de tener que cumplir las reglas que estás definiendo.

Adicionalmente, en la parte inferior encontrarás unos recuadros con los que puedes excluir a suscriptores, VIPs y moderadores de tener que cumplir esas condiciones, y bajo el mismo también un botón con el que podrás adoptar, en un solo click, la política de seguridad recomendada por la plataforma. No es la que ofrece el máximo nivel de seguridad, sino la que busca el equilibrio entre un chat seguro, pero en el que no se limite demasiado la participación de nuevos usuarios. En la parte superior, verás un indicador del nivel de seguridad con la configuración actual.

¿Es esta la solución perfecta? No, evidentemente puede acabar con las raids de odio en Twitch, y seguramente disuadirá a los usuarios verificados con su número de teléfono de participar en las mismas, pero aún cabe la posibilidad de que algunos sí que lo hagan. Aún así, el principal efecto colateral es que usuarios que no puedan o quieran validar sus cuentas por razones de lo más diversas, pueden ver limitadas sus posibilidades de participar de manera activa en la plataforma.

Aún así, sí que demuestra que Twitch se ha tomado muy en serio el problema, que quiere acabar con la toxicidad en la plataforma y que se preocupa de veras por sus streamers. Y lo mismo que con otros asuntos no he dudado en mostrarme crítico con la plataforma, hoy no puedo más que elogiar este paso, al tiempo que espero que, de esta manera, las raids de odio en Twitch pasen a ser cosa del pasado.