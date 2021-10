Ya puedes activar el soporte de RSS en Chrome

Están de vuelta los RSS en Chrome y a diferencia de cuando nos hicimos eco de esta función hace unos cuantos meses, su activación está ya disponible para todos los usuarios del navegador de Google, que en la práctica es casi todo el mundo porque, ojo, no hablamos de PC, sino de móvil. De Android, concretamente.

Así, no importa que no uses Chrome en tu teléfono Android, porque seguro que lo tienes instalado por ahí. Otra cosa es que te interese esto de usar RSS en Chrome, y es que si usas otro navegador no tiene mucho sentido: hazte mejor con un lector de RSS para móvil, que los hay y muy buenos, y no necesitas nada más.

Ahora bien, si usas Chrome en Android y además te interesa usar RSS en Chrome, entonces presta atención a lo que sigue. Y aunque me refiero al tema como RSS en Chrome, porque no me atrevo a llamarlos lector de RSS en Chrome, un poco de eso sí tiene, obviamente. Sin embargo, esto va en realidad de Google Discover en Android.

Cómo activar los RSS en Chrome

Como ya te explicamos en su momento, el regreso de los RSS en Chrome consiste en poder agregar sitios concretos a Google Discover… o mas bien, a una nueva sección de Google Discover llamada «Siguiendo»; solo en Android, cabe repetir. El proceso es sencillísimo:

Abre el menú del navegador cuando estés en un sitio que te guste, por ejemplo este, y abajo del todo verás una opción que no tiene pérdida: el nombre del sitio acompañado por el botón de «+ Seguir«. Revisa el apartado de «Siguiendo» en la página de nueva pestaña de Chrome. Adicionalmente podrás gestionar los sitios que sigues desde las opciones de Google Discover en Android.

¿Todavía no ves esa la opción para seguir a sitios por RSS en Chrome? Eso es porque comienza a extenderse ahora entre los usuarios de la versión estable del navegador, según ha dado a conocer la directora de ingeniería de Chrome y tardará un tiempo en alcanzar a los muchísimos millones de usuarios de Chrome en Android en todo el mundo.

Si no quieres esperar, puedes activar ya el soporte de RSS en Chrtome a través de las opciones ocultas del navegador: entra en: «chrome://flags/#web-feed» (sin las comillas) y habilita (Enabled) la función. Puees estar tranquilo, porque no supone ningún riesgo para la estabilidad de Chrome y puedes desactivarlos (Disabled) en cualquier momento.

Nadie asestó un golpe tan duro a los RSS como Google cuando cerró Reader, por lo que la reintegración de los RSS en Chrome, aunque sea de tapadillo, es un hecho digno de mención. Dicho lo cual, hay aplicaciones dedicadas que valen mucho más la pena, incluso a modo de servicio: Feedly o Inoreader son dos buenos ejemplos de ello, por lo que te animamos a echarles un vistazo.