La exclamación es mía. La pregunta es de Adi Robertson, editora de The Verge. Cuenta cómo hubo un tiempo en el que todas las noticias las recibía a través de su lector RSS, que no era otro que el de la gran mayoría, Google Reader. Pero el gigante de Internet decidió echar el cierre hace más de cuatro años y nada volvió a ser igual para este particular método de redifusión web. Fue, en apariencia, una estocada mortal con nombre propio: redes sociales. Si todo está en las redes sociales y además lo está antes que en cualquier otro medio, ¿para qué hacen falta los RSS?

Robertson sigue contando que todavía usa Feedly, convertida desde el mismo ocaso de Google Reader en su alternativa de facto y a día de hoy la referencia más popular de su categoría, con dos problemas: tiene tal cantidad de fuentes agregadas que le es imposible mantener el orden, revisar y organizar la información con la agilidad que le gustaría; y a su vez le resta tiempo para atender otras fuentes de noticias más de esta década, léase Twitter o Reddit. Aun así se resiste a abandonar Feedly, precisamente por la cantidad de información que recibe y almacena ahí y que no está ni en Twitter ni en Reddit.

Por la línea de trabajo de Robertson su caso no es aplicable al de la mayoría de usuarios, es evidente, pero si se me permite, la entiendo perfectamente. La actualidad se cuece ahora sobre todo en Twitter y o estás atento o alguien más rápido te pisa la noticia. El problema con esta premisa, a la que se aferra casi todo periodista, no hablemos ya si se dedica al ámbito tecnológico, es que es falsa. No se sostiene. Y por falsa, es injusta. “Incluso después de todos estos años, me encanta Feedly. Pero ya no se siente como un espacio que organizo. Se siente solo como otra fuente“, comenta Robertson. Ese es, quizás, el meollo de la cuestión.

Así que digamos que, entendiéndolo, no lo comparto. Primero porque a más fuentes, sea cual sea el medio por el que las recibas, más tiempo te va a costar procesarlas. Es de cajón. Segundo porque la excusa de la inmediatez de Twitter se ve lastrada por el anterior punto, lo que en la práctica supone estar todo el día pegado a Twitter. ¿Y qué pasa cuando tienes la noticia y te pones a redactar? Ese tiempo que pierdes produciendo, ¿cómo lo recuperas? Ah, claro: vuelves a Twitter y a revisar el acumulado. ¡Qué pereza!

Pereza, porque a diferencia de cualquier lector RSS moderno, las herramientas de organización que ofrece Twitter son un chiste. Este sería el tercer punto, y es más importante de lo que pudiera parecer en un principio, según veremos más adelante. Pero si hay un factor determinante que distingue a ambos es la naturaleza de cada uno de ellos: RSS es un formato estándar y abierto de fuente web, con soporte por defecto en los principales gestores de contenidos del mercado, mientras que Twitter es una red social privada; solo WordPress representa más de un cuarto de la Web, mientras que el crecimiento de Twitter está estancado.

No obstante, que nadie me entienda mal: Twitter es una gran herramienta para estar pendiente de la actualidad que a uno le interesa. Si además te dedicas a la actualidad, es una herramienta difícil de obviar, porque una declaración desafortunada del personaje de turno te puede dar el titular que estabas buscando. También es cierto que cada vez más organizaciones e individuos la toman como su canal de comunicación pública principal, si bien sus restricciones suelen obligar a incluir el inevitable enlace hacia una página web -que muy seguramente tenga soporte de RSS- y en este aspecto la competencia con Facebook es feroz.

Lo que no es cierto es que las ventajas de Twitter menoscaben la utilidad que aporta un lector RSS moderno a la tarea de recibir, organizar y consumir información. Feedly incorpora opciones de filtrado para mitigar el ruido -contenido no deseado- mucho más potentes que Twitter, más y mejores funciones de organización y colaboración y una comodidad en la experiencia de uso harto superior. Por otra parte, en Twitter no está todo, por lo que después de Twitter irá Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, HackerNews, foros especializados… La lista puede dar miedo.

Total, que para seguir la actualidad en pleno 2017, casi 2018, hay que volver a los métodos de principios de siglo, entrando en multitud de páginas y rebuscando, puesto que no existe ningún medio de carácter universal que lo englobe todo. Sin embargo, sí existe algo muy similar, es de principios de siglo y se llama fuentes web, de las cuales RSS es su representante más destacado. Como he mencionado, se trata de un protocolo estándar con amplio soporte en la Web, de manera que no solo lo vas a encontrar en el típico portal de noticias.

Prácticamente cualquier sitio dinámico que publique en Internet ofrece soporte para RSS, incluyendo por ejemplo podcast o canales de YouTube o Reddit, por lo que de momento eso que te quitas de encima. Antes también lo ofrecía Twitter, pero lo caparon para forzar la visita. Conviene pensar en ello, ahora que tanto debate está generando el tema de la neutralidad en la Red. Informarse en Twitter o Facebook es una opción válida, siempre que no sea la única que se contemple y siempre que no desees que otros con sus propios intereses decidan qué es lo que te interesa a ti.

Sí, yo también recibo actualizaciones de Facebook, Twitter y hasta Google+; de Reddit, YouTube, Flickr, alertas de Google… Pero lo hago en mi cliente de RSS, Inoreader. No es tan popular como Feedly, pero admite fuentes de esas tres redes sociales con limitaciones, que en el caso de Twitter se pueden saltar utilizando listas públicas o privadas. A mí me vale, lo cual no significa que te tenga que valer a ti. No estoy diciendo que uses Inoreader -aunque mi recomendación la tiene- entre otras cosas porque esta particularidad de la que hace gala no es es una característica propia de RSS y estaríamos en las mismas, a expensas de un único proveedor.

Lo que mantengo es que las fuentes web, sean RSS, Atom o cualquier otro formato abierto, adquieren hoy renovada importancia. Por neutralidad y conveniencia. Google lo ha aprendido por las malas y tras liquidar a Reader y que Google+ pinchase, tardó poco en volver a la carga con un Kiosco que no es más que un lector RSS de interfaz visual, parco en opciones y enfocado en el móvil. Más vale tarde que nunca, y más vale que cuanta más gente mejor conserve las buenas costumbres, porque la dichosa neutralidad en Internet depende en cierta medida de elecciones como esta.

Adi Robertson cierra su artículo con una encuesta en la que pregunta a sus lectores si siguen usando RSS, y con más de 8.000 votos a la hora en la que sale publicado esto que estás leyendo, me congratula señalar que la respuesta de más de un 70% de quienes se han molestado en participar es “sí, religiosamente”. No está nada mal, considerando que a pesar de que The Verge tiene más de dos millones de seguidores en Twitter y más de tres millones en Facebook, solo en Feedly acumula casi un millón. Queda esperanza.