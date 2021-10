De igual manera que hemos visto anteriormente con otras herramientas de utilidad, en esta ocasión el buscador de Google acaba de incluir un práctico sintonizador incorporado, que nos permitirá usar cualquier micrófono para funcionar como un afinador de guitarra online completamente gratuito.

De hecho, una de las grandes ventajas de este afinador de Google es que lo podremos usar desde cualquier dispositivo con acceso internet, pudiendo acceder tanto desde la aplicación de Google en móviles y tabletas, como desde el navegador web de cualquier ordenador.

Así lo han compartido desde Android Police, quienes explican que para acceder a esta función, agregada de manera silenciosa durante esta semana, tan solo tendremos que buscar «afinador de Google» en nuestro buscador. Tal y como podemos ver, la interfaz es prácticamente idéntica a la de la mayoría de aplicaciones digitales y afinadores manuales.

Para comenzar a afinar nuestro instrumento musical tenemos que pulsar en el icono del micrófono para que la herramienta comience a escuchar los sonidos (si estamos en el navegador es posible que nos pida permiso para acceder a nuestro micrófono). Tras esto, tan solo tendremos que tocar una cuerda para que la herramienta detecte su tono automáticamente y apunte a la nota a la que estamos buscando, marcándonos si debemos afinar hacia más agudo o grave según sea necesario. Por desgracia, sí que echamos en falta la capacidad de poder seleccionar directamente el tono al que queremos apuntar.

Por otra parte, no nos deja de sorprender el echo de no poder alternar entre la nomenclatura tradicional y la utilizada normalmente para estos instrumentos. No obstante, esto nos permite a su vez afinar otros instrumentos como bajos o violines, para los cuales, que tal y como hemos podido probar, continúan ofreciendo una gran precisión.

Y es que si bien sin duda se trata de una gran ayuda si necesitamos afinar nuestro instrumento durante un apuro, sin duda esta herramienta está lejos de sustituir a los afinadores convencionales, dependiendo demasiado de la calidad del micrófono utilizado, sin una forma de conectar una guitarra eléctrica, y siendo bastante susceptible ante los ruidos ambientales de fondo.