Ha pasado menos de un año desde que empezaron a inflarse los precios de las tarjetas gráficas, pero la verdad es que se nos ha hecho eterno. Echo de menos no poder compartir con vosotros guías de compra como hacía «en los viejos tiempos», y también comparto la impotencia de algunos que no pueden, ni siquiera, comprar una tarjeta gráfica en condiciones recurriendo al mercado de segunda mano porque este maneja también unos precios ridículos.

Cuando se produjo el último pinchazo del Bitcoin, y se confirmaron las medidas de China contra el minado de criptodivisas, los precios de las tarjetas graficas iniciaron una ligera recuperación, y poco a poco se produjo una acumulación de stock que nos hizo pensar que, por fin, habíamos iniciado el lento camino de la normalización. Por desgracia, todo fue un espejismo, bueno, no todo, el stock sigue siendo bueno, y esto me genera algunas dudas que voy a compartir con vosotros en este artículo.

Antes de entrar a ver esas dudas, vamos a revisar los resultados del último análisis de precios de tarjetas gráficas que ha compartido el conocido medio 3DCenter. Como podemos ver en la gráfica adjunta, las tarjetas gráficas GeForce RTX 30 de NVIDIA ha seguido subiendo durante las últimas semanas, y lo mismo ha ocurrido con las Radeon RX 6000 de AMD. El 19 de septiembre, estas se comercializaban con un sobrecoste del 70% y del 74%, respectivamente, cifras que subieron, el pasado 10 de octubre, a un 72% y un 83%.

Graphics Card Prices 🇩🇪🇦🇹 Oct 10, 2021

👉 Availability got little bit better, but prices do not respond.

👉 RDNA2 83% over MSRP (+9PP vs Sept), Ampere 72% over MSRP (+2PP vs Sept).

👉 Looks like current price exaggerations getting cemented.https://t.co/1I65ghqgE7 pic.twitter.com/FykVcrtOl6

— 3DCenter.org (@3DCenter_org) October 11, 2021