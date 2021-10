El gigante estadounidense ha presentado la Corsair iCUE ELITE CPU LCD Display, una pantalla que viene integrada en la nueva generación de kits de refrigeración líquida de Corsair, que supone un avance importante frente a la generación anterior, tanto a nivel de prestaciones como de personalización, y es que, gracias a esa pantalla de 2,1 pulgadas integrada en la bomba, disfrutaremos de todo un mundo de posibilidades.

La Corsair iCUE ELITE CPU LCD Display es, como anticipamos, una pantalla de 2,1 pulgadas integrada en la bomba de un kit de refrigeración líquida. Dicha pantalla tiene una calidad soberbia, ya que utiliza un panel de tipo IPS, funciona a 30 fotogramas por segundo, tiene una resolución de 480 x 480 píxeles, un brillo máximo de 600 cd por metro cuadrado y una profundidad de color de 24 bits. Interesante, ¿verdad? Y además es totalmente personalizable.

Todo lo anterior significa que podremos utilizar esa pantalla para representar desde una simple medición de temperatura, que irá oscilando en tiempo real, hasta GIFs e imágenes con diferentes tipos de efectos. Gracias a su compatibilidad con iCUE el proceso de configuración será muy sencillo, y se integrará a la perfección con todos los periféricos y componentes de Corsair que tengamos.

Si hace poco que compraste un kit de refrigeración líquida Corsair iCUE Elite Capellix, y te ha gustado mucho la Corsair iCUE ELITE CPU LCD Display, no te preocupes, no tendrás que comprar un nuevo kit de refrigeración líquida para poder disfrutar de ella. Corsair ha confirmado que ofrecerá esta pantalla de forma individual, es decir, como un kit de actualización, lo que significa que podremos acoplarla fácilmente al kit de refrigeración líquida que estemos utilizando. En la web oficial dice que el proceso de instalación es muy sencillo, ya que se realiza con cuatro imanes. Los kits Hydro Series no serían compatibles.



Corsair iCUE ELITE CPU LCD Display: De serie en los nuevos Corsair iCUE serie HXXi Elite LCD

La nueva serie de soluciones de refrigeración líquida que ha presentado Corsair está formada por un total de tres modelos diferentes: Corsair iCUE H170i Elite LCD, que integra un radiador de 420 mm y tres ventiladores de 140 mm de la nueva serie Corsair ML RGB ELITE; Corsair iCUE H150i Elite LCD, que utiliza un radiador de 360 mm y viene con tres ventiladores de 120 mm, también de la nueva serie Corsair ML RGB ELITE; y el Corsair iCUE H100i Elite LCD, que tiene un radiador de 240 mm y dos ventiladores de 120 mm de la serie Corsair ML RGB ELITE.

Si queremos comprar la Corsair iCUE ELITE CPU LCD Display y los ventiladores Corsair ML RGB ELITE podremos hacerlo sin ningún problema. Estos últimos estarán disponibles también por separado, y en versiones de 120 mm y 140 mm, tanto en color negro como en color blanco. Esto último es muy importante para aquellos que cuidan al máximo la estética de su PC, y que quieren mantener una tonalidad blanca o negra.

Estos ventiladores utilizan la tecnología Corsair AirGuide para maximizar el flujo de aire, y que cuentan con rodamientos de levitación magnética para reducir el ruido y maximizar la eficiencia. Los modelos de 120 mm tienen una velocidad de giro de entre 450 RPM y 2.000 RPM, mientras que los modelos de 140 mm pueden trabajar en franjas de entre 400 RPM y 1.600 RPM. Corsair ha confirmado también que podremos comprarlos en packs y con diferentes accesorios, incluyendo el iCUE Lightning Node Core.

El Corsair iCUE H170i Elite LCD ya está listado en la web oficial de Corsair con un precio recomendado de 316,90 euros. Los Corsair iCUE H150i Elite LCD y Corsair iCUE H100i Elite LCD también han sido listados, y tienen un precio de 293,90 euros y 257,90 euros, respectivamente, aunque al momento de escribir este artículo se indicaba que todavía no había stock disponible en España. Incluyen un iCUE Commander Core, son compatibles con todos los sockets actuales, y vienen preparados para integrarse sin problemas con el socket LGA1700 que, como sabemos, utilizarán los procesadores Intel Alder Lake-S.

Si estás considerando la compra de una solución de refrigeración líquida todo en uno, pero tienes dudas, te recuerdo que este tipo de componentes no requieren de ningún tipo de mantenimiento, más allá la limpieza de polvo y suciedad propia de cualquier pieza, ofrecen un excelente rendimiento, son bastante silenciosas y, en el caso de los modelos de Corsair, ofrecen cinco años de garantía, tienen una integración total en iCUE, nos permiten disfrutar de la iluminación inmersiva y ponen a nuestra disposición un amplio abanico de opciones de personalización.