El gigante estadounidense acaba de lanzar el Corsair iCUE H150i Elite Capellix, un kit de refrigeración líquida de nueva generación que supone una profunda renovación en términos de diseño, calidad de construcción y de prestaciones.

Estamos ante un movimiento totalmente natural. El sector de las soluciones de refrigeración líquida está muy concurrido, y para mantenerse como uno de los grandes de dicho sector Corsair necesita seguir apostando por la innovación.

Si os habéis fijado en la imagen de portada os habréis dado cuenta de que el Corsair iCUE H150i Elite Capellix tiene un diseño exquisito, y como cabía esperar su calidad de construcción y su rendimiento no se quedan atrás, pero no nos adelantemos, ya hablaremos sobre ello hablaremos más adelante.

Aunque su lanzamiento oficial se ha producido hoy, gracias a Corsair España he tenido la oportunidad de probar una unidad del Corsair iCUE H150i Elite Capellix durante un par de semanas, y hoy, por fin, estoy listo para compartir con vosotros los resultados que hemos obtenido.

Corsair iCUE H150i Elite Capellix: primer vistazo

El Corsair iCUE H150i Elite Capellix es un kit de refrigeración líquida de alto rendimiento que integra un radiador de 360 mm, tres ventiladores Corsair ML120 RGB y cuenta con un sistema de iluminación LED RGB Capellix de alta calidad instalado en el cabezal de la bomba.

Quiero detenerme un momento a hablar de la tecnología RGB Capellix presente en el cabezal de la bomba de agua, ya que marca una diferencia importante tanto en términos de calidad de la iluminación como de consumo y vida útil. Dicha tecnología permite:

Una iluminación un 60% más brillante.

Una mejora de hasta el 60% en términos de eficiencia energética.

Un 40% menos de consumo.

Una mayor vida útil (hasta un 35%).

He comparado la calidad del sistema de iluminación Capellix que incorpora el Corsair iCUE H150i Elite Capellix con el que incluye la bomba de agua del Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, y desde luego la diferencia es, como anticipamos, enorme.

También destaca especialmente el nuevo diseño que ha utilizado Corsair en la bomba de agua del iCUE H150i Elite Capellix, con unas líneas angulosas muy marcadas y el logotipo de la marca situado en la parte central. Desaparecen por completo las letras que forman la palabra «Corsair», algo que, francamente, me parece todo un acierto, ya que el resultado final es mucho más elegante y limpio, y aúna un toque serio gracias al color negro que contrasta de maravilla con el color de la iluminación LED RGB. A mi juicio, uno de los mejores diseños que he visto hasta el momento.

Como ya hemos dicho, el radiador tiene un tamaño de 360 mm, lo que significa que podemos instalar un total de tres ventiladores de 120 mm cada uno. En la caja del Corsair iCUE H150i Elite Capellix tenemos tres ventiladores Corsair ML120 RGB, pero podemos cambiarlos fácilmente por otros si queremos personalizar aún más el sistema de iluminación. En las imágenes ajuntas podéis ver lo bien que quedan tres ventiladores Corsair LL120 RGB en la parte frontal, apoyados por dos ventiladores Corsair ML120 RGB en la otra cara del radiador para potenciar el flujo de aire.

He querido mostraros esta configuración para que veáis el alto grado de personalización que ofrece el kit de refrigeración líquida Corsair iCUE H150i Elite Capellix, y porque personalmente es una de mis favoritas. Sin embargo, todas las pruebas de rendimiento las he pasado con la configuración que trae por defecto, es decir, con los tres ventiladores Corsair ML120 RGB de levitación magnética situados en el frontal del chasis.

Además de esos tres ventiladores, el Corsair iCUE H150i Elite Capellix viene todo lo que necesitamos para instalarlo fácilmente en una gran variedad de sockets, y también incluye un iCUE Commander CORE, un «hub» al que podremos conectar un total de seis ventiladores, y que nos permitirá controlar tanto la iluminación LED RGB como la velocidad de giro. A continuación os dejo un resumen con todos los sockets compatibles:

AMD: AM4, sTR4 y sTRX4 (Threadripper).

Intel LGA 1200 (Comet Lake-S) y sockets LGA 115x (1150, 1151, 1155 y 1156).

Intel LGA 20xx (2066, 2011-3, 2011).

Tras este primer vistazo, creo que estamos listos para entrar a repasar las especificaciones clave del Corsair iCUE H150i Elite Capellix, justo antes de ver el proceso de montaje y los resultados que ha obtenido en nuestras pruebas.

Medidas del radiador: 397 mm x 120 mm x 27 mm.

Bomba de agua silenciosa (menos de 20 dBa) y de alto rendimiento (genera un caudal de hasta 0,82L/min.) con sistema de iluminación LED RGB Capellix, que integra un total de 33 LEDs.

Base de contacto en cobre con un tamaño de 65 mm.

Tres ventiladores ML120 LED RGB (120 mm) de levitación magnética con una velocidad de entre 400 y 2.400 RPM y una presión estática de 4.2 mm-H20.

Incluye un Corsair iCUE Commander CORE, que permite controlar la velocidad y la iluminación LED RGB de hasta seis ventiladores.

Modo «Zero RPM»: con este perfil los ventiladores se detienen por completo cuando la temperatura del procesador no supera los 40 grados, consiguiendo un funcionamiento totalmente silencioso.

Radiador de alta densidad con 128 aletas por pulgada para conseguir un excelente rendimiento con cualquier carga de trabajo.

Integración total con iCUE, lo que nos permite personalizar la iluminación LED RGB y disfrutar de iluminación inmersiva en juegos compatibles.

Fácil montaje. Incluye todo lo que necesitamos para montarlo en cualquiera de los sockets compatibles. Trae pasta térmica de alta calidad preaplicada.

Cinco años de garantía.

Corsair iCUE H150i Elite Capellix: configuración y rendimiento

El Corsair iCUE H150i Elite Capellix incluye todo el material que necesitamos para montarlo en unos minutos, siempre que tengamos un socket compatible. En el apartado anterior os hemos dejado una lista exhaustiva, y como habéis visto es compatible con cualquier plataforma actual.

Para este análisis hemos utilizado una placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 con socket AM4, actualizada a la BIOS F50e, y dos procesadores distintos, un Ryzen 7 3700X y un Ryzen 9 3900X. El primero tiene 8 núcleos y 16 hilos a una velocidad de 3,6 GHz-4,4 GHz, y el segundo cuenta con 12 núcleos y 24 hilos a 3,8 GHz-4,6 GHz. Los dos están fabricados en proceso de 7 nm, y tienen un TDP de 65 y 105 vatios, respectivamente.

El proceso de montaje e instalación del Corsair iCUE H150i Elite Capellix no tiene misterio, y en el caso del socket AM4 resulta todavía más fácil y rápido, ya que no tenemos que cambiar la sujeción trasera que utiliza dicho socket, lo que nos permite ahorrar un poco de tiempo.

Para instalarlo en una plataforma AM4 debemos colocar el sistema de sujeción correspondiente (las dos piezas en forma de «U» con agujero en la parte final). Colocamos los tornillos de mariposa en los huecos y los unimos a los elevadores circulares. Os recomiendo montar primero el radiador y los ventiladores en el espacio del chasis que hayáis elegido, y que dejéis la instalación de la bomba para después.

Si quisiéramos hacer una instalación en un socket LGA1151 tampoco tendríamos que hacer nada complejo, el único matiz importante que cambia frente al socket AM4 es que debemos colocar la placa de retención en la parte trasera y asegurarla con la tornillería incluida. Cuando terminemos, podemos proceder a montar el radiador y a colocar la bomba de agua. Montamos el radiador y terminamos colocando la base de contacto de la bomba sobre el procesador (aseguramos con los tornillos correspondientes).

El Corsair iCUE H150i Elite Capellix trae pasta térmica de calidad preaplicada, y es más que suficiente para montarlo directamente, así que no tenemos que hacer nada. Sé que algunos usuarios prefieren utilizar su pasta favorita, y obviamente nada os lo impide, pero no es imprescindible.

Cuando hayamos terminado la instalación del Corsair iCUE H150i Elite Capellix tenemos que proceder a instalar el Corsair iCUE Commander CORE. En este caso lo he ubicado en el lateral del chasis, donde se encuentra gestionado todo el cableado. Recordad que:

Debemos conectar el cable de alimentación de la bomba al Corsair iCUE Commander CORE, y el cable de tres pines a la placa base.

Los ventiladores deben ir conectados en el Corsair iCUE Commander CORE tanto en el lado dedicado a la iluminación LED RGB como al dedicado al control de la velocidad de giro.

El Corsair iCUE Commander CORE se alimenta a través de un conector SATA, y va conectado a un cabezal USB 2.0 de la placa base.

Ya está, hemos terminado. Antes de cerrar el chasis os recomiendo que hagáis una prueba de encendido para comprobar que todo funciona correctamente, no cuesta nada y os puede ahorrar el disgusto de cerrar y tener que volver a abrir. Si habéis seguido todas nuestras indicaciones no deberíais tener ningún problema.

Nada más encender el PC debemos buscar actualizaciones en iCUE. Si no tenéis instalada dicha herramienta no pasa nada, podéis descargarla e instalarla a través de la web oficial de Corsair. Es gratis, y no os llevará más de unos minutos.

A través de iCUE podemos realizar una gran cantidad de ajustes, incluyendo todo lo relacionado con la iluminación LED, los perfiles de rendimiento, los valores de los ventiladores y de temperatura, ver gráficos que muestran el rendimiento en diferentes intervalos de tiempo y programar un apagado de emergencia cuando se alcance una temperatura anormalmente alta. También podemos utilizar la iluminación como medida de aviso de altas temperaturas. La interfaz es muy intuitiva y completa.

Entramos en la recta final del análisis, el rendimiento y el nivel de ruido. Como anticipamos, hemos utilizado los Ryzen 7 3700X y Ryzen 9 3900X a sus frecuencias de stock. Esto tiene una explicación, y es que el modo turbo automático que utilizan ambos procesadores ya ajusta las frecuencias en función de la carga de trabajo y de las temperaturas, lo que hace que el margen de overclock acabe siendo mínimo y que tengamos que jugar con los voltajes. No vale la pena overclockear un Ryzen 3000 serie X.

Como podemos ver los resultados son muy buenos. En situaciones de carga normal, es decir, en escenarios reales y habituales, el Corsair iCUE H150i Elite Capellix es capaz de mantener el Ryzen 9 3900X por debajo de los 70 grados, y con todos los núcleos activos y trabajando al 100% de forma sostenida nunca supera la franja de los 75 grados. Excelente, sin duda.

En el caso del Ryzen 7 3700X el resultado que hemos obtenido es excelente, ya que nos movemos en valores inferiores a los 60 grados con una carga de trabajo normal y en menos de 70 grados con una carga de trabajo intensa (todos los núcleos al 100%).

Los valores de ruido que ha registrado el Corsair iCUE H150i Elite Capellix en esta ronda de pruebas ha superado mis expectativas. Creía que iba a tener unos niveles de ruido muy superiores, pero ha ocurrido todo lo contrario, como podemos ver en la gráfica adjunta. Recordad que cuando el procesador no supera los 40 grados de temperatura podemos utilizar el modo «Zero RPM», que desactiva por completo los ventiladores.

Notas finales y valoración

El Corsair iCUE H150i Elite Capellix es un kit de refrigeración líquida de nueva generación que llama la atención desde el primer momento por su nuevo diseño y su calidad de construcción. La nueva línea que ha dado Corsair al cabezal de la bomba de agua, el acabado con un toque translúcido y la iluminación LED RGB con tecnología Capellix no dejarán a nadie indiferente.

Tanto en términos de diseño como de calidad de construcción y de iluminación LED RGB el Corsair iCUE H150i Elite Capellix raya la excelencia. Es un kit de refrigeración líquida preciosista y cuidado al milímetro que dará un toque de distinción a cualquier PC. Su integración con iCUE es total, y esto nos permitirá personalizar tanto la iluminación LED RGB como los perfiles de los ventiladores.

El proceso de instalación y de configuración es muy sencillo, y además viene con todos los materiales que necesitamos, así que nada que objetar en este sentido. Por lo que respecta al rendimiento, ya hemos visto que el Corsair iCUE H150i Elite Capellix puede mantener bajo control sin ningún problema las temperaturas de trabajo de procesadores tan potentes como el Ryzen 7 3700X y el Ryzen 9 3900X, y también podría enfría de forma óptima un Ryzen 9 3950X y un Core i9 10900K.

Por lo que respecta al nivel de ruido, los niveles están un poco por encima de la media, algo que me ha sorprendido gratamente, ya que como dije esperaba algo más de ruido, sobre todo en situaciones de carga intensiva.

Haciendo un balance general de todo lo que hemos visto hasta ahora mi conclusión es clara, el Corsair iCUE H150i Elite Capellix es uno de los mejores kits de refrigeración líquida tipo AIO que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Su precio es alto, ya que cuesta 189,90 euros, pero a cambio ofrece un valor muy sólido, un diseño muy atractivo y una gran calidad de construcción.