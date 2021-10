El mejor software de código abierto de 2021, según InfoWorld

El software de código abierto es uno de los movimientos más importantes de la tecnología mundial. Adoptado masivamente los últimos años, el Open Source es un centro de innovación enorme que acelera el desarrollo de industrias enteras y crea estándares de facto con beneficios prácticos para un desarrollador, profesional o empresa, con beneficios que también terminan repercutiendo en los consumidores que lo usan.

Netscape liberó el código fuente de su navegador web en febrero de 1998 y ello fue el primer ejemplo práctico de un término «Open Source» que había sido propuesto unos meses antes para diferenciarlo al movimiento de software libre «Free Software» encabezado por Richard Stallman.

Sus creadores pensaban que el sesgo político de Stallman, las cuestiones éticas o de «libertad» que proclamaba y su calificativo de «gratis» podía equivocar a consumidores y empresas y se necesitaba un término centrado en la cuestión clave del movimiento que no era otro que el código fuente abierto referido al software distribuido y desarrollado libremente, de manera colaborativa, creado y mantenido por un ejército de voluntarios desde programadores aficionados a ingenieros de alto nivel de empresas tecnológicas.

Hoy, el Open Source es un modelo de negocio de proporciones astronómicas que va más allá de la ética, el altruismo y el bien común que proclama Stallman. No necesariamente tiene que ser «libre» ni «gratis» y no hay compañía pequeña o grande que no lo desarrolle o lo use. Más allá de ello, este tipo de software impulsa a las compañías más grandes del mundo, protege nuestros datos personales, la información de las mayores financieras, las grandes redes informáticas del mundo o la seguridad nacional de los gobiernos.

El mejor software de código abierto de 2021

«Es posible que el dinero no crezca en los árboles, pero sí en los repositorios de GitHub», describen desde InfoWorld al anunciar los que a su juicio han sido los mejores desarrollos de 2021, y concretar que «los proyectos de código abierto producen el software más valiosos y sofisticado del planeta, gratuito para su uso, lo que le reduce drásticamente los costes de la tecnología de la información«.

Hay miles de desarrollos Open Source y cada año llegan otros cuantos. Te dejamos con algunos de los premiados por InfoWorld.

Windows Terminal . La herramienta de línea de comandos definitiva de Microsoft que puede manejar el símbolo del sistema, la consola avanzada PowerShell y el Subsistema Linux para Windows bajo una sola interfaz. Desarrollado de manera externa a Windows, la versión estable 1x se liberó este año y está disponible en la Microsoft Store y en GitHub.

. La herramienta de línea de comandos definitiva de Microsoft que puede manejar el símbolo del sistema, la consola avanzada PowerShell y el Subsistema Linux para Windows bajo una sola interfaz. Desarrollado de manera externa a Windows, la versión estable 1x se liberó este año y está disponible en la Microsoft Store y en GitHub. Crystal . Un proyecto para entregar un lenguaje de programación con la velocidad de C y la expresividad de Ruby, que puede interactuar con código C. La versión 1.0 se lanzó la pasada primavera después de años de desarrollo y tras miles de colaboraciones.

. Un proyecto para entregar un lenguaje de programación con la velocidad de C y la expresividad de Ruby, que puede interactuar con código C. La versión 1.0 se lanzó la pasada primavera después de años de desarrollo y tras miles de colaboraciones. Flutter . El kit de herramientas para desarrollar aplicaciones móviles / web / de escritorio compiladas de forma nativa. Basado en Dart, es clave en el sistema operativo Google Fuchsia ya que es el principal método para alimentarlo de apps.

. El kit de herramientas para desarrollar aplicaciones móviles / web / de escritorio compiladas de forma nativa. Basado en Dart, es clave en el sistema operativo Google Fuchsia ya que es el principal método para alimentarlo de apps. Presto . También premiado este motor SQL distribuido de alto rendimiento y código abierto para grandes conjuntos de datos.

. También premiado este motor SQL distribuido de alto rendimiento y código abierto para grandes conjuntos de datos. BlazingSQL , Ootro motor SQL distribuido para Python basado en el ecosistema de ciencia de datos de GPU de RAPIDS con aceleración por hardware.

, Ootro motor SQL distribuido para Python basado en el ecosistema de ciencia de datos de GPU de RAPIDS con aceleración por hardware. Apache Superset . Una aplicación web de inteligencia empresarial que ofrece una visualización sencilla del conjunto de datos.

. Una aplicación web de inteligencia empresarial que ofrece una visualización sencilla del conjunto de datos. Apache Solr: un motor de búsqueda basada en la biblioteca Java del proyecto Lucene que a diferencia del Elasticsearch que eliminó su licencia de código abierto, sigue siendo gratuito.

Solo es una selección de la treintena de soluciones software de código abierto premiados por InfoWorld como lo más destacado de 2021 y cuyo listado completo puedes ver en su Bossie 2021 Awards. Hay otro montonazo de nuevas soluciones porque el desarrollo del Open Source no para y es un centro monumental de innovación y de negocio.