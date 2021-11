MediaTek planea una demostración de Wi-Fi 7 en el CES 2022

Pese a que el Wi-Fi 6 todavía podría considerarse bastante reciente, tomando la delantera ante el resto sus competidores, MediaTek ha anunciado esta mañana en un evento que hará una demostración del próximo estándar Wi-Fi 7 durante sus presentaciones durante el próximo CES 2022, fechado ya para el próximo mes de enero.

Sin embargo, como bien decíamos, las redes inalámbricas Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E todavía son bastante nuevas, por lo que la adopción de Wi-Fi 7 para los consumidores todavía está lejos.

Tal y como nos mostraban algunos de los asistentes a esta última presentación de MediaTek, la mención comenzaba con una diapositiva en la que se hablaba de las próximas colaboraciones de la compañía con AMD para el desarrollo de Wi-Fi 6E. Aunque pronto esto se tornaba en una pequeña profundización en el próximo estándar, que según afirman desde la compañía, debería aumentar las velocidades en hasta 2,4 veces en comparación con el actual estándar introducido durante el año pasado.

That means that @MediaTek has thrown it’s hat into the ring along with @Intel and @Qualcomm on Wi-Fi 7. But I hope that we’ll get concrete dates of when their solution will be available, maybe during Q&A. #MediaTekSummit

— Anshel Sag (@anshelsag) November 18, 2021