Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y si por alguna extraña casualidad todavía no has notado en tu entorno que nos acercamos a la navidad, lo vas a notar desde en la oferta de las diferentes plataformas de vídeo bajo demanda, comenzando por Disney+ y su nueva seria de Marvel, Ojo de Halcón.

Disney+

Dicho y hecho, Ojo de Halcón no es lo único que trae Disney+ esta semana, pero sí lo más destacado para el común de sus suscriptores, así que vamos con ello, aunque solo sea porque la oferta del resto de plataformas no resulta tan grandilocuente.

Ojo de Halcón es, después de Bruja Escarla y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki, la nueva serie de Marvel para Disney+ protagonizada por uno de los superhéroes del UCM que no da para película… Aunque tampoco lo daba Viuda Negra y mira… el bodrio que salió. Ahora bien, las cosas como son: Jeremy Renner no tiene el caché de Scarlett Johansson. Pero tampoco vamos a comenzar a comparar cachés porque no acabamos.

La cuestión es que Dianey está explotando el UCM todo lo que puede y en lo que respecta a su plataforma digital, las series mandan y los personajes de tercera también, por más que Ojo de Halcón sea todo un clásico de los Vengadores, mucho más veterano y distinguido en los cómics que Falcon o el Soldado de Invierno… pero un escalón por debajo de Bruja Escarla, Visión o Loki. Total, que hay serie y si lo que te preguntas es si la tendencia se mantiene…

¿Qué tendencia? La de ir de mal en peor, sobra añadir: de una sorprendente -al menos en su primera mitad- Bruja Escarla y Visión a una más regular Falcon y el Soldado de Invierno y una absurda y hasta aburrida Loki, salvada por la mínima por su intérprete. Pues sí, parece que Ojo de Halcón sigue la línea de la mediocridad de gran presupuesto y es más sangrante si cabe, pues pone a una veinteañera al nivel del mismo protagonista de la historia, o eso da a entender el tráiler.

Y, sin embargo, por el refresco que se le ha dado al paquete, por el envoltorio navideño y porque no parece tomarse muy en serio a sí misma, Ojo de Halcón entra algo mejor de lo que lo hicieron las dos últimas. Ese refresco se traduce en entretenimiento, que es lo mínimo que se le puede pedir a un producto de este tipo. La pregunta es si aguantará el tirón hasta el final o se irá desinflando, pues solo se han publicado dos capítulos por el momento.

Entra en catálogo:

[REC]²

Becoming Cousteau

Big Sharks Rule

Cars Toon

El viaje más largo

Escandinavia salvaje (T1)

Espías

Estación 19 (T5)

Hipopótamo contra cocodrilo

Hitman

Loop

Los Simpson en Plusniversario

Mentes criminales: Sin fronteras (T1-T2)

Nazi Death Camp: The Great Escape

Safety: La última línea de defensa

Sobibor: La gran evasión

Star (T1-T3)

Terminator: Destino oscuro

The ’80s Greatest (T1)

The 90s Greatest (T2)

The Beatles: Get Back (T1)

The Head (T1)

The Undefeated Presents: Hamilton In-Depth

United States of Animals (T1)

Vampirina (T2)

Water & Power: A California Heist

Wild Japón: monos de la nieve

Women of Impact: Changing the World

Netflix

Vamos rápido con lo que trae Netflix, que como de costumbre es mucho en lo exclusivo, aunque como también es costumbre, abunda el relleno. Al margen de lo destacado, quedan cosas como la nueva temporada de Masters del Universo: Revelación o la nueva serie del estudio de Mark Millar (Jupiter’s Legacy) en formato anime, Super Crooks.

Comenzamos por la serie seria de la semana en Netflix, Una historia muy real a la que la crítica no está dando el aprobado si quiera, pero que simplemente por estar liderada por nombres como el de Kevin Hart o Wesley Snipes merece su hueco.

Con El chico que salvó la Navidad entramos ya en materia puramente navideña y, ojo, porque a pesar de tratarse de una película arquetípica -y nunca mejor dicho, no te pierdas el tráiler- de la época que viene, esta sí está siendo aplaudida por la crítica. Ideal para ver en familia con unas palomitas dulces.

Y terminamos con otra historia con trasfondo navideño, esta especialmente dirigida a los más pequeños de la casa, y es que las andanzas de la singular Peti Roja apenas duran media hora… Pero es una media hora con mucho arte.

Más contenidos exclusivos:

Academia del Chocolate (T1). «Ocho profesionales estudian el arte del chocolate bajo la tutela de un famoso chocolatero. Pero solo uno podrá ser el mejor de la clase y ganar la oportunidad de su vida.»

(T1). «Ocho profesionales estudian el arte del chocolate bajo la tutela de un famoso chocolatero. Pero solo uno podrá ser el mejor de la clase y ganar la oportunidad de su vida.» Angèle . «Angèle, estrella belga del pop, reflexiona sobre su vida y sus esperanzas mientras encuentra el equilibrio entre las lágrimas, las alegrías y la soledad de la fama.»

. «Angèle, estrella belga del pop, reflexiona sobre su vida y sus esperanzas mientras encuentra el equilibrio entre las lágrimas, las alegrías y la soledad de la fama.» Duda razonable: Historia de dos secuestros (T1). «Un accidente que se convirtió en un caso de secuestro lleva al documentalista Roberto Hernández a revelar la verdad sobre el fallido sistema de justicia penal de México.»

(T1). «Un accidente que se convirtió en un caso de secuestro lleva al documentalista Roberto Hernández a revelar la verdad sobre el fallido sistema de justicia penal de México.» El estallido de la noticia . «Tras recibir una inquietante llamada en antena, un cínico presentador de radio ve la oportunidad de resucitar su carrera… pero a costa de su conciencia.»

. «Tras recibir una inquietante llamada en antena, un cínico presentador de radio ve la oportunidad de resucitar su carrera… pero a costa de su conciencia.» F is for Family (T4). «Vuelve con la familia Murphy a los años 70, cuando los niños se cuidaban solos, la cerveza fluía libremente y nada se interponía entre un hombre y su televisor.»

(T4). «Vuelve con la familia Murphy a los años 70, cuando los niños se cuidaban solos, la cerveza fluía libremente y nada se interponía entre un hombre y su televisor.» Gofre + Mochi celebran las fiestas . «En el primer Día del Cubito, Gofre y Mochi descubren que las tradiciones festivas no consisten solo en comer, ¡sino en crear momentos inolvidables con los seres queridos!»

. «En el primer Día del Cubito, Gofre y Mochi descubren que las tradiciones festivas no consisten solo en comer, ¡sino en crear momentos inolvidables con los seres queridos!» Herida . «Años después de una derrota humillante, una luchadora de MMA se aferra a su última oportunidad para redimirse cuando el hijo al que abandonó regresa a su vida.»

. «Años después de una derrota humillante, una luchadora de MMA se aferra a su última oportunidad para redimirse cuando el hijo al que abandonó regresa a su vida.» Jonas Brothers Family Roast . «Kevin, Joe y Nick protagonizan este especial de comedia en el que participan Pete Davidson y John Legend, entre otros. Presentado por Kenan Thompson.»

. «Kevin, Joe y Nick protagonizan este especial de comedia en el que participan Pete Davidson y John Legend, entre otros. Presentado por Kenan Thompson.» La luz de la noche (T1). «En el barrio rojo del Taipéi de los años 80, las mujeres de un popular local nocturno japonés lidian con los celos, el desengaño, la amistad y el amor.»

(T1). «En el barrio rojo del Taipéi de los años 80, las mujeres de un popular local nocturno japonés lidian con los celos, el desengaño, la amistad y el amor.» La mente, en pocas palabras (T5). «¿Cómo funciona el cerebro? Esta fascinante serie muestra lo que ocurre dentro del cerebro, desde los sueños a los trastornos de ansiedad.»

(T5). «¿Cómo funciona el cerebro? Esta fascinante serie muestra lo que ocurre dentro del cerebro, desde los sueños a los trastornos de ansiedad.» Masters del Universo: Revelación (T2). «En esta secuela del clásico de los 80, Teela y su inesperada alianza deben impedir el fin del universo en una Eternia dividida como resultado de una devastadora batalla.»

(T2). «En esta secuela del clásico de los 80, Teela y su inesperada alianza deben impedir el fin del universo en una Eternia dividida como resultado de una devastadora batalla.» Procesión . «Seis hombres, víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos católicos, se convierten en una familia y hallan fuerza creando cortometrajes inspirados en sus traumas.»

. «Seis hombres, víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos católicos, se convierten en una familia y hallan fuerza creando cortometrajes inspirados en sus traumas.» Sunset: La milla de oro (T4). «Los elitistas agentes del Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. Las relaciones marcan la agenda y, a menudo, aportan más dramatismo.»

(T4). «Los elitistas agentes del Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. Las relaciones marcan la agenda y, a menudo, aportan más dramatismo.» Super Crooks (T1). «Johnny Bolt recluta a una banda de variopintos supervillanos para dar un último golpe. Su objetivo: un despiadado jefe criminal con superpoderes… ¿Qué podría salir mal?»

(T1). «Johnny Bolt recluta a una banda de variopintos supervillanos para dar un último golpe. Su objetivo: un despiadado jefe criminal con superpoderes… ¿Qué podría salir mal?» The Fastest (T1). «En esta impredecible y emocionante competición de carreras, pilotos de Oriente Medio con mucho que demostrar compiten en la pista por un sustancioso premio en efectivo.»

(T1). «En esta impredecible y emocionante competición de carreras, pilotos de Oriente Medio con mucho que demostrar compiten en la pista por un sustancioso premio en efectivo.» Tu viva imagen (T1). «La envidiable vida de una exitosa pintora empieza a derrumbarse cuando una brillante joven con la que mantuvo una amistad reaparece completamente transformada.»

(T1). «La envidiable vida de una exitosa pintora empieza a derrumbarse cuando una brillante joven con la que mantuvo una amistad reaparece completamente transformada.» Un castillo por Navidad . «Una exitosa escritora que huye de un escándalo pone rumbo a Escocia, en donde se enamora de un castillo… y se enfrenta al quisquilloso duque que se niega a vendérselo.»

. «Una exitosa escritora que huye de un escándalo pone rumbo a Escocia, en donde se enamora de un castillo… y se enfrenta al quisquilloso duque que se niega a vendérselo.» Un mundo nuevo (T1). «En este reality, seis famosos traman estrategias (y sabotajes) para ganar premios en dinero virtual que podrán cobrar el último día de su estancia en una isla utópica.»

Entra en catálogo:

Boerenpsalm

Bohemian Rhapsody

Corazón escondido

Delfines en 3D

El arte de la naturaleza

El imperio del vodka

El Mar Rojo

El vuelo de la mariposa monarca 3D

Fezeka’s Voice

Golden Genes

H Is For Harry

La pena

Las leyes de la frontera

Llegar a ser Dios en Florida (T1)

Príncipe de otoño

The Dissidents

The Fox

The Inspirer

The Ponds

Transformers: La era de la extinción

HBO Max

HBO Max sigue en estado de engorde, recibiendo contenidos de terceros y de HBO España, así que lo dicho en las últimas dos o tres semanas: que no te extrañe ver entrando en catálogo cosas que salieron hace un tiempo, sean originales del servicio o no; las novedades puras y duras las tienes en los contenidos exclusivos.

De todos los contenidos exclusivos de HBO Max para esta semana, Navidad en 8 bits es lo más gracioso sin duda alguna. Literal. Para eso estamos hablando de una comedia en torno al objeto de deseo navideño de una tropa de niños de los ochenta, y ese objeto no es otro que… ¡una Nintendo Entertainmente System! Si os gustó Cómo conocí a vuestra madre, preparaos para descubrir Cómo me hice con una NES de lanzamiento a finales de los ochenta. La historia la cuenta en esta ocasión Neil Patrick Harris y puede ser legen… wait for it… dary!

Más contenidos exclusivos:

Barrio Sésamo (T50). «Otro día soleado en el Barrio Sésamo, con su famoso y peludo reparto, invitados famosos y su característica mezcla de animación, imagen real y diversión maravillosa.»

(T50). «Otro día soleado en el Barrio Sésamo, con su famoso y peludo reparto, invitados famosos y su característica mezcla de animación, imagen real y diversión maravillosa.» Black & Missing (T1). «La exagente de la ley Derrica Wilson, su cuñada Natalie y un equipo de voluntarios y detectives privados intentan encontrar a personas de color desaparecidas cuyos casos son ignorados por las autoridades.»

(T1). «La exagente de la ley Derrica Wilson, su cuñada Natalie y un equipo de voluntarios y detectives privados intentan encontrar a personas de color desaparecidas cuyos casos son ignorados por las autoridades.» Gomorra (T5). «Gomorra cuenta la historia de la Camorra, la violenta mafia napolitana, desde el punto de vista de Ciro. El joven es la mano derecha del líder del clan, Pietro Savastano y sabe mejor que nadie lo que significa la lealtad.»

(T5). «Gomorra cuenta la historia de la Camorra, la violenta mafia napolitana, desde el punto de vista de Ciro. El joven es la mano derecha del líder del clan, Pietro Savastano y sabe mejor que nadie lo que significa la lealtad.» NYC Epicenters 9/11➔2021½ (T1). «Una mirada a la vida de crónica documental de múltiples partes de Spike Lee en Nueva York durante los veinte años transcurridos desde los ataques del 11 de septiembre.»

(T1). «Una mirada a la vida de crónica documental de múltiples partes de Spike Lee en Nueva York durante los veinte años transcurridos desde los ataques del 11 de septiembre.» The Rock & Roll Hall of Fame 2021 Inductions. «La 36ª ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock tuvo lugar en Cleveland (Ohio) el 30 de octubre de 2021. Los homenajeados del año fueron Tina Turner, Carole King, Go-Go’s, Jay-Z, Foo Fighters y Todd Rundgren.»

Entra en catálogo:

44 Gatos (T2)

Al filo del mañana

Better Things

Call Me Kat (T1)

Crónicas vampíricas (T1-T7)

Daño colateral

Disobedience

Dos hombres y medio (T1)

El cazador de sueños

El desconocido

El efecto mariposa

El pionero (T1)

El pregón

En el ojo de la tormenta

Extinction

Henry Danger (T5)

La máquina del tiempo

La Patrulla canina: Rescate a toda velocidad

La Reina

Looney Tunes en… Un perfume nunca visto

Más allá de la vida

Mystic River

Operación U.N.C.L.E.

Philomena

Pose (T3)

Puro vicio

Scooby Doo y el Franken Monstruo

Scooby-Doo! Y el monstruo de la Luna

Show Me a Hero (Miniserie)

También la lluvia

The Strain (T1-T4)

Tom y Jerry: Robin Hood y el ratón de Sherwood

Un gran día para ellas

Vacaciones

Amazon Prime Video

Vamos cerrando el repaso semana l con Amzon Prime Video, que después del lanzamiento la semana pasada de La Rueda del Tiempo vuelve al relleno más anodino, con una excepción que quizás te resulte gratificante si es que estás un poco cansado de tanta Navidad sin ser Navidad.

Y es que Descarrilados, la nueva película española exclusiva de Prime Video, no es una producción original de la plataforma, pero ahí está, recibiendo una de cal y otra de arena de a crítica a lo que es otra comedia española al uso, pero con un trío protagonista que suele gustar: Arturo Valls, Ernesto Sevilla y Julián López de Interrail por Europa.

Más contenidos exclusivos:

All or Nothing: Juventus . «Derrotas fulminantes y triunfos victoriosos. Todo o nada sigue a la Juventus, uno de los mejores clubes del mundo, a través de una memorable temporada de cambios.»

. «Derrotas fulminantes y triunfos victoriosos. Todo o nada sigue a la Juventus, uno de los mejores clubes del mundo, a través de una memorable temporada de cambios.» Años de perro . «Stella va a cumplir 16 años, pero en realidad tiene 112, porque los cuenta en años de perro. Con la ayuda de sus mejores amigos, Giulio y Nina, decide hacer una lista de todas las cosas que debe hacer antes de morir.»

. «Stella va a cumplir 16 años, pero en realidad tiene 112, porque los cuenta en años de perro. Con la ayuda de sus mejores amigos, Giulio y Nina, decide hacer una lista de todas las cosas que debe hacer antes de morir.» Ardiendo (Burning) . «En este documental la cineasta australiana ganadora de un Emmy y un Óscar, Eva Orner, investiga los inauditos y catastróficos incendios de Australia de 2019 y 2020 y arroja luz sobre el problema global del cambio climático.»

. «En este documental la cineasta australiana ganadora de un Emmy y un Óscar, Eva Orner, investiga los inauditos y catastróficos incendios de Australia de 2019 y 2020 y arroja luz sobre el problema global del cambio climático.» Hanna (T3). «HANNA es, a partes iguales, un thriller basado en una trama sencilla y una obra dramática de madurez. Narra la historia de una joven extraordinaria criada en el bosque, que debe evadir la implacable persecución de un agente de la CIA.»

Entra en catálogo:

88 Minutos

Accidente

Agosto

Al final del túnel

Brimstone. La hija del predicador

Captain Fantastic

Colombiana

El eslabón del Niágara

El inocente

El joven detective Dee. El poder del dragón marino

El señor de las moscas

Elevator

Enterrados vivos

Frontera

Ganz: Cómo perdí mi Escarabajo

Hell House LLC

Invencible (Unbroken)

Jules y Jim

Katmandú, un espejo en el cielo

La carrera de la muerte del año 2000

La casa del reloj en la pared

La mejor oferta

La vida empieza hoy

Las aventuras de la valiente Bess

Las sillas musicales

Lionheart: El luchador

Me hicieron un Fugitivo

Mujeres culpables

Museum

Operación Tirpitz

¿Para qué sirve un oso?

¡Qué guapa soy!

Robin Hood. Forajido, héroe, leyenda

Se buscan fulmontis

Sexykiller

Apple TV+

Por último, Apple TV+ estrena un cuando menos curioso documental… sobre la Navidad, pero no solo sobre eso.

Contenidos exclusivos: