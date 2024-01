Shazam ya permite identificar música mientras usas auriculares

Si en algún momento tuviera que hacer una de esas listas de N apps imprescindibles en tu smartphone, Shazam se encontraría en la misma, sin la más mínima duda. He perdido la cuenta de los años que llevo empleándolo y la cantidad de dispositivos en los que lo he hecho, pero han sido pocas las ocasiones en las que no ha sido capaz de reconocer la pieza musical que quería identificar en ese momento, ya estuviera sonando en radio o televisión, como hilo musical en algún espacio público, etcétera.

Como ya recordamos cuando cumplió 20 años, en sus primeros tiempos no se basaba en una app (todavía faltaban algunos años para que llegaran los smartphones), sino en llamadas telefónicas (desde el móvil, eso sí) y mensajes SMS. Esto explica, claro, que con la llegada de los teléfonos inteligentes su reacción fuera tan rápida, al punto de que fue una de las disponibles en la App Store de iOS desde el primer día de existencia de la tienda, y que no tardara mucho tiempo en dar el salto a otras plataformas.

Recordemos que Shazam pertenece a Apple desde 2018 pero, pese a ello, aunque cabría pensar que los de Cupertino aprovecharían esta circunstancia para ofrecer un mejor servicio en iOS que en Android, lo cierto es que en más de una ocasión hemos visto lo contrario, es decir, funciones que han llegado antes al sistema operativo de Google que al de Apple. El ejemplo más reciente de ello lo vismo el verano pasado, cuando la función de identificación de contenido reproducido en el propio móvil llegó a iOS, después de llevar ya tiempo presente en Android.

En esta ocasión, la novedad llega de manera simultánea a Android y a iOS, y es que ahora Shazam ya es capaz de identificar música mientras estamos utilizando auriculares. Hasta ahora esto no era posible, por lo que era necesario desconectarlos y proceder entonces a la identificación. Y el problema es que, claro, si la reproducción que queremos identificar es efímera, es posible que haya finalizado antes de que hayamos completado esta operación, dejándonos con las ganas de saber qué era lo que estábamos escuchando.

Con esta nueva capacidad, la velocidad de respuesta de Shazam se incrementa de manera exponencial, dando respuesta de este modo a la queja que comentaba anteriormente, y que sí que he sufrido en alguna ocasión (algo que también me ha ocurrido cuando tengo el móvil conectado al manos libres del coche). Sin duda, un gran avance que confirma lo que indicaba al principio, y es que Shazam debería estar en todas las listas de apps imprescindibles.

