Seguimos con el segundo de nuestros especiales de fin de año con los mejores de 2021 según MC y si en el anterior el tema eran los portátiles, hoy hablamos de smartphones, a los que bien podemos considerar como los ordenadores personales contemporáneos por todo lo que su uso implica en la sociedad actual. Y si con los portátiles la elección se hacía difícil, con los teléfonos ni te digo: la oferta es más variada que nunca.

Seguimos también la misma ‘plantilla’ y esta nuestra lista con los mejores smartphones de 2021… según MC consta de eso mismo: una selección de los smartphones que más nos han gustado al equipo de redacción de MC. Tan sencillo como eso, lo cual puede significar muchas cosas al unísono. Pasamos ya con el contenido, así como os animamos a participar en los comentarios con la que ha o hubiese sido vuestra elección.

Los mejores smartphones de 2021… según MC

Como en el anterior artículo especial de esta serie, el único requisito que nos hemos puesto para realizar la lista con los mejores smartphones de 2021 ha sido el de elegir modelos que hayan salido este año, sin más limitaciones que esa.

Xiaomi 11T

Gama: Media-alta

Característica destacada: Relación calidad-precio

Precio: 449 euros

Recomendado por Juan Ranchal

Ofrecer ‘más por menos’ fue el principio que Xiaomi se autoimpuso desde sus inicios en la industria del móvil hace una década. El tercer puesto mundial en venta de smartphones confirma el éxito de la apuesta. El fabricante chino ofrece hoy un catálogo amplísimo en todos los rangos de mercado, bajo marca propia y también mediante otras filiales como las más conocidas en el mercado internacional, Redmi y POCO.

El Xiaomi 11T es la culminación de la estrategia de buenos móviles a buenos precios y en mi opinión, debe estar en cualquier listado de «móviles del año». Cuenta con una pantalla de dimensiones generosas (6,67 pulgadas) y la calidad del panel que proporciona la tecnología AMOLED. Su frecuencia de refresco adaptable de hasta 120 Hz, el soporte para Dolby Vision y HDR10+, su brillo máximo de 1.000 nits o la capa de protección más avanzada de la industria (Gorilla Glass Victus) confirman el nivel del principal componente en un móvil inteligente.

Como motor, emplea un MediaTek Dimensity 1200 Ultra, lo más potente que ha fabricado nunca la firma china de semiconductores para confirmar que cada vez está más cerca en tecnología y rendimiento a Qualcomm. Un chipset de última generación fabricado en procesos de 6 nanómetros y ocho núcleos capaces de alcanzar una frecuencia de 3 GHz. Incluye una GPU Mali-G77 y se acompaña de raciones generosas de RAM y almacenamiento: 8 Gbytes LPDDR4 y 128/256 Gbytes para almacenamiento interno en formato UFS 3.1, el más rápido disponible para móviles.

Su sistema de cámaras está a la altura, con una principal multisensor donde destaca un sensor con la friolera de 108 megapíxeles. Por descontado, soporta redes 5G así como últimos estándares en conectividad, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Otro de sus puntos fuertes es su batería de 5.000 mAh y carga rápida de 67 vatios y extras como la compatibilidad con Dolby Atmos que potencia el no siempre cuidado apartado del sonido.

Puedes elegir entre varios acabados de color y se entrega con Android 11 preinstalado (anunciada la actualización a Android 12 en breve). Su precio de 449 euros confirma todo lo comentado: calidad, prestaciones y precio ajustado. Para los que quieran más, sobre la misma serie Xiaomi ofrece una variante Pro con más memoria, almacenamiento, hardware interno de Qualcomm y un precio de 649 euros. Por su precio, recomendamos el modelo base, sobrado para todo tipo de tareas y usuarios.

Realme 8 Pro

Gama: Media

Característica destacada: Rendimiento y autonomía

Precio: 299 euros

Recomendado por Vero Cabezudo Rey

Si estas navidades tienen en mente que Papá Noel venga con un smartphone debajo del brazo, pero no quieres que supere los 300 euros, esta es una buena alternativa. Pese a que no sea un fabricante todavía muy reconocido en España, Realme ha hecho un gran trabajo ajustando calidad y precio en todo su catálogo.

En el caso del Realme 8 Pro, es un móvil con dos de las tres b (el bonito ya es un poco complicado dentro de una gama media donde todos los modelos se parecen tanto) y cuenta con unas especificaciones que permite tener un buen teléfono por un precio bastante competitivo.

El Realme 8 Pro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G Octa-core, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Gracias a ello permite un buen rendimiento para las opciones más cotidianas sin tener problemas de bloqueos o lentas ejecuciones de las aplicaciones. Una de sus grandes bazas es la autonomía. La batería de 4500 mAh está muy bien aprovechada para que el smartphone te dure varios días sin necesidad de cargar. Una vez que se agote, el cargador SuperDart de 50 W permite una carga ultrarápida en cuestión de media hora.

Su pantalla Super AMOLED de 6,4” ofrece una buena visualización. Además, cuenta con doble SIM, perfecto para aquellos que quieren usar el modelo para su vida personal y profesional. Mención aparte a la cámara Cámara cuádruple de 108MP que, aunque no es la mejor del mercado, ofrece una calidad más que aceptable en todo tipo de entornos (mucha luz, poca luz o movimiento). Quizás la grabación de vídeo y su calidad es un poco más floja, pero muy ajustada para el precio que tiene.

En definitiva, esta propuesta de Realme permite tener un gama media con buena relación precio que puedes conseguir desde los 262 euros, aunque su precio oficial de fabricante, es de 299 euros.

POCO X3 Pro

Gama: Media

Característica destacada: Relación calidad-precio

Precio: 260 euros

Recomendado por Eduardo Medina

El POCO X3 PRO puede ser considerado como uno de los modelos estrella de la marca perteneciente a Xiaomi, y es que, dentro de su gama, tiene unas características nada desdeñables, pudiéndose considerar hasta potente.

Con un Qualcomm Snapdragon 860, 6GB de RAM (hay una variante con 8GB) y 128GB de almacenamiento interno (la otra variante cuenta con 256GB), el POCO X3 PRO es un terminal que va muy sobrado para un uso básico. Su cámara tiene calidad suficiente para hacer buenas fotos y grabar vídeos decentes.

Vaya por delante que este servidor no es un entusiasta de los smartphones, y menos cuando llevan un Android modificado que en muchas ocasiones ofrece una respuesta mejorable. Sin embargo, este móvil de Xiaomi compensa mediante su hardware las grandes modificaciones introducidas en el sistema operativo, que se siente muy diferente al Android bastante “vanilla” que ofrece Motorola.

Pero lo que más he terminado agradeciendo no es la experiencia con el software, sino con el sonido, tanto a través del altavoz como del micrófono. Mis contactos me dicen que nunca me habían escuchado de forma tan nítida, algo lógico si tenemos en cuenta que en smartphones siempre me he movido por la gama baja. Por otro lado, la experiencia con YouTube es bastante disfrutable en comparación con terminales anteriores que he tenido, en los que incluso moderando el volumen tenía la sensación de que se me iban a reventar los tímpanos.

En resumidas cuentas, un móvil que va muy sobrado para lo que necesito, y además ofrece una calidad de sonido a nivel de micrófono que más de uno me ha agradecido. Yo fui de los que lo consiguieron por 170 euros a través de una oferta que fue publicada en este portal, así que menos motivos para quejarme.

Apple iPhone 13 Pro Max

Gama: Alta

Característica destacada: Su sistema de cámaras

Precio: Desde 1.259 euros

Recomendado por Javier Pérez Cortijo

Ya no recuerdo cuándo fue y he tenido que “tirar de Wikipedia”, pero la segunda generación del iPhone, el que se conoció como el modelo 3G, fue el primer smartphone de Apple que probé en mi vida, y eso sucedió más o menos por octubre-noviembre del año 2008. Desde entonces han transcurrido 13 años y en este tiempo he tenido la suerte de analizar todas las nuevas generaciones de iPhone que se han ido presentando.

El año pasado, en un especial similar al que ahora estás leyendo, ya comentaba que me gusta el ecosistema de Apple, sus sistemas operativos y los móviles con pantalla grande, y por eso mi favorito de la familia iPhone 12 era el Pro Max.

Este año, con la renovación del iPhone plasmada en la “familia 13”, de nuevo mi favorito es el iPhone 13 Pro Max, el modelo de pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de 10 Hz a 120 Hz).

El iPhone 13 Pro Max mantiene el mismo diseño y colores (salvo el azul alpino, que es nuevo) que la generación anterior, por lo que a simple vista es casi imposible diferenciarlos, salvo por el tamaño del notch (que ahora ocupa un 20% menos) y por ser un poco más grueso (2 mm) y más pesado (12 gramos).

Gracias a la eficiencia del chip A15 Bionic y de iOS 15, así como al rediseño interno con una placa lógica más densa y una batería más grande (un 18,5% más), se trata del iPhone con mayor autonomía de la historia, alcanzando hasta 12 horas y 16 minutos de funcionamiento.

Pero sin lugar a dudas donde el iPhone 13 Pro Max destaca por encima de su competencia es en el sistema de cámaras con funcionalidades tanto en captura de imágenes como en grabación de vídeo que si hace cuatro o cinco años nos hubieran dicho que un teléfono móvil iba a contar con ellas, no lo habríamos creído.

Para empezar, los sensores y objetivos de las tres cámaras traseras se han optimizado para trabajar con iOS 15 y aprovechar la potencia del nuevo procesador de señal de imagen del chip A15 Bionic, consiguiendo así mejorar la reducción de ruido. El nuevo gran angular incluye un sensor más grande con píxeles de 1,9 µm, el mayor hasta la fecha en un iPhone, que reduce el ruido y ofrece un obturador más rápido para hacer fotos aún más detalladas en distintas condiciones de iluminación.

Si lo combinamos con una abertura mayor de ƒ/1.5, el gran angular del iPhone 13 Pro Max ofrece un importante avance en situaciones de poca luz: hasta 2,2 veces mejor que el iPhone 12 Pro y casi 1,5 veces superior al iPhone 12 Pro Max.

El nuevo ultra gran angular hace fotos más brillantes y nítidas gracias a una abertura mucho mayor de ƒ/1.8 y un nuevo sistema de enfoque automático que aporta una mejora del 92% en entornos con poca luz, dando como resultado imágenes más nítidas y detalladas. Gracias al nuevo diseño de objetivo y al enfoque automático en el ultra gran angular, así como a aspectos propios del software, conseguimos hacer fotos en modo macro.

Por último, me gustaría mencionar el modo Cine del iPhone, que gracias al uso del enfoque selectivo aporta un atractivo efecto de profundidad de campo y cambios de enfoque automáticos al vídeo mientras grabamos a personas, mascotas u objetos.

Oneplus 9

Gama: Alta

Característica destacada: Relación calidad-precio

Precio: 649

Recomendado por Tomás Cabacas

Sin ser una revolución, la irrupción del Oneplus 9 en marzo supuso un soplo de aire fresco en el mercado móvil y la demostración que no es necesario pasar la barrera de los 1.000 euros para tener un terminal potente, con una cámara brutal y un panel a la altura.

Unos meses después, con un precio por debajo de los 650 euros, creo que el Oneplus 9 es una de las mejores opciones del mercado para aquellos usuarios intensivos que prefieren gastar un poco más por un terminal que les dure unos cuantos años.

Entre los elementos a destacar su rendimiento, excepcional, los 120 Hz (no adaptativos, pero igualmente maravillosos) y una experiencia de usuario que sigue siendo uno de los mejores sabores de Android. Quizás no es top en autonomía, pero, desde mi punto de vista, un precio muy ajustado (más con ofertas puntuales) lo compensan con creces.

¿Quieres saber más acerca de este modelo? Échale un vistazo al análisis que le dedicamos en su día.

Samsung Galaxy Z Fold3

Gama: Alta

Característica destacada: Plegable

Precio: 1.809 euros

Recomendado por David Salces

Creo que todavía guardo algunos flecos de la rebeldía propia de los primeros años de juventud, y a veces pienso que una muestra de ello es la simpatía que suelo sentir hacia aquellas propuestas que se salen de lo establecido para explorar nuevas posibilidades. Esto es relativamente común en el campo de la telefonía móvil, en la que los fabricantes deben explorar nuevas posibilidades constantemente para enfrentarse a una dura competencia.

Sin embargo, esa innovación no llega siempre a todos los puntos, y un ejemplo claro de ello son las pantallas. Sí, sé que cada vez tienen más definición, se actualizan más veces por segundo y muestran unos colores más y más reales, pero llevan teniendo la misma forma rectangular desde la llegada del primer iPhone. Y no es que esto me parezca mal per se, claro, pero algo que durante años me fastidió bastante es que no se experimentara con la posibilidad de cambiar el factor de forma. Algo que los plegables y las pantallas enrollables han venido a cambiar.

No siempre sale bien, como ocurrió con mi elección de mejor móvil del año pasado, el LG WING, pero en todos los casos me parecen una apuesta arriesgada y, por lo tanto, valiente, y de la que puede salir un boceto de cómo serán los smartphones del futuro. Creo que las pantalla plegables y enrollables tienen mucho que decir a medio y largo plazo, y con este Samsung Galaxy Z Fold3, se atreve a hacer una propuesta de gran valor.

Si no es el smartphone más caro del mercado (con excepción de ediciones especiales y demás) se debe quedar muy cerca de esa marca, lo que lo deja fuera del alcance de muchos. Ahora bien, las familias Fold y Flip son una apuesta decidida por las pantallas plegables, y por lo tanto, quizá, un vistazo a lo que nos espera en el futuro.

Realme GT

Gama: Media-alta

Característica destacada: Rendimiento

Precio: Desde 429 euros

Recomendado por Isidro Ros

El Realme GT es un smartphone que podría pasar perfectamente por un tope de gama, no solo por su diseño y por su excelente relación de componentes, sino también por su calidad de materiales, ya que está rematado en cristal o cuero, dependiendo de la versión y del color que escojamos. Esa terminación logra darle un toque premium, y maquilla a la perfección el hecho de que su chasis está fabricado en plástico.

Las sensaciones que transmite al tacto el Realme GT son muy buenas, la calidad de su pantalla es excelente, gracias a su panel Super AMOLED de 120 Hz con resolución FHD+, y monta un potente SoC Snapdragon 888 con módem 5G, lo que significa que es capaz de ofrecer un rendimiento sobresaliente en cualquier situación, y de mover incluso los juegos más exigentes del momento (y sí, también los que están por llegar.

Su configuración de memoria RAM y de capacidad de almacenamiento tampoco se quedan atrás, ya que este modelo viene equipado, en su versión base, con 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, más que suficiente para garantizar una experiencia de uso óptima incluso con multitarea exigente. Y no, no te quedarás sin espacio fácilmente.

Tanto por prestaciones en general como por diseño, y por calidad de construcción, el Realme GT raya a un gran nivel, y esto, unido a su precio, lo convierte en uno de los mejores smartphones de su gama que podemos encontrar actualmente. No es perfecto, ya que las cámaras no están a la altura del conjunto, pero consiguen una calidad de imagen notable, así que tampoco desentonan demasiado.

Si priorizas el rendimiento, la calidad de la pantalla y el diseño, pero no puedes permitirte pagar el precio que tienen los terminales tope de gama, este terminal es una opción a tener muy en cuenta. Su apartado fotográfico no está al nivel de un tope de gama, pero encaja a la perfección en la gama media-alta.

ASUS ROG Phone 5

Gama: Alta

Característica destacada: Rendimiento, Gaming

Precio: Desde 799 euros

Recomendado por Eduardo Malo

Una de las grandes sorpresas de este año nos llegó con la cuarta edición de este teléfono inteligente centrado en el mundo gaming. Sí, no se trata de un error, y es que ASUS se saltó el número cuatro por motivos de supersticiones en China (asociando el número al mal fario al pronunciarse igual que la palabra muerte). Aunque sinceramente, dado el enorme salto que presenta este teléfono, sin duda se trata de un nombre bien merecido.

Y es que con un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con una resolución de 2.448 x 1.080 píxeles, una frecuencia de actualización de 144Hz y tasa muestreo táctil de hasta 300Hz, respaldados por una certificación HDR10+ y un brillo que irá desde un valor mínimo de 5 nits hasta los 800 nits, un corazón Snapdragon 888 de 5 nanómetros y con ocho núcleos de hasta 2,84 GHz, junto con una GPU Adreno 660 personalizada y overclockeada de fábrica, y unas configuraciones de hasta 16 GB de RAM, sin duda no hay juego que se le resista a este teléfono.

Además, apuntando a mejorar todavía más la experiencia de juego, los ROG Phone 5 vienen equipados con dos altavoces de siete imanes con amplificadores Cirrus Logic CS35L45, a los que se incorpora un procesador de señal Dirac Research AB y un HyperStream II Quad Dac, así como una aplicación de ecualización dedicada que nos permiten mantener un audio de máxima calidad.

Aunque por si esto todavía fuera poco, ASUS equipa esta bestia con un sistema MMT de dos baterías de 3.000 mAh (eso es, un total de 6.000 mAh) con un sistema de carga rápida de 65 W, que junto con su sistema de refrigeración GameCool 5 con una cámara de vapor de cobre y placas de grafito lograrán mantener una autonomía más larga mientras consiguen mantener una temperatura más distribuida.