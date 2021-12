WSA Pacman es una muestra más del enorme interés que ha generado, en muchos usuarios, la posibilidad de instalar apps de Android en Windows 11, gracias al subsistema de Android para Windows. Ya llevábamos unos cuantos años hablando de que Microsoft perseguía esta compatibilidad (para lo cual exploró diversas opciones) y, cuando en el anuncio de Windows 11 se confirmó que esta función sería una de las principales novedades de esta nueva versión de su sistema operativo, muchos empezamos a pensar en todas las posibilidades que surgirían de esto.

La llegada, sin embargo, está siendo bastante menos rápida de lo que muchos desearíamos. Aunque el subsistema de Android para Windows ya está disponible para los usuarios de Windows 11, el acceso, digamos oficial, a las apps de Android sigue siendo muy, muy limitado. Y no me cabe la menor duda de que Microsoft quiere acelerar el proceso tanto como sea posible, siempre dentro de sus parámetros, pero para muchos usuarios eso es sinónimo de lento, y la respuesta han sido propuestas como WSATools o, más recientemente, WSA Pacman, que lo hace todo aún más sencillo.

Al igual que la aplicación de la que ya te hablamos hace un par de meses, WSA Pacman, disponible en GitHub, ofrece un entorno gráfico de instalación de apps de Android en Windows 11. Todo con un interfaz de lo más amigable y que, por lo tanto, pone la instalación de apps en Windows al alcance de cualquier usuario, algo en lo que ya avanzaba un tanto WSATools, pero que mejora sustancialmente en el caso de WSA Pacman.

Un temor que suelen tener bastantes personas al escuchar que una aplicación se encuentra en GitHub es pensar que tendrán que compilar ellos mismos el código de la aplicación. Sin embargo esto no siempre es así, bastantes desarrolladores, conscientes de la complejidad de clonar el proyecto en local, instalar las dependencias necesarias, etcétera, facilitan el proceso creando y publicando un instalador con el que tan solo habrá que seguir los pasos que la interfaz gráfica del mismo va indicando durante el proceso para poder instalar el software. Y ese es el caso de WSA Pacman, que proporciona una herramienta de este tipo.

Otro aspecto muy interesante de WSA Pacman es que, a la hora de instalar una app de Android, nos mostrará claramente los permisos que necesita la misma para funcionar adecuadamente. Uno de los problemas habituales de las apps de Android es que requieren más permisos de los que necesitarían, lo que suele ser una señal de que hacen más de lo que deberían. Gracias a esta información en pantalla, será más fácil identificar este tipo de amenazas.

Y eso sí, al igual que ya hicimos cuando te hablamos de WSATools y la posibilidad de instalar binarios de Android, con WSA Pacman volvemos a abundar en la cautela a la hora de descargar e instalar software de fuentes no oficiales. El malware, desgraciadamente, tiene una presencia muy activa en Android, por lo que afinar al máximo las fuentes desde las que descargamos nos dará un plus de seguridad que, personalmente, no puedo dejar de recomendarte.